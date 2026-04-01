서울교통공사, 영업·기술본부 원팀 협업…"무결점 안전 지하철 구현"

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울교통공사는 서울 지하철 276개 전 역사에서 영업본부와 기술본부 간 협업체계를 강화한다고 1일 밝혔다. 영업본부와 기술본부는 시민들이 가장 많이 이용하는 지하철 역사와 밀접한 부서다. 영업본부는 각 역사에서 시민 안전과 서비스를 책임지고 있으며, 기술본부는 역사 시설물의 점검·정비를 담당하고 있다.
공사는 본부 간 협력체계 강화의 일환으로 지난달 31일 공사 인재개발원에서 '안전·서비스 향상을 위한 소통과 협업 워크숍'을 개최하고, 안전과 서비스의 공동 책임을 기반으로 한 협력 방향을 공유했다.
워크숍에서 채택된 공동결의문은 ▲영업 서비스 노하우·기술의 정비 역량을 결합한 무결점 안전 지하철 구현 ▲현장 목소리 실시간 공유, 시민 불편을 해소하는 소통 체계 강화 ▲276개 전 역사를 시민의 일상을 지키는 따뜻하고 편리한 공간으로 혁신 ▲안전과 서비스에 대한 공동책임을 다해 세계 최고의 교통서비스 실현 등 4개 핵심 과제로 구성됐다.
이번 협업을 통해 영업본부의 현장 대응 경험과 기술본부의 전문적인 점검·정비 역량이 결합되면서, 단순한 시설 유지관리를 넘어 보다 체계적인 예방 중심 안전관리 체계가 마련될 것으로 기대된다.
또 조직 간 칸막이를 줄이고 협업 중심의 조직문화를 정착시켜, 안전과 서비스가 유기적으로 연결되는 운영 환경을 만들어 나갈 계획이다. 이를 통해 시민이 일상에서 체감할 수 있는 안전성과 편의성을 동시에 높여 가겠다고 공사는 덧붙였다.
김태균 공사 사장은 "지하철은 시민의 일상과 밀접한 대체 불가능한 공공재인 만큼 시설물 안전을 꼼꼼히 살피는 일은 필수적"이라며 "본부 간의 협업체계를 강화해 위험 요인을 선제적으로 관리하고 시민 불편 사항도 빠르게 개선해 안전하고 편리한 지하철 환경을 만들어 나가겠다"고 전했다.
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