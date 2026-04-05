SKT·유한킴벌리, 안동 산불피해 지역에 숲 조성 착수

풍천면 복원 위한 나무심기 진행…임직원·가족 100여명 참여

2030년까지 1만 그루 식재…AI 기반 복원 전략 추진

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = SK텔레콤은 유한킴벌리와 함께 경북 안동시 풍천면 일대에서 '산불 피해지역 평화의숲 조성'을 위한 나무심기 행사를 진행했다고 5일 밝혔다. 풍천면은 지난해 3월 발생한 대형 산불로 생태계 복구 필요성이 큰 지역이다.

SKT와 유한킴벌리 임직원·가족 100여 명이 안동 산불 피해 지역에서 나무심기 활동을 하고 있다. [사진=SK텔레콤]

이번 행사에는 SK텔레콤과 유한킴벌리 임직원 및 가족 100여 명이 참여했다. 참가자들은 헛개나무, 미선나무, 노랑무늬붓꽃 등 산림청 지정 희귀수종을 포함해 총 1500그루를 식재했다.

이번 활동은 양사가 지난해 9월 체결한 ESG 실천 강화 포괄적 업무협약(MOU)의 일환이다. 양사는 산불 피해지 숲 조성과 자원순환 캠페인, 마케팅 협력 등 다양한 분야에서 협력을 이어오고 있다.

양사는 오는 2030년까지 5년간 총 1만 그루를 식재하고 장기 복원 사업을 추진할 계획이다. 산림 생태계 복원 전문 NGO '평화의숲'과 협력해 체계적인 복원 활동을 진행한다.

SK텔레콤은 스타트업 '인베랩'과 협업해 드론 촬영으로 산불 피해 현황을 진단하고 있다. 인공지능(AI)을 활용해 복원 대상지의 생태계 특성을 분석하는 작업도 진행 중이다.

SKT와 유한킴벌리 임직원·가족 100여 명이 안동 산불 피해 지역에서 나무심기 활동을 하고 있다. [사진=SK텔레콤]

엄종환 SK텔레콤 ESG 추진실장은 "이번 나무심기는 안동 산불 피해지역 복원을 알리는 첫걸음"이라며 "AI 기술을 활용해 생태계 복원과 산림 관리, 환경 문제 해결에 기여하겠다"고 말했다.

syu@newspim.com