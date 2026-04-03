KB국민은행, 신용보증기금과 맞손...6000억원 규모 보증서 대출 지원

비수도권 기업 대상 생산적금융 확대



[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = KB국민은행은 신용보증기금과 '생산적금융 확대 및 성장 회복을 위한 금융지원 업무협약' 및 '지역특화 생산적금융 확대 및 성장 회복을 위한 금융지원 업무협약'을 체결했다고 3일 밝혔다.

KB국민은행은 이번 협약에 따라 신용보증기금에 170억원을 특별출연해 총 6000억 규모의 보증서 담보대출을 지원할 예정이다.

[이미지= KB국민은행]

특히 지역 균형 발전을 위해 일반 협약과 지역기업 특화 협약으로 구분해 지원함으로써 지역기업에 대한 생산적금융 지원 효과를 한층 강화할 것으로 기대된다.

'일반 협약' 지원 대상은 ▲신성장동력산업 영위기업 ▲유망창업기업 ▲수출기업 및 해외진출기업 등이며 '지역기업 특화 협약' 지원 대상은 비수도권 지역에 소재한 ▲신성장동력산업 영위기업 ▲유망창업기업 ▲수출기업 및 해외진출기업 ▲지역주력산업 영위기업 등이다. KB ESG컨설팅을 지원받은 기업, KB이노베이션 허브센터 입주기업, KB굿잡 채용박람회를 통한 인력 채용 기업 등도 지원 대상에 포함된다.

일반 협약보증 대상 기업은 3년간 100% 보증비율 우대 또는 은행으로부터 연간 0.5%p씩 2년간 총 1.0%p의 보증료 지원을 받을 수 있으며, 지역특화 협약보증 대상은 3년간 100% 보증비율 우대 또는 은행으로부터 연간 0.6%p씩 3년간 총 1.8%p의 보증료를 지원받을 수 있다.

KB국민은행 관계자는 "이번 협약이 지역 균형 발전과 함께 미래성장을 주도해 나갈 중소기업에게 실질적인 도움이 되길 바란다"며, "앞으로도 대한민국 산업 생태계의 지속 가능한 성장을 위해 생산적금융 지원을 확대해 나가겠다"고 말했다.

romeok@newspim.com