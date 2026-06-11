오세훈 "GTX 삼성역 철근 누락 정치화로 지연 우려…하루 3억 손실 보존"

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구조전문가와 관계기관 점검 통해 안전성 확인

공사 지연에 시민과 경기도민 불편 초래

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 오세훈 서울시장이 영동대로 지하공간 복합개발 공사 과정에서 발생한 철근 누락 사태와 관련해 구조적 안전성에는 문제가 없다고 강조하며, 해당 사안이 정치적 공방으로 번지면서 GTX-A 삼성역 무정차 통과 일정이 지연될 우려가 커졌다고 밝혔다.

오 시장은 11일 서울시의회 제336회 정례회에서 "구조전문가와 관계기관 점검을 통해 영동대로 지하공간 복합개발 공사의 안전성이 확인됐다"며 이같이 말했다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 오세훈 서울시장. photo@newspim.com

그는 "보완 가능한 시공오류임에도 불구하고 이를 정치화·선거 쟁점화하면서 GTX-A 삼성역 무정차 통과 일정이 11월 이후로 지연될 우려가 발생했다"고 지적했다.

서울시는 지난해 11월 영동대로 지하공간 복합개발 공사 현장에서 일부 기둥의 철근이 누락된 사실을 확인한 뒤 자체 안전 점검과 외부 전문가 자문을 실시하고 안전성 검토와 보강 방안을 마련해 왔다.

서울시에 따르면 해당 기둥의 강도는 실제 작용하중의 1.53배 수준으로 확인됐다. 또한 지하 3층 공사 완료 시점까지 구조물 안전에는 문제가 없다는 감리단 보고와 구조 전문가들의 검토 결과도 확보했다고 설명했다.

이후 시는 전문가 검토를 거쳐 강판 보강공법을 확정했다. 보강이 완료되면 기둥 강도는 준공 이후 예상 작용하중의 1.1배 수준으로, 당초 설계 기준을 웃도는 것으로 확인됐다고 밝혔다.

서울시는 지난 4월 24일 국가철도공단에 관련 자료를 공유했고, 같은 달 29일에는 국토교통부에 보강 방안과 향후 계획을 전달했다.

국토부는 이후 4월 29일 야간 긴급 점검을 실시했으며, 지난달 6일부터 8일까지 외부 전문가 20여 명이 참여한 긴급안전점검을 진행했다. 점검 결과 구조물 안전성에는 이상이 없는 것으로 확인됐다.

또 국토부는 4월 30일 일시 중단했던 GTX-A 노선 삼성역 무정차 시험운행을 5월 4일 재개해 5월 19일까지 총 94차례 시험 운행을 진행했다.

오 시장은 "국토부가 시험 운행을 실시할 정도로 안전이 확인된 사안이라면 안정적으로 보완시공을 진행해 정해진 일정에 따라 차질 없이 공사를 추진하는 것이 안전과 신속시공 두 마리 토끼를 잡는 의사결정"이라고 주장했다.

이어 "국토부의 공개는 사실상 실익이 없었다"며 "오히려 보강공사가 늦어지면서 서울시민이 누릴 수 있었던 편익이 최소 3개월에서 6개월가량 지연되는 결과만 낳게 됐다"고 말했다.

서울시는 당초 안전성을 확보한 상태에서 영업 시운전과 보강 공사를 병행해 7월 내 공사를 마무리하고 무정차 통과 일정을 추진할 계획이었다.

그러나 논란이 확산되면서 관계기관의 추가 검토가 진행되고 있어 무정차 통과 일정이 11월 이후로 미뤄질 가능성이 커졌다는 것이 서울시의 설명이다.

오 시장은 "현재 국토부 요청으로 콘크리트학회에서 용역을 진행하고 있는데, 이 용역으로 5~7월 중 가능했던 보강공사가 불가능해졌다"며 "공사 지연으로 인한 시민과 경기도민 불편은 물론, 이에 따른 하루 약 3억원의 운영 손실 보전금은 국민의 재정적인 부담으로 이어질 수밖에 없다"고 말했다.

moonddo00@newspim.com