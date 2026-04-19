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서울지하철, 교통약자 이동편의 지속 확대…안내 인력 1300명 운영

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  • 서울교통공사는 19일 장애인의 날을 맞아 2026년 교통약자 이동편의 증진 추진계획을 수립했다.
  • 지난해 전 역사 1역사 1동선 100% 확보를 완료하고 승강편의시설 10대를 설치했으며 올해 안내 인력을 1300여 명으로 확대한다.
  • 무장애 설계 교통카드 키오스크 446대 설치, 승강편의시설 확충, 신조전동차 BF 최우수 등급 획득 등으로 이동 편의성을 높일 계획이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

무장애 설계 교통카드 키오스크 등 현장 지원 강화

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울교통공사는 장애인의 날을 맞아 '2026년 교통약자 이동편의 증진 추진계획'을 수립했다고 19일 밝혔다. 공사는 교통약자의 이동 과정에서의 불편을 줄이기 위해 이동 환경 개선, 맞춤형 서비스 제공, 교통약자 친화적 지하철 문화 정착 등 전 분야에 걸친 종합적인 정책을 추진한다.

지난해 공사는 전 역사 '1역사 1동선' 100% 확보를 완료해 외부에서 승강장까지 단절 없는 이동의 기반을 마련했다. 또 노원역·가산디지털단지역 등 주요 역사에 승강편의시설 10대 설치를 완료한 바 있다.

교통카드 키오스크 이용 예시 [사진=서울시]

공사는 편의성 향상을 위해 교통약자 유형별 맞춤형 지원도 강화한다. 지난해 시각장애인 안내도우미 432명(26개 역사), 보행약자 서포터즈 61명(20개 역사), 디지털 안내사 125명, 시니어승강기안전단 582명 등 총 1200여 명 규모의 안내 인력을 운영해 승하차와 역사 내 이동을 지원했다. 올해는 안내 인력을 1300여 명 규모로 확대한다. 

공사는 휠체어를 이용하는 고객을 대상으로 교통약자 지원 서비스를 제공하고 있다. 고객이 고객센터 또는 고객안전실에 유선으로 지원 요청을 하면 역 직원과 사회복무요원이 직접 휠체어 탑승 고객의 열차 승하차를 지원하는 식이다.

아울러 공사는 무장애(Barrier-Free) 설계를 적용한 교통카드 키오스크를 273개 역사에 446대를 설치해 운영하고 있다. 휠체어 이용자를 고려한 저상형 화면과 시각장애인을 위한 점자 키패드·음성안내 이어폰 단자도 추가했다. 큰 글씨 중심의 인터페이스를 적용해 고령층과 저시력자도 직관적으로 이용할 수 있게 했다고 덧붙였다. 

디지털 기반 서비스도 강화되고 있다. 승강편의시설 고장 여부를 안내하는 문자서비스는 지난해 12월 기준 약 2000명이 이용 중이다. '또타지하철' 앱을 통해 승강장 연단 간격, 출구 엘리베이터 위치 등 이동 정보를 제공하고 있다.

공사는 올해도 ▲승강편의시설 확충 ▲점자블록 등 유도시설 개선 ▲교통약자용 개집표기 개량 ▲교통약자 편의시설 전수 점검 ▲1·4·8호선 신조전동차 220칸 BF(Barrier Free) 최우수 등급 획득 ▲자동안전발판 설치 등 이동 편의성을 높일 계획이다.

마해근 공사 영업본부장은 "공사는 이동환경 개선과 맞춤형 서비스 확대를 통해 교통약자의 이용 편의를 지속적으로 높여 나가고 있다"며 "이동 편의는 모든 시민이 함께 누려야 할 기본적인 권리인 만큼, 시설과 서비스 개선을 지속 추진해 누구나 편리하게 이용할 수 있는 지하철 환경을 만들어 나가겠다"고 전했다. 

kh99@newspim.com

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