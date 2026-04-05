전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.06 (월)
KYD 디데이
산업 재계·경영

속보

더보기

삼성家 12조 상속세 이달 마무리…이재용 '뉴삼성' 체제 본격 가속

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

5년간 6차례 분납 끝에 삼성가 상속세 완납
지배력 유지한 이재용, 미래 투자 속도 전망

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 삼성 오너 일가가 고(故) 이건희 선대회장 유산에 대한 약 12조원 규모 상속세를 이달 모두 납부하며 5년에 걸친 '초대형 상속세 정리'가 마무리 수순에 들어갔다. 상속세 부담이라는 변수 해소로 이재용 삼성전자 회장을 중심으로 한 '뉴삼성' 체제가 한층 속도를 낼 것이란 전망이 재계에서 힘을 얻고 있다.

5일 재계에 따르면 이재용 삼성전자 회장과 홍라희 리움미술관 명예관장, 이부진 호텔신라 사장, 이서현 삼성물산 사장 등 유족은 이달 고 이건희 선대회장 유산에 대한 마지막 상속세 분납금을 납부할 예정이다.

이로써 5년간 6차례에 걸쳐 이뤄진 총 12조원 규모의 상속세 납부 절차가 사실상 최종 마무리된다.

이재용 삼성전자 회장 [사진=뉴스핌DB]

이 선대회장은 2020년 별세 당시 주식·부동산·미술품 등을 포함해 약 26조원 규모의 유산을 남겼고 이에 따라 상속세는 약 12조원으로 산정됐다.

개인별 부담액은 홍라희 명예관장 약 3조1000억원, 이재용 회장 약 2조9000억원, 이부진 사장 약 2조6000억원, 이서현 사장 약 2조4000억원 수준으로 알려졌다.

유족은 2021년 상속세 신고와 함께 연부연납 제도를 활용해 5년에 걸쳐 6차례로 세금을 나눠 내는 방식을 택했다.

홍라희 명예관장과 이부진·이서현 사장은 삼성전자·삼성SDS·삼성물산 등 계열사 지분을 단계적으로 매각하고 증권사·은행과의 신탁 계약을 통해 상속세 재원을 확보해 왔다.

올해 1월에도 홍라희 명예관장은 삼성전자 주식 1500만주를 처분하는 신탁 계약을 체결하는 등 막바지 자금 조달 작업을 이어갔다.

반면 이재용 회장은 핵심 계열사 지분을 매각하지 않고 배당금과 개인 신용대출 등을 통해 상속세를 부담한 것으로 전해진다.

재계에서는 이 선대회장 별세 이후 삼성가가 계열사로부터 받은 배당금만 약 4조원, 생전 누적 배당까지 포함하면 6조원 이상이 상속세 재원으로 활용됐을 가능성이 큰 것으로 보고 있다.

상속세 재원 조달 과정에서 이 회장은 삼성전자·삼성물산·삼성생명 등 핵심 계열사 지분을 오히려 늘리며 지배구조를 다졌다.

이 회장의 삼성전자 보통주 지분은 상속 이전 0.70%에서 현재 약 1.6%대 수준으로 삼성물산 지분은 17%대 후반에서 20% 초반대로 확대된 것으로 파악된다. 삼성생명 지분 역시 0.06%에서 10%대 중반으로 급증했다.

삼성전자 등 주요 계열사 주가 상승도 지분 매각 없이 배당 재투자를 가능하게 하며 자금 조달 부담을 낮추는 데 기여한 것으로 평가된다.

삼성 일가는 상속세 납부와 함께 대규모 사회 환원에도 나섰다. 유족은 2021년 의료 공헌을 위해 1조원 규모 기부를 약속했고 이 선대회장이 수집한 미술품 2만3000여 점(일명 '이건희 컬렉션')을 국가와 공공기관에 기증했다.

상속세 납부가 사실상 마무리되면서 삼성의 경영 환경은 새로운 국면을 맞을 것이란 관측이 지배적이다.

그간 상속세 재원 마련과 지배구조 안정화에 묶여 있던 만큼 앞으로는 반도체·인공지능(AI)·바이오 등 미래 사업에 대한 대규모 투자와 사업 재편이 한층 속도를 낼 것이란 전망이다.

특히 이재용 회장이 사법 리스크 부담을 상당 부분 덜어낸 데 이어 반도체 업황 반등과 실적 개선 흐름이 겹치고 있어 상속세 변수까지 해소될 경우 경영 불확실성이 크게 낮아질 것이란 분석이 나온다.

한편 상속세 정리 이후 삼성가의 계열 분리 가능성에도 관심이 모인다. 재계에선 이부진 사장과 이서현 사장이 중장기적으로 호텔·패션·사회공헌 분야를 중심으로 독립 경영 기반을 구축할 수 있다는 관측을 내놓는다.

최근 이부진 사장이 호텔신라 지분 약 1% 추가 매입 계획을 밝힌 것도 이 같은 흐름의 신호로 해석할 수 있다. 

hyeng0@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
로저스 쿠팡 대표 61억 주식 보상 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 해롤드 로저스 쿠팡 한국 임시대표가 대규모 주식을 보상받았다. 약 66억 원 규모의 성과조건부 주식보상(PSU)을 받은 지 두 달 만이다. 쿠팡의 모회사인 쿠팡Inc는 3일(현지 시간) 한국 법인 임시대표를 맡고 있는 로저스 최고관리책임자(CAO)겸 법무총괄에게 클래스A 보통주 양도제한조건부주식(RSU) 21만3884주를 부여했다고 공시했다. 쿠팡의 전날 정규장 종가(18.95달러)로 계산하면 405만3012달러, 한화 61억원 상당에 달하는 주식이다. 이 주식은 오는 7월 1일부터 분기별로 4회에 걸쳐 분할 수령할 수 있으며, 주식을 받으려면 해당일까지 근속해야 하는 조건이다. 해롤드 로저스 쿠팡 임시대표. [사진=뉴스핌DB] 이 주식을 모두 수령하면 로저스 임시대표가 보유하게 되는 쿠팡 주식은 총 93만3041주로 늘어나게 된다. 그는 지난 2월에도 26만9588주의 주식을 받았다. 한편 쿠팡은 대규모 개인정보 유출 사태가 터진 직후인 지난해 12월, 쿠팡Inc 최고관리책임자(CAO) 겸 법무총괄인 해롤드 로저스를 한국법인 임시대표로 임명했다. 로저스 임시대표는 지난해 12월 30일 국회에서 열린 '쿠팡 사태 연석 청문회'에서 허위 증언을 한 혐의로 고발당한 상태다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:49
사진
이란, 미군 F-15·A-10 잇따라 격추 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 이란전쟁에 투입된 미군 F-15 전투기와 A-10 공격기가 3일(현지시간) 이란군의 공격으로 각각 격추됐다고 CBS 뉴스 등 복수의 미국 매체가 미 정부 당국자를 인용해 보도했다. CBS 및 워싱턴포스트 등 미국 언론들은 3일 미군 전투기 F-15에 이어 A-10 공격기가 이란 남서부에서 이란의 공격을 받아 추락했다고 보도했다. 미국이 지난 2월28일 이란전쟁을 시작한 이후 미군 군용기가 이란군 공격으로 격추된 것은 이번이 처음이다. 추락된 전투기의 조종사 3명 중 2명은 구조됐고, 1명은 실종 상태다. 미군은 이란 남서부 후제스탄 주 일대에 수색·구조용 헬기 HH-60G와 연료 공급을 위한 C-130 급유기를 투입해 1명을 구조했다. 이 과정에서 헬기 2대도 이란군의 공격을 받아 일부 탑승자가 부상했지만 기지로 복귀한 것으로 파악됐다. 이란은 이날 F-15 전투기에 이어 미군의 A-10 선더볼트Ⅱ 워트호그 공격기도 호르무즈 해협 인근 게슘 섬 남단에서 격추해, 기체는 바다로 떨어졌다. 단독 탑승한 조종사 1명은 구조된 것으로 전해졌다. 도널드 트럼프 대통령은 NBC와 전화 인터뷰에서 미 군용기 격추가 이란과의 협상에 영향을 끼치느냐는 질문에 "전혀 아니다"라며 "이건 전쟁이고 우리는 전쟁 중"이라고 말했다. 격추된 군용기 2대의 임무는 확인되지 않았지만 격추 장소로 미뤄볼 때 각각 이란 내 인프라와 호르무즈 해협 주변을 타격하는 작전을 수행하고 있었을 것으로 추정된다. 현지시간 2026년 2월28일 이란 공습작전 (작전명 에픽 퓨리)에 투입된 미군 전투기 [사진=미 중부사령부] 트럼프 대통령은 지난 1일 대국민 연설에서 앞으로 2~3주 동안 이란을 강하게 타격해 '석기시대'로 되돌리겠다고 발표했다. 트럼프 대통령의 대국민 연설 이후 미군은 이란 수도 테헤란 인근 대형 교량을 공습으로 파괴한 데 이어 이란이 미국의 요구조건에 맞춰 전쟁 종식에 합의하지 않을 경우 이란 내 발전소도 타격하겠다고 예고했다. 이란 관영 파르스 통신은 미국이 지난 1일 우방국 중 한 곳을 통해 48시간 동안의 휴전을 제안했지만, 이란은 이를 거부했다고 보도했다. 트럼프가 유예했던 이란 내 발전소 등 에너지 인프라 공격 기간이 오는 6일 종료된다. 이번 사태는 전쟁의 중대 고비가 될 것이란 관측이 나온다. 한편 중부사령부에 따르면 현재까지 미군 사망자는 13명, 부상자는 300명 이상으로 집계된다. 로이터·입소스 등의 여론조사에 따르면 미국 국민의 27%만 이란 전쟁을 지지하고, 60%가 조속한 개입 종료를 원하고 있는 것으로 나타났다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:17

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동