서울 지하철, 지난해 운임 인상에도 승객 1명당 781원 손실

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무임수송으로 공익서비스에 손실 발생

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울 지하철이 작년 운임 인상에도 승객 1명당 781원의 손실을 본 것으로 나타났다.

서울교통공사(사장 김태균)는 지난해 지하철 1~8호선에서 승객 1명을 수송하는 데 ▲인건비 ▲감가상각비 ▲전기요금 등 수도광열비 등을 포함해 1817원이 들었지만 실제로 받은 평균 운임은 1036원에 그쳤다고 12일 밝혔다.

승객 1명당 평균 운임은 1036원으로 2024년 대비 승차 인원 증가(2700만명, 1.6%)와 운임 인상(150원)에도 불구하고 38원 소폭 상승했다.

[사진=서울시]

이에 1명당 수송원가 대비 평균 운임을 나타내는 원가 보전율은 57%에 불과했다. 이는 승객이 지불하는 운임만으로는 수송 비용의 절반가량만 회수하고 있는 것이다. 공사의 원가 보전율은 ▲2021년 50.2% ▲2022년 53.3% ▲2023년 54.7% ▲2024년 53.9%로 최근 5년간 단 한 번도 50%대를 벗어나지 못하고 있다.

공사는 이같이 구조적 적자의 원인으로 무임수송·버스환승 등을 꼽았다.

지난해 공사는 총수익 2조3728억원, 총비용 3조1996억원으로 8268억원의 당기순손실을 냈다. 공익서비스 손실 가운데 가장 높은 비중을 차지한 것은 ▲무임수송(4488억원) ▲버스 환승(2907억원) ▲정기권 등(772억원) 순서였다. 특히 무임수송 손실은 2020년 2643억원에서 5년 새 약 70% 늘었다.

한영희 서울교통공사 기획본부장은 "무임 수송은 국가 정책으로 시행되는 공익서비스인 만큼 그에 따른 사회적 비용 역시 국가 차원의 책임 있는 자세가 필요하다"라며 "국민 이동권 보장과 지속 가능한 대중교통 운영을 위해 무임 손실에 대한 정부 지원 방안이 조속히 마련돼야 한다"고 강조했다.

100wins@newspim.com