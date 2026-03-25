KB국민은행, 시니어 세미나 '골든 클래스' 전국 확대

은퇴설계 전문가 참여… 시니어 관심 주제 중심 실전 노하우 공유
[서울=뉴스핌] 전미옥 기자·박가연 인턴기자 = KB국민은행은 지난 24일 대전컨벤션센터에서 시니어 고객의 안정적인 노후 준비를 지원하기 위한 고객초청 세미나 'KB골든라이프 골든 클래스'를 개최했다고 25일 밝혔다.
'KB골든라이프 골든 클래스'는 시니어 고객의 다양한 니즈를 반영해 금융과 비금융 콘텐츠를 함께 제공하는 맞춤형 세미나 프로그램이다. 이는 그동안 수도권 중심으로 진행됐지만, 이번 대전 행사를 기점으로 지방으로 확대 운영된다. 지역 고객과 접점을 넓히고 밀착된 은퇴 자산관리 서비스를 제공한다는 취지다.
세미나는 총 3부로 구성됐다. 1부에서는 이금희 아나운서가 시니어 세대의 소통법을 강연했으며, 2부에서는 김세환 KB증권 부부장이 최근 증시 흐름을 반영한 자산배분 전략을 소개했다. 마지막 3부에서는 지혜진 KB국민은행 변호사가 '상속으로 완성하는 노후자산 전략'을 주제로 실무 중심의 상속 설계 정보를 공유했다.
KB국민은행 관계자는 "이번 대전 세미나를 시작으로 대구, 부산 등 다양한 지역으로 프로그램을 확대해 지방 고객과의 접점을 넓혀 나갈 계획"이라며 "앞으로도 전국 시니어 고객을 대상으로 KB국민은행만의 차별화된 금융·비금융 서비스를 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com