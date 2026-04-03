KB국민은행, 신용보증기금과 맞손...6000억원 규모 보증서 대출 지원

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = KB국민은행은 신용보증기금과 '생산적금융 확대 및 성장 회복을 위한 금융지원 업무협약' 및 '지역특화 생산적금융 확대 및 성장 회복을 위한 금융지원 업무협약'을 체결했다고 3일 밝혔다.
KB국민은행은 이번 협약에 따라 신용보증기금에 170억원을 특별출연해 총 6000억 규모의 보증서 담보대출을 지원할 예정이다.
특히 지역 균형 발전을 위해 일반 협약과 지역기업 특화 협약으로 구분해 지원함으로써 지역기업에 대한 생산적금융 지원 효과를 한층 강화할 것으로 기대된다.
'일반 협약' 지원 대상은 ▲신성장동력산업 영위기업 ▲유망창업기업 ▲수출기업 및 해외진출기업 등이며 '지역기업 특화 협약' 지원 대상은 비수도권 지역에 소재한 ▲신성장동력산업 영위기업 ▲유망창업기업 ▲수출기업 및 해외진출기업 ▲지역주력산업 영위기업 등이다. KB ESG컨설팅을 지원받은 기업, KB이노베이션 허브센터 입주기업, KB굿잡 채용박람회를 통한 인력 채용 기업 등도 지원 대상에 포함된다.
일반 협약보증 대상 기업은 3년간 100% 보증비율 우대 또는 은행으로부터 연간 0.5%p씩 2년간 총 1.0%p의 보증료 지원을 받을 수 있으며, 지역특화 협약보증 대상은 3년간 100% 보증비율 우대 또는 은행으로부터 연간 0.6%p씩 3년간 총 1.8%p의 보증료를 지원받을 수 있다.
KB국민은행 관계자는 "이번 협약이 지역 균형 발전과 함께 미래성장을 주도해 나갈 중소기업에게 실질적인 도움이 되길 바란다"며, "앞으로도 대한민국 산업 생태계의 지속 가능한 성장을 위해 생산적금융 지원을 확대해 나가겠다"고 말했다.
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