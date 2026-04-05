한병도 "선거용 아닌 26조 전쟁 추경...10일 반드시 처리"

KBS '일요진단'에 출연해 "여야 시급성 공감"

개헌안 10표 부족...남은 시간 국힘 설득 최선

[서울=뉴스핌] 이재창 정치전문기자 = 한병도 더불어민주당 원내대표는 5일 26조 규모의 추가경정예산안(추경)을 10일 반드시 처리하겠다는 입장을 밝혔다. 여야가 위기 상황에 대한 시급성과 중요성을 공감해 추경안 처리에 합의한 만큼 여야 이견에도 신속히 처리하겠다는 입장을 분명히 한 것이다.

한 원내대표는 이날 KBS '일요진단'에 출연해 "여야 간 이견이 있지만 여당에서는 민생 문제나 나프타, 비축유, 민생지원금은 꼭 진행돼야 한다고 판단하고 있다"며 "(국민의힘과) 조율을 잘 마쳐서 완벽하게 추경안을 처리하고 국민이 체감할 수 있는 빠른 조치를 취하겠다"고 했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 한병도 더불어민주당 원내대표가 19일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 초당적 개헌추진을 위한 제정당 연석회의에서 발언하고 있다. 2026.03.19 mironj19@newspim.com

한 원내대표는 선거용이라는 야당의 주장을 일축했다. 한 원내대표는 "국민의힘에서 '민생지원금은 선거용'이라는 주장을 하고 있다"며 "현재는 전쟁 추경이지 선거용 추경은 아니다. 정부는 추경안에 있어 어느 하나 선거용이라든지 허투루 예산을 결정하지 않았다"고 했다.

그는 국민의힘을 제외한 여야 6당과 우원식 국회의장이 발의한 개헌안에 대해 "(국회 의결을 위해선) 지금 10표 정도가 부족하다"며 "남은 기간 동안 국민의힘을 최대한 설득해서 통과시킬 수 있도록 마지막까지 최선을 다하도록 하겠다"고 했다.

그는 김부겸 전 총리가 출마를 선언한 대구시장 선거에 대해 "특히 영남 지역을 보면, 여론조사 수치와 실제 민주당의 득표율은 다르기 때문에 결코 쉬운 선거는 아닐 것"이라며 "김부겸 후보는 총리 경험이 있고 대구의 지역 경제를 활성화시키기 위한 비전을 가지고 있는 분이라고 저희는 확신한다"고 했다.

그러면서 "내부 다툼과 집안 싸움을 하다 보면, 대구 경제를 살리기 위한 비전은 소홀히 될 수밖에 없다"고 국민의힘을 정면 겨냥한 뒤 "민주당은 과거에 무엇이 부족했는지 스스로 돌아보고, 대구에 진심으로 다가가도록 최선의 노력을 다하겠다"고 다짐했다.

그는 김 전 총리가 박근혜 전 대통령 예방을 추진하는 데 대해 "대구 현실에 대한 판단으로 존중한다"면서도 "박근혜 정부의 명예 회복을 위한 조치라든지 이런 것은 없을 것"이라고 선을 그었다.

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