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'첫 5선 서울시장' 거머쥔 오세훈…한강 프로젝트·용산 개발 속도 낸다

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  • 오세훈 서울시장이 5선에 성공하며 그레이트 한강 프로젝트와 한강버스 등 한강 르네상스 2.0 사업이 탄력을 받게 됐다.
  • 한강버스 이용객이 급증하고 축제 등 수변 콘텐츠 확대를 통해 한강을 체험형 공간으로 만드는 정책이 본궤도에 올랐다.
  • 용산국제업무지구와 서울디지털바이오시티 조성 등 강북 르네상스도 속도를 내는 가운데, 주택 공급 규모를 둘러싼 정부와의 조율이 핵심 쟁점으로 남았다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

5선 성공으로 정책 연속성 기대감
'한강버스' 수상교통 정책 힘 실려
용산업무지구 주택 공급 논의 주도

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 오세훈 서울시장이 사상 첫 5선 고지에 오른 가운데, 서울의 정책 연속성 측면에서 그간 추진해 온 주요 사업들도 탄력을 받을 것으로 보인다.

관심이 집중되는 부분은 오세훈 시장이 민선 8기 때 추진한 '그레이트 한강 프로젝트(한강 르네상스 2.0)'와 '용산국제업무지구 개발'이 얼마나 탄력을 받을지다.

오 시장이 지난 2023년 발표한 도시 비전 '그레이트 한강 프로젝트'는 이전 한강르네상스사업(2007년)의 2.0 버전이다. 한강을 중심으로 문화·관광·수변공간을 재편하는 이 사업은 한강 곤돌라, 서울링을 비롯해 한강버스, 글로벌 노들섬 프로젝트 등이 포함됐다.

오 시장은 한강의 자연 자산을 극대화해 서울 도시 경쟁력을 세계 5위권까지 끌어올린다는 목표다. 서울의 도시 경쟁력을 끌어올릴 '매력서울' 프로젝트 핵심 사업으로는 한강버스를 내세우고 있다. 수상교통 정책인 한강버스 사업도 본궤도에 오를 전망이다.

오세훈 서울시장 당선인이 4일 오전 서울시청 로비에서 직원들이 준비해 준 꽃다발을 받고 기뻐하고 있다. [뉴스핌DB]

서울시 미래한강본부에 따르면 6·3 지방선거 이후 첫 주말이었던 지난 6일 한강버스 탑승객은 5178명을 기록했다. 지난해 9월 한강버스가 운항을 시작한 이후 토요일 기준 역대 두 번째로 많은 탑승객이다. 이번 주말새 1만 명 가까운 인원이 몰리면서 한강버스 누적 탑승객은 35만 명을 넘어섰다.

오 시장은 당선 발표 다음 날인 지난 5일 첫 공식 일정으로 광진구 뚝섬한강공원 수변무대에서 열린 '제3회 쉬엄쉬엄 한강 3종 축제' 개막식을 찾았다.

그는 이 자리에서 "서울시는 한강을 바라만 보는 공간이 아닌 직접 뛰어들어 몸으로 체감하고 누릴 수 있는 공간으로 만들기 위해 노력해 왔다"며 "쉬엄쉬엄 한강 3종 축제와 한강버스처럼 다양한 콘텐츠로 가족, 친구와 함께 일상에서 건강과 여가를 즐길 기회를 더 많이 만들겠다"고 말했다.

'강북 르네상스' 사업도 탄력을 받을 것으로 보인다. 주요 사업으로는 용산국제업무지구 조성과 노원구 창동차량기지에 추진 중인 서울디지털바이오시티(S-DBC) 조성 사업이 있다.

용산국제업무지구 조성 사업은 지난해 말 시에서 기공식을 열고 공식 착수했다. 시는 용산역 철도정비창 일대 49만5000㎡에 총사업비 51조원을 투입해 최고 100층 규모의 복합 업무 타워와 국제업무·상업·주거·공원 기능이 집약된 입체 복합 수직 도시를 조성한다.

개발이 완료되면 14만6000명 고용·32조6000억원 규모의 생산유발효과가 기대된다. 2028년 기반 시설 준공 후 2030년대 초반 입주가 시작될 예정이며, 서울을 글로벌 톱5 도시로 도약시키는 핵심 프로젝트로 평가받고 있다.

이에 따라 오 시장은 정부를 향해 목소리를 높일 것으로 보인다. 용산국제업무지구 개발 관련 주택 공급 규모를 둘러싼 정부와 서울시 간 조율이 핵심 쟁점으로 남았기 때문이다. 오 시장은 용산국제업무지구 내 주택 공급 규모를 8000가구에서 1만 가구로 확대하겠다는 정부 대책에 강하게 반발하고 있다.

1만 가구 공급 목표에 맞추려면 주택 공급을 위한 지구단위계획 변경과 학교, 교통 대책 등 기반 시설 확충·보완이 필요해지면서 사업 일정이 더 늦어질 수 있다는 게 시 측 주장이다.

인허가권자인 서울시는 오 시장의 5선 성공을 확정 지은 만큼 용산국제업무지구 개발사업 관련해 이해관계 조율 등 소통을 본격화하고 주요 공급 대책 추진에 속도를 붙일 것으로 예상된다.

kh99@newspim.com

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얌체 체납차량 번호판 뗀다 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 9일 25개 자치구, 경찰청, 한국도로공사와 함께 자동차세·과태료, 고속도로 통행료를 상습적으로 납부하지 않으면서 고속도로를 이용하는 비양심 체납 차량에 대해 대대적인 단속을 실시한다. 합동 단속은 서울 진입로 톨게이트 고정 단속과 서울시 전역에서 이동 단속을 병행하며, 관계기관의 체납정보와 행정력을 결집하고 총 180여 명 인력과 차량 40대를 동원해 동시에 진행된다. 톨게이트 합동단속 [사진=서울시] 서울시에서는 38세금징수과 조사관뿐만 아니라 주차계획과 단속원, 자치구 영치 담당자가 참여한다. 번호판 판독기 탑재 차량 38대, 경찰 순찰차 1대, 견인차 1대 등이 투입된다. 단속대상은 2회 이상 자동차세 체납 차량, 속도·신호위반 과태료 30만원 이상인 차량, 고속도로 통행료 20회 이상 미납 등 상습적 체납 차량 등이다. 서울시에 등록된 자동차는 2026년 4월 말 기준 약 316만 대며, 이중 자동차세를 체납한 차량은 16만 대(5.1%), 체납액은 391억 원으로 확인됐다. 버스전용차로 위반 과태료 체납 차량은 체납액 30만원 이상, 60일 초과 기준 약 4300여 대고, 체납액은 34억 원에 이른다. 과속·신호 위반 등으로 발생한 서울경찰청 교통과태료 누적 체납액은 1925억 원(2025년 12월말 기준)에 달하고, 최근 5년간 고속도로 통행료 미수납액은 291억 원에 이른다. 상습 체납 차량에 대해서는 10배의 부가 통행료를 징수하고 있다. 단속 현장에서 체납 차량이 적발될 경우 시민들의 준법의식을 높이고 자발적인 납부문화를 확산하기 위해 우선 납부를 독려하고, 납부가 이루어지지 않으면 즉시 번호판을 영치하거나 차량을 견인할 예정이다. 서울시는 고액·상습 체납차량에 대해서는 지방세징수법 제56조·제71조에 따라 강제 견인 후 공매처분한다.  이번 단속에 참여한 관계자들은 "교통 법규 위반으로 부과된 과태료와 고속도로 이용에 따른 통행료는 반드시 납부해야 하는 금액"이라며 "과태료와 통행료를 제때 납부하는 것이 도로의 안전과 질서를 지키는 기본이라는 인식이 시민들에게 널리 자리잡기를 바란다"고 밝혔다.  박경환 서울시 재무국장은 "납세는 대한민국 국민이라면 누구나 지켜야 할 의무이자 사회적 책임이다. 성실하게 세금납부를 하는 시민이 상대적 박탈감을 느끼지 않도록 적극적인 체납징수활동을 펼치겠다"고 전했다.  kh99@newspim.com 2026-06-09 06:00
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카카오 노조, 10일 부분 파업 예고 [서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 정부가 카카오 노동조합의 파업 예고에 대한 대비에 나섰다. 카카오 노조의 파업으로 카카오톡과 카카오맵 등 카카오 서비스가 멈춰 불편을 주는 것을 방지하겠다는 것이다. 과학기술정보통신부는 지난 8일 오후 세종청사에서 카카오 노조의 파업 예고에 대비한 카카오 측과의 점검 회의를 개최해 서비스 연속성 및 안정성 확보 방안을 점검했다. 국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회는 지난달 20일 판교역 광장에서 투쟁결의대회를 개최하고 성과급제 개선을 촉구했다. [사진= 정승원 기자] 앞서 전국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회(카카오 노조)는 오는 10일 부분 파업과 함께 판교역 집회를 예고한 바 있다. 회의에는 최우혁 과기정통부 정보 보호 네트워크정책실장과 카카오 서영훈 부사장이 참석했으며 카카오톡, 카카오맵 등 국민 생활과 밀접한 주요 디지털 서비스의 안정적 운영을 위한 대응 방안과 비상 대응체계 등을 논의했다. 양측은 서비스의 운영 상황을 지속해서 점검(모니터링)하고 장애 발생 시 신속한 상황 공유와 대응이 이뤄질 수 있도록 협력체계를 유지하기로 했다. 최우혁 과기정통부 정보보호네트워크정책실장은 "국민 다수가 이용하는 디지털 이음터(플랫폼) 서비스의 안정성은 매우 중요한 사안"이라며 "국민 불편이 발생하지 않도록 서비스 연속성과 안정성 확보에 최선을 다해 줄 것을 당부했다"고 밝혔다. 과기정통부는 앞으로도 주요 디지털 서비스의 운영 상황을 면밀히 점검하고 국민 생활에 영향을 미칠 수 있는 서비스 장애 예방 및 대응에 만전을 기할 계획이다. origin@newspim.com 2026-06-09 08:31

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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