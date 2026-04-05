삼성家 12조 상속세 이달 마무리…이재용 '뉴삼성' 체제 본격 가속

5년간 6차례 분납 끝에 삼성가 상속세 완납

지배력 유지한 이재용, 미래 투자 속도 전망

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 삼성 오너 일가가 고(故) 이건희 선대회장 유산에 대한 약 12조원 규모 상속세를 이달 모두 납부하며 5년에 걸친 '초대형 상속세 정리'가 마무리 수순에 들어갔다. 상속세 부담이라는 변수 해소로 이재용 삼성전자 회장을 중심으로 한 '뉴삼성' 체제가 한층 속도를 낼 것이란 전망이 재계에서 힘을 얻고 있다.

5일 재계에 따르면 이재용 삼성전자 회장과 홍라희 리움미술관 명예관장, 이부진 호텔신라 사장, 이서현 삼성물산 사장 등 유족은 이달 고 이건희 선대회장 유산에 대한 마지막 상속세 분납금을 납부할 예정이다.

이로써 5년간 6차례에 걸쳐 이뤄진 총 12조원 규모의 상속세 납부 절차가 사실상 최종 마무리된다.

이재용 삼성전자 회장 [사진=뉴스핌DB]

이 선대회장은 2020년 별세 당시 주식·부동산·미술품 등을 포함해 약 26조원 규모의 유산을 남겼고 이에 따라 상속세는 약 12조원으로 산정됐다.

개인별 부담액은 홍라희 명예관장 약 3조1000억원, 이재용 회장 약 2조9000억원, 이부진 사장 약 2조6000억원, 이서현 사장 약 2조4000억원 수준으로 알려졌다.

유족은 2021년 상속세 신고와 함께 연부연납 제도를 활용해 5년에 걸쳐 6차례로 세금을 나눠 내는 방식을 택했다.

홍라희 명예관장과 이부진·이서현 사장은 삼성전자·삼성SDS·삼성물산 등 계열사 지분을 단계적으로 매각하고 증권사·은행과의 신탁 계약을 통해 상속세 재원을 확보해 왔다.

올해 1월에도 홍라희 명예관장은 삼성전자 주식 1500만주를 처분하는 신탁 계약을 체결하는 등 막바지 자금 조달 작업을 이어갔다.

반면 이재용 회장은 핵심 계열사 지분을 매각하지 않고 배당금과 개인 신용대출 등을 통해 상속세를 부담한 것으로 전해진다.

재계에서는 이 선대회장 별세 이후 삼성가가 계열사로부터 받은 배당금만 약 4조원, 생전 누적 배당까지 포함하면 6조원 이상이 상속세 재원으로 활용됐을 가능성이 큰 것으로 보고 있다.

상속세 재원 조달 과정에서 이 회장은 삼성전자·삼성물산·삼성생명 등 핵심 계열사 지분을 오히려 늘리며 지배구조를 다졌다.

이 회장의 삼성전자 보통주 지분은 상속 이전 0.70%에서 현재 약 1.6%대 수준으로 삼성물산 지분은 17%대 후반에서 20% 초반대로 확대된 것으로 파악된다. 삼성생명 지분 역시 0.06%에서 10%대 중반으로 급증했다.

삼성전자 등 주요 계열사 주가 상승도 지분 매각 없이 배당 재투자를 가능하게 하며 자금 조달 부담을 낮추는 데 기여한 것으로 평가된다.

삼성 일가는 상속세 납부와 함께 대규모 사회 환원에도 나섰다. 유족은 2021년 의료 공헌을 위해 1조원 규모 기부를 약속했고 이 선대회장이 수집한 미술품 2만3000여 점(일명 '이건희 컬렉션')을 국가와 공공기관에 기증했다.

상속세 납부가 사실상 마무리되면서 삼성의 경영 환경은 새로운 국면을 맞을 것이란 관측이 지배적이다.

그간 상속세 재원 마련과 지배구조 안정화에 묶여 있던 만큼 앞으로는 반도체·인공지능(AI)·바이오 등 미래 사업에 대한 대규모 투자와 사업 재편이 한층 속도를 낼 것이란 전망이다.

특히 이재용 회장이 사법 리스크 부담을 상당 부분 덜어낸 데 이어 반도체 업황 반등과 실적 개선 흐름이 겹치고 있어 상속세 변수까지 해소될 경우 경영 불확실성이 크게 낮아질 것이란 분석이 나온다.

한편 상속세 정리 이후 삼성가의 계열 분리 가능성에도 관심이 모인다. 재계에선 이부진 사장과 이서현 사장이 중장기적으로 호텔·패션·사회공헌 분야를 중심으로 독립 경영 기반을 구축할 수 있다는 관측을 내놓는다.

최근 이부진 사장이 호텔신라 지분 약 1% 추가 매입 계획을 밝힌 것도 이 같은 흐름의 신호로 해석할 수 있다.

hyeng0@newspim.com