공공운수노조 "GTX-A 철근 누락, 보상금 아끼려 서두른 탓"

민자철도 폐지 촉구

[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 시민단체가 수도권광역급행철도(GTX)-A 노선 삼성역 구간의 '철근 누락' 사태는 지연 보상금을 물지 않기 위해 무리하게 공사를 서두른 탓이라고 주장했다.

전국민주노동조합총연맹 공공운수노조는 9일 오전 청와대 분수대 앞에서 기자회견을 열고 GTX-A 삼성역 부실시공 사태와 관련해 이같이 말했다.

[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 전국민주노동조합총연맹 공공운수노조이 9일 오전 청와대 분수대 앞에서 GTX-A 삼성역 부실시공 사태와 관련해 민자철도 전면 폐기를 요구하는 기자회견을 하고 있다. 2026.06.09 lahbj11@newspim.com

공공운수노조는 이번 사태 원인이 민자철도 사업 구조에 있다고 꼬집었다. 강성규 공공운수노조 부위원장은 "민자철도는 수익성이 높은 노선을 민간이 먼저 완공하고 이후 민원이 집중된 도심 구간은 정부가 나중에 재정사업으로 추진하는 구조"라며 "공사가 늦어질수록 정부가 민간에 개통 지연 손실을 보상해야 해 공사를 서두를 수밖에 없고 그만큼 안전에 취약해진다"고 비판했다.

실제로 정부는 GTX-A 개통 지연으로 이미 600억원대 손실 보상금을 지급했다. 이번 사태로 400억원대 추가 보상을 지급해야 할 수 있는 상황이다.

수익성 중심의 무리한 기간 단축과 비용 절감은 개통 후 치명적인 안전 위험으로 직결된다는 현장의 지적도 이어졌다.

손재홍 공공운수노조 GTX-A운영지부 지부장은 "안전을 통제할 제도가 미비하다 보니 결국 공사 기간을 줄이고 운영비를 절감하는 데 아무런 제동이 없어 건설 단계의 부실시공 문제로 나타난 것"이라며 "삼성역 철근 누락 사태 원인과 책임을 명확히 규명하고 안전성이 완전히 확인되기 전까지는 무리하게 개통을 추진하지 말아야 한다"고 촉구했다.

공공운수노조는 이번 사태가 근본적인 사업 구조를 뜯어고치는 계기가 돼야 한다고 강조했다. 강 부위원장은 "재정 부담을 줄인다는 명분으로 시작한 민자철도가 실제로는 더 많은 세금을 민간사업자의 이익으로 넘기고 있다"며 "정부는 민자철도 정책을 전면 폐기하고 철도 건설과 운영을 공공기관에 맡겨야 한다"고 주장했다.

앞서 지난달 15일 국토부는 GTX-A 삼성역 구간 공사 현장에서 지하 5층 승강장부 기둥 80개 가운데 50개에서 철근이 누락돼 조치에 착수했다고 밝혔다.

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