KB금융, 'KB상권활성화지수' 통해 지방 균형 발전·지역 상권 살리기 나서

KB국민은행·KB국민카드·한국데이터뱅크, 상권평가 모델 개발

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = KB금융그룹은 지난 3일, 지역경제 활성화와 소상공인 지원 강화를 위한 'KB상권활성화지수'를 통해 지역 경제 활성화에 나설 계획이라고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = KB금융그룹은 지난 3일, 지역경제 활성화와 소상공인 지원 강화를 위한 'KB상권활성화지수'를 통해 지역 경제 활성화에 나설 계획이라고 밝혔다. [사진=KB금융그룹]2026.04.05 dedanhi@newspim.com

KB국민은행은 이날 서울 여의도 KB국민은행 신관에서 KB국민은행과 KB국민카드, 한국데이터뱅크가 함께 개발한 'KB상권활성화지수' 설명회를 개최했다. 'KB상권활성화지수'는 상권 방문 고객 흐름과 소상공인 경영 현황, 지역상권 변화 등을 종합적으로 살펴볼 수 있는 분석 모델이다.

KB금융이 보유한 국내 최고 수준의 금융데이터와 ▲상권 평가 지표 ▲구매고객 특성 ▲매출 패턴 ▲개·폐업 현황 등 약 50여 개의 데이터를 연계·분석할 수 있다.

이날 설명회에서는 지방자치단체·공공기관·민간기업의 수요에 맞춰 개발된 'KB금융데이터'에 대한 설명과 'KB상권활성화지수'를 활용한 ▲상권분석 서비스(상권 진단, 상권 활성화 위한 정책 참고자료 등) ▲실제 상권분석·적용 사례 등이 소개됐다.

향후 KB금융은 축적된 데이터 역량을 바탕으로 지역경제 활성화와 소상공인 생태계 지원을 위한 지자체·공공기관과의 협업을 더욱 확대할 방침이다. 현재는 'KB상권활성화지수'를 중심으로 충남신용보증재단, 수원도시재단 등과 함께 공동 분석 프로젝트를 진행하며 데이터를 활용한 지역 경제 살리기에 앞장서고 있다.

KB금융 관계자는 "정교한 데이터에 기반해 현장을 이해할 수 있는 'KB금융데이터'와 'KB상권활성화지수'가 지역상권과 소상공인의 활력을 높이기 위한 실효성 있는 지원 방안을 마련하는 데 크게 기여할 수 있을 것"이라며 "앞으로도 KB금융은 금융 본업과 연계한 데이터 분석·활용 역량을 바탕으로 소상공인 지원과 지역경제 활성화에 실질적인 도움을 드릴 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.

dedanhi@newspim.com