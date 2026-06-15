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서울시, "MBC, 내부 언론 스크랩서 제외…'철근 누락' 편파·왜곡 보도"

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  • 서울시가 15일 MBC GTX-A 삼성역 철근 누락 보도를 편파·왜곡이라며 내부 스크랩에서 제외했다.
  • 서울시는 MBC가 해당 보도를 특정 기간 76번 반복해 시정 신뢰와 공무원 명예를 훼손했다며 민·형사 책임도 검토 중이라고 밝혔다.
  • 오세훈 시장 측은 MBC와 민주당, 정원오 캠프의 ‘삼각 관계’를 주장하며 공직선거법 위반 혐의로 MBC 기자·간부 등을 이미 고발했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

서울시 대변인 "MBC, 특정 기간 철근 누락 관련 76차례 보도"
"상식적으로 납득하기 어려워…편파·왜곡 보도 있다고 판단"

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울시가 MBC의 수도권광역급행철도(GTX)-A 삼성역 철근 누락 보도에 대해 편파·왜곡 보도라고 판단하고 내부 언론 스크랩에서 제외했다.

이민경 서울시 대변인은 15일  정례브리핑을 통해 "지난 5월 특정 기간에 MBC의 GTX-A (삼성역 구간) 철근 누락 관련 보도가 특정 기간 무려 76번 반복돼 보도됐다"라며 "상식적으로 납득하기 어려운 부분이 있었고, 편파·왜곡 보도가 있다고 판단했다"고 말했다.

15일 서울시 내부 언론스크랩 [사진=뉴스핌DB]

지난해 11월 서울시가 시행하고 현대건설이 시공한 GTX-A 삼성역 구간 복합환승센터 지하 5층 GTX 승강장부에서 준공구조물 기준 기둥 80개 중 50개에서 약 2500여개의 철근이 누락되는 사고가 발생했다. 지난달 MBC는 이런 내용을 보도한 바 있다.

이 대변인은 "언론의 비판 기능은 존중한다"라면서도 "(MBC의) 보도로 인해서 서울시정에 대한 신뢰도가 상당히 하락되었으며 서울시청 공무원에 대한 명예가 훼손됐다고 판단한다. 균형·객관성 우려가 제기됨에 따라 내부 스크랩 자료로는 좀 더 공정성과 객관성을 제공한다는 원칙에 따라 결정했다"고 설명했다.

다만 "내부 스크랩 자료는 공식 외부자료가 아니다. 내부에서 행정 검토를 위해 시장과 간부들, 공무원들이 참고하는 자료"라고 언급했다.

보도 약 한 달이 지난 시점에서 스크랩 제외를 결정한 것에 대해 이 대변인은 "특정 기간 76건을 보도했는데, 그 보도에 대해 저희도 준비하고 분석할 시간이 필요했다"라며 "이 사안에 대해서는 서울시 전체도 엄중하게 보고 있다. 앞으로 (MBC에) 민·형사 책임을 강력하게 대응할 예정"이라고 강조했다.

한편 오세훈 서울시장 측은 지난달 20일 법률대리인을 통해 GTX-A 철근 누락 의혹을 보도한 MBC 기자 3명과 간부 4명, 국토교통부 감사 착수 결정 담당자 등을 공직선거법 위반 등 혐의로 경찰에 고발 조치했다. 당시 오 후보 측은 "선거 직전 유권자의 눈과 귀를 가리는 악의적인 왜곡·편파 보도와 선거 개입 시도에 대해 사법당국의 철저한 수사와 엄중한 처벌을 강력히 촉구한다"고 밝혔다.

오 시장은 서울시장 당선 직후인 지난 11일 서울시의회에서도 '국토교통부가 철근 누락 문제를 민주당에 흘렸고, MBC가 편파·왜곡 보도했다'는 취지로 주장한 바 있다.

박유진 더불어민주당 서울시의원이 관련해 질문하자 오 시장은 "MBC와 민주당, 정원오 (더불어민주당 서울시장) 후보 캠프의 삼각 관계가 여실히 드러난 것"이라고 말했다. 이어 박 의원이 "선거에 유리하라고 국토교통부가 (GTX-A 철근 누락 사건을) 민주당에 흘린 것으로 생각하느냐"라고 되묻자 오 시장은 "예"라고 밝혔다.

이어 오 시장은 "국토부가 알게 된 게 4월 말이고 5월 4~19일 94회 시험 운행이 있었다. 국토부도 안전 문제가 없다고 이미 판단했던 것이다. 그런데 난데없이 선거 기간 한복판에 MBC가 무려 70여 차례 보도했다"라며 "MBC가 문제 제기를 하고, 민주당이 받아 증폭시키고, (정원오) 선거 캠프가 선거에 활용하겠다는 삼각 관계가 여실히 드러난 것"이라고 힘주어 말했다. 

100wins@newspim.com

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트럼프 "19일 서명·해협 개방 동시에" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 이란과의 협정 체결을 계기로 호르무즈 해협이 재개방될 것이라고 밝히며, 중동 지역의 긴장 완화와 원유 수송 정상화에 대한 기대를 재차 강조했다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스 소셜에 올린 게시글을 통해 "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것"이라며 "금요일(19일) 협정 서명과 동시에 해협이 개방되고, 기뢰 제거 작업을 위해 일정 시간이 필요하다"고 밝혔다. 이어 "이를 통해 역내는 물론 전 세계를 향한 원유 흐름이 양방향으로 다시 정상화될 것"이라고 주장했다. 그는 또 "많은 미국 대통령들이 이란과의 평화를 시도했지만 모두 실패했다"며 "역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 대통령을 찾았다"고 자평했다. 이는 자신이 추진 중인 대이란 협상이 기존 외교적 시도, 특히 버락 오바마 전 대통령의 이란 핵협정(JCPOA)rhk 차별화된 성과를 낼 것이라는 점을 부각하려는 발언으로 풀이된다. 앞서 트럼프 대통령은 별도의 게시글을 통해 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄 조치를 "즉각 해제하도록 승인했다"고 밝힌 바 있어, 이번 발언은 군사적 긴장 완화와 해상 교통 정상화를 병행하는 조치의 연장선으로 해석된다. 다음은 트럼프 대통령의 게시글 전문 번역이다. "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것이다. 많은 대통령들이 이란과의 평화를 만들려고 시도했지만, 나 이전에는 모두 실패했다. 역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 수 있는 대통령을 찾았다. 금요일 협정 서명과 함께 해협이 개방되면, 기뢰 제거를 위한 목적에서 일정 시간이 소요되겠지만, 역내와 전 세계를 향한 원유가 양방향으로 다시 흐르게 될 것이다. 도널드 J. 트럼프 대통령" 도널드 트럼프 미국 대통령의 소셜미디어 트루스소셜 게시글. [사진=트루스 소셜] dczoomin@newspim.com 2026-06-15 08:19
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김명수 前합참의장 구속심사 출석 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄에 가담한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장이 15일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 법원에 출석했다. 서울중앙지법 부동식 내란영장전담 부장판사는 이날 오전 9시 30분부터 내란중요임무종사 혐의를 받는 김 전 의장에 대한 영장실질심사에 들어갔다.  12·3 비상계엄에 가담한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장이 15일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 법원에 출석했다. 사진은 서울 서초구 서울중앙지법 전경. [사진=뉴스핌DB] 이날 심문에 참석한 2차 종합특별검사팀의 김정민 특검보는 "계엄 당시 상황을 잘 설명드리고 당시 합참이 국민이 바라는 바를 전혀 이행하지 못했다는 점을 강조할 것"이라며 "조사 과정에서 계엄을 막고자 행동했던 사람들은 영장 청구 대상에서 제외했고, 현재 심사 대상이 된 사람들은 국민적 요구를 제대로 이행하지 못한 것이 가장 큰 잘못"이라고 말했다. 김 전 의장이 혐의를 부인하는 것과 관련해서는 "법의 세세한 규정을 가지고 의무가 있느냐 없느냐를 따지는 것은 형식 논리"라며 "현역 군인 군령권자 서열 1위인 합참의장이 이 사태에 대해 아무것도 하지 않았고, 이후 '아무것도 할 수 없었다'고 변명하는 것은 국민 상식에 반한다"고 지적했다. 이어 "이번 심사에서는 김 전 의장이 실제로 아무것도 할 수 없는 위치가 아니었다는 점을 정확히 지적할 것"이라고 덧붙였다. 김 특검보는 김 전 의장의 행위가 단순 부작위에 그치지 않았다고도 주장했다. 그는 "계엄 상황실 조성에 협조했고 계엄사 부사령관, 기조실장, 상황실 핵심 인력 대부분이 합참 요원이었다"며 "단편 명령 역시 적극적 지원 행위의 한 예"라고 설명했다. 이어 "참모들과 국가안보실장까지 국회에 투입된 병력 철수를 건의했지만 이를 묵살했다"며 "이는 단순한 도덕적 문제가 아니라 명확한 법적 의무 위반이라고 보고 있다"고 강조했다. 같은 혐의를 받는 이재식 전 합참 전비태세검열차장과 정진팔 전 합참 차장, 김흥준 전 육군본부 정책실장의 영장실질심사는 각각 15일 오전 11시, 오후 2시, 오후 3시 30분에 열린다. 이들은 모두 내란중요임무종사 혐의를 받고 있다. 2차 종합특검은 지난 9일 김 전 의장 등 4명에 대해 사전구속영장을 청구했다.  서울중앙지법 부동식 내란영장전담 부장판사는 15일 오전 9시 30분부터 내란중요임무종사 혐의를 받는 김명수 전 의장에 대한 영장실질심사를 진행한다. 사진은 김명수 전 합참의장이 지난 5월 27일 2차 종합특별검사팀에 출석하는 모습. 2026.05.27 yek105@newspim.com 특검은 김 전 의장이 비상계엄 당시 합참 지휘통제실에서 국회 등에 군 병력이 투입되는 상황을 인지하고도 계엄사령부 구성에 참여하고, 특전사와 수방사에 '계엄 사무를 우선하라'는 취지의 지시를 내린 것으로 보고 있다. 특검은 또 김 전 의장이 계엄 선포 절차의 위법성 문제와 국회 투입 병력 철수 필요성에 대한 보고를 받았음에도 별다른 조치를 하지 않았다는 진술과 관련 자료를 확보한 것으로 알려졌다. 반면 김 전 의장은 특검 조사 과정에서 윤석열 전 대통령의 비상계엄 계획을 사전에 알지 못했으며, 당시 군은 안보 공백 방지와 우발적 충돌 예방을 위한 임무를 수행했을 뿐이라는 입장을 밝혔다. 김 전 의장 등의 비상계엄 가담 의혹은 종합특검의 첫 인지 사건으로, 이번 영장실질심사 결과는 향후 특검 수사의 향방을 가를 첫 분수령이 될 것으로 보인다. pmk1459@newspim.com 2026-06-15 10:17

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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