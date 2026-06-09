장동혁 "인천 사전투표 2곳서 유정복·박찬대 득표수 일치...전국 재선거 해야"

"인천 두 후보 득표수 일치 확률 5억9000만 분의 1"

"광주·전남선거, 두 후보 득표 수 똑같은 지역 10곳"

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 국민의힘이 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 전국 재선거를 촉구하고 나섰다. 득표 수 동일 사례 등 각종 의혹이 불거지자 특검법 추진과 사전투표 폐지도 요구했다.

장동혁 국민의힘 대표는 9일 오전 국회에서 기자회견을 열고 "자고 일어나면 숫자가 늘어나고 있다"며 "처음 선관위가 투표용지가 부족했다고 밝힌 투표소는 서울 지역 14개에 불과했는데, 며칠 지나지 않아 전국 66곳으로 늘어나더니 어제는 투표용지를 추가 송부한 투표소가 무려 140곳이라고 밝혀졌다"고 지적했다.

장 대표는 "투표용지 부족 사태가 발생한 투표소도 50곳에서 91곳으로 2배 가까이 늘었고, 투표 중지 사태가 벌어진 투표소도 22곳에서 26곳으로 늘어났다"며 "발생 지역도 서울, 부산, 대구, 인천, 울산, 경기, 충북, 전북, 전남 등 전국 대부분에 걸쳐 있다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 9일 오전 서울 여의도 국회에서 현안 관련 기자회견을 하고 있다. 2026.06.09 mironj19@newspim.com

이어 "인천광역시장 선거 송도1동과 송도2동 관내 사전투표에서 유정복 후보와 박찬대 후보의 득표 수가 완전히 일치하는 사례가 발생했다"며 "이렇게 두 후보의 득표 수가 완전히 일치할 확률이 5억 9000만 분의 1"이라고 강조했다.

장 대표는 "광주·전남 통합시장 선거에서는 두 후보의 득표 수가 똑같은 지역이 무려 10곳이나 있었다"며 "확률적으로 도대체 얼마나 불가능한 일이 발생한 것이냐"고 반문했다. 그러면서 "5억 9000만 분의 1을 6번 곱해야 하는 확률"이라고 덧붙였다.

그는 "지구가 생겼다가 지구가 멸망할 때까지 단 한 번도 일어나기 힘든 우연한 사실이 발생했다면, 그것이 선관위의 말대로 우연이라면, 이 말을 곧이곧대로 믿을 것이 아니라 반드시 그 사실을 확인해서 국민적 의혹을 해소할 필요가 있다"고 목소리를 높였다.

장 대표는 "결국 특검밖에 답이 없다"며 "당장 특검법을 서둘러야 한다"고 촉구했다. 그는 "어제 정청래 대표가 저에게 특검에 동의한다는 뜻을 밝혔고, 양당 원내 지도부 사이에도 교감이 있었다고 들었다"고 전했다.

그러면서 "과거 특검들처럼 민주당이 일방적으로 밀어붙여서 자신들이 추천하는 특검에게 맡겨서는 안 된다"며 "국민의힘이 추천하는 특검에게 맡겨야 국민도 그 결과를 신뢰할 수 있다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 장동혁 국민의힘 대표 겸 상임선거대책위원장이 4일 서울 종로구 서울시선거관리위원회를 항의 방문해 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태에 대한 입장을 밝히고 있다. 2026.06.04 jk31@newspim.com

장 대표는 "정청래 대표, 오늘이라도 당장 만나서 특검법 추진부터 논의하자"며 "이재명이 지시를 내렸다는 합수본도 일을 제대로 해야 한다"고 강조했다. 이어 "고발인 조사니 뭐니 시간만 끌 것이 아니라 최대한 빨리 중앙선관위 서버, 선거인 명부, 투표함, 투표지에 대한 증거부터 확보해야 한다"고 촉구했다.

그는 "공직선거법 제228조에 따라 공식적인 소송과 소청 제기 전에도 정당 명의의 투표함 증거 보존 신청이 가능하다"며 "국민의힘도 증거 보존을 위한 절차에 즉시 착수하겠다"고 밝혔다.

장 대표는 "이번 참정권 박탈 사태를 근본적으로 해결하는 것은 결국 전국 재선거밖에 없다"며 "지금 드러난 것만 하더라도 충분히 재선거 사유가 된다"고 주장했다. 그는 "투표용지 부족으로 전국 26개 투표소에서 투표가 중지됐고, 얼마나 많은 유권자들이 투표를 포기하고 돌아갔을지 가늠하기도 불가능하다"고 지적했다.

이어 "출구조사 발표 이후 밤 10시까지 투표가 진행되기도 했고, 쇼핑백 이송 등 투표지 추가 이송 과정에서 발생한 여러 형태의 불법 행위도 재선거 사유로 충분하다"며 "참관인 없이 투표함을 이송하고 개표를 진행한 것도 명백한 불법이자 재선거 사유"라고 강조했다.

장 대표는 "선관위가 스스로 잘못을 인정하고 이번 선거가 무효임을 선언한 후 재선거를 추진하는 것이 가장 확실한 방법"이라며 "지금 중앙선관위원장 직무대행 위철화는 대통령의 고시 동기이자 연수원 시절 밥친구"라고 지적했다. 그러면서 "작년 9월 선관위원 임명 당시부터 공정성을 심각하게 의심받았다"며 "이재명의 오명이 없으면 꼼짝도 하지 않을 인물"이라고 비판했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 9일 오전 서울 여의도 국회에서 현안 관련 기자회견을 하고 있다. 2026.06.09 mironj19@newspim.com

그는 "결국 이재명이 결단하는 수밖에 없다"며 "한가롭게 유럽 여행 떠날 것이 아니라 이 심각한 문제부터 해결하는 것이 마땅하다"고 꼬집었다. 이어 "대통령과 선관위가 법 뒤에 숨어서 버티려 한다면 더 엄중한 국민적 심판에 직면할 것"이라고 경고했다.

장 대표는 "국회도 재선거와 특검에 필요한 논의를 당장 시작해야 한다"며 "재선거 실시를 위한 특별법이 필요할 수도 있다"고 말했다. 그는 "현행법대로 대법원에서 소송까지 진행될 경우 법정 공방이 이어지면서 전국 혼란만 가중될 것"이라며 "사법 절차와는 별도로 전국 재선거를 치를 수 있는 제도적 기반이 마련되어야 한다"고 강조했다.

아울러 "재선거 실시를 위한 특별법을 발의할 수 있도록 신속하게 당내 논의를 진행하겠다"고 덧붙였다.

장 대표는 사전투표 폐지도 주장했다. 그는 "선관위 직원들의 비공개 내부 게시판에는 자선과 비판의 목소리가 쏟아지고 있다"며 "여러 선관위 직원들이 사전투표에 문제점들을 지적하면서 사전투표를 폐지해야 한다는 의견을 내놓았다"고 전했다.

이어 "많은 국민들도 사전투표의 의구심을 품고 있고, 이번 참정권 박탈 사태 역시 사전투표가 그 원인 가운데 하나"라며 "후보자들의 투표 수와 득표율이 동일하게 나온 것도 전부 사전투표에서"라고 지적했다. 그러면서 "본 투표 날짜를 늘리고 사전투표는 반드시 없애야 한다"고 주장했다.

장 대표는 "민주당이 끝끝내 사전투표 폐지를 막는다면 다른 이유가 있다는 의심을 가질 수밖에 없다"며 "재선거부터 사전투표 없이 실시할 수 있도록 선거법 개정 작업을 서둘러야 한다"고 강조했다.

또한 "전자투표, 전자개표 등 국민이 믿기 어려운 시스템을 도입하거나 확대하려는 시도가 있어서도 안 된다"며 "국민의힘은 이를 결코 용납하지 않을 것"이라고 말했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 장동혁 국민의힘 대표 겸 상임선거대책위원장이 4일 서울 종로구 서울시선거관리위원회를 항의 방문해 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태에 대한 입장을 밝히고 있다. 2026.06.04 jk31@newspim.com

그는 "하루라도 빨리 전국 재선거를 실시하는 것만이 작금의 혼란과 갈등을 해결하는 최선의 길"이라며 "전국 재선거를 통해 올바른 선거 민주주의를 회복해야 한다"고 역설했다.

장 대표는 "즉각 재선거 실시를 위한 논의를 시작하고 국정조사와 특검 추진에 속도도 높여야 한다"며 "지금 이 순간에도 많은 국민들이 올림픽공원을 지키며 민주주의 수호를 위해 싸우고 있다"고 말했다.

이어 "전국 각지에서 재선거를 외치는 함성이 터져 나오고 있다"며 "이제 그 국민의 분노에 정치가 똑바로 그리고 신속하게 답을 드려야 할 때"라고 강조했다.

장 대표는 질의응답에서 전국단위 재선거가 오세훈 서울시장 사퇴 압박이냐는 질문에 "특정 후보 한 명만을 거론하면서 그것이 특정 후보에 대한 사퇴 압박이냐고 묻는 것은 온당치 않다"고 반박했다.

그는 "이것은 자유 민주주의를 지키고 선거의 공정성을 지켜내야 된다고 하는 국민들의 목소리를 담아내는 것"이라며 "열심히 싸워서 후보들에게 소중한 한 표를 행사하려고 했지만 그 한 표를 행사하지 못한 많은 유권자들의 투표권을 다시 살려내는 일"이라고 설명했다.

사전투표와 투표용지 부족 사태의 연관성을 묻는 질문에는 "본 투표만 치러졌다면 본 투표용지를 투표율에 맞춰서 전국적으로 비슷하게 투표용지를 준비했을 것"이라며 "사전투표율이 다 다르고 사전투표에 맞춰서 그 인원을 빼고 본 투표를 계산하고 여러 가지를 고려하다 보니까 투표용지 부족 사태가 발생한 하나의 원인이라고 생각한다"고 답했다.

kimsh@newspim.com