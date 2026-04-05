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부동산 PF 연체율 3.88%로 하락…부실 규모 3분기 연속 감소

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18조5000억원 정리·재구조화 완료…건전성 지표 전반적 개선
2027년 제도 개선 시행 앞두고 업계 '탄력적 운영' 요청

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 금융당국이 한 때 우리 경제의 부담이 됐던 부동산 프로젝트 파이낸싱(PF)와 관련해 익스포져(위험 노출)가 전분기보다 3조65000억원 줄고, 연체율도 낮아지며, 신규 자금이 유입되는 등 원활히 관리되고 있다고 5일 밝혔다. 

금융위원회와 금융감독원, 국토교통부 등 관계기관은 지난 3일 오후 정부서울청사에서 '부동산 PF 상황 점검회의'를 열고 최근 부동산 프로젝트 파이낸싱 시장 동향과 제도 개선 이행 계획을 점검했다.

[사진=금융위원회]

◆PF 익스포져 줄고, 연체율도 개선세

지난해 12월 말 기준 금융권 PF 익스포져(대출·토지담보대출·채무보증 포함)는 174조3000억원으로 전분기(177조9000억원)보다 3조6000억원 줄었다. 새로 취급된 PF 자금보다 사업 완료와 정리·재구조화로 빠져나가는 규모가 더 컸던 데 따른 결과다.

PF 대출(116조원) 연체율은 3.88%로, 전분기 대비 0.36%포인트 내렸다. 금융권이 부실 사업장에 대한 경·공매, 수의계약, 상각 등을 꾸준히 이어온 효과다. 연체율은 지난해 1분기 4.49%를 정점으로 내리막길을 걷고 있다.

중소금융회사(저축은행·여신전문·상호금융)의 토지담보대출(11조원) 연체율은 29.68%로 전분기보다 2.75%포인트 낮아졌다. 연체채권 잔액이 대출 잔액보다 빠르게 줄어든 영향이다.

◆부실 사업장 14조7000억원…3분기 연속 감소

사업성 평가에서 '유의(C)' 또는 '부실우려(D)'로 분류된 여신 규모는 14조7000억원으로, 전체 PF 익스포져의 8.4% 수준에 그쳤다. 지난해 1분기 21조9000억원에서 2분기 20조8000억원, 3분기 18조2000억원에 이어 4분기 14조7000억원으로 3분기 연속 내림세를 보였다.

손실흡수능력을 가늠하는 커버리지비율(대손충당금/유의·부실우려 여신)은 73.5%로 전분기(64.6%)보다 8.9%포인트 올랐고, PF 고정이하여신비율도 9.30%로 전분기(10.98%)보다 1.68%포인트 하락해 건전성이 전반적으로 개선됐다.

◆18조5000억원 정리·재구조화 완료

지난해 말까지 유의·부실우려 사업장 가운데 18조5000억원이 정리 또는 재구조화됐다. 이 중 경·공매와 수의계약, 상각 등 '정리'가 13조3000억원(약 72%)을 차지했고, 신규 자금 공급과 자금구조 개편 등 '재구조화'는 5조2000억원(약 28%) 수준이다. 2025년 한 해 동안에만 12조원이 처리됐다. 이를 통해 PF 고정이하여신비율은 9.2%포인트, PF 연체율은 6.7%포인트 각각 개선되는 효과가 나타났다.

◆신규 자금 공급도 차질 없어

지난해 4분기 신규 PF 취급액은 20조7000억원으로, 전년 같은 기간(17조1000억원)보다 3조6000억원 늘었다. 사업성이 확인되고 공정률이 높은 사업장을 중심으로 신규 자금이 계속 유입되고 있다는 의미다.

관계기관은 지난해 12월 발표한 '부동산 PF 건전성 제도개선방안'의 이행 일정도 구체화했다. 핵심은 PF 사업비 대비 자기자본비율을 기준으로 위험가중치·충당금을 차등 적용하고, 일부 업권에는 대출 취급 요건도 도입하는 것이다.

제도는 1년의 준비 기간을 거쳐 2027년부터 신규 취급분부터 적용되며, 자기자본비율 요건은 5%→10%→15%→20%로 4년에 걸쳐 단계적으로 높아진다. 올해 안에 각 업권별 감독규정·시행세칙·모범규준 정비를 마무리할 계획이다.

다만 금융권과 건설업계는 최근 중동 정세 불안에 따른 공사비 상승 등 불확실성을 고려해 제도 시행이 탄력적으로 운영될 필요가 있다는 의견을 냈다. 당국은 규정 개정 과정에서 시장 상황을 면밀히 살피고 업계와 지속적으로 소통하겠다고 밝혔다.

◆"시장 안정세…공사비 리스크는 변수"

이날 회의에 참석한 민간 전문가들은 "18조5000억원의 정리·재구조화 실적을 기반으로 부실 PF 규모가 3분기 연속 줄어드는 등 시장이 안정권에 진입했다"고 평가하면서도, "중동 상황에 따른 건설 공사비 상승과 원자재 수급 불안이 PF 사업장에 미치는 영향은 계속 지켜봐야 한다"고 덧붙였다.

정부는 "부실 사업장의 상시 정리·재구조화와 금융회사 건전성 관리를 지속 추진하는 한편, 공사비 증액 등 일시적 유동성 어려움으로 정상 사업장이 피해를 입지 않도록 건축공사비 플러스 PF 보증 공급 등을 통해 적극 대응하겠다"고 밝혔다.

dedanhi@newspim.com

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로저스 쿠팡 대표 61억 주식 보상 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 해롤드 로저스 쿠팡 한국 임시대표가 대규모 주식을 보상받았다. 약 66억 원 규모의 성과조건부 주식보상(PSU)을 받은 지 두 달 만이다. 쿠팡의 모회사인 쿠팡Inc는 3일(현지 시간) 한국 법인 임시대표를 맡고 있는 로저스 최고관리책임자(CAO)겸 법무총괄에게 클래스A 보통주 양도제한조건부주식(RSU) 21만3884주를 부여했다고 공시했다. 쿠팡의 전날 정규장 종가(18.95달러)로 계산하면 405만3012달러, 한화 61억원 상당에 달하는 주식이다. 이 주식은 오는 7월 1일부터 분기별로 4회에 걸쳐 분할 수령할 수 있으며, 주식을 받으려면 해당일까지 근속해야 하는 조건이다. 해롤드 로저스 쿠팡 임시대표. [사진=뉴스핌DB] 이 주식을 모두 수령하면 로저스 임시대표가 보유하게 되는 쿠팡 주식은 총 93만3041주로 늘어나게 된다. 그는 지난 2월에도 26만9588주의 주식을 받았다. 한편 쿠팡은 대규모 개인정보 유출 사태가 터진 직후인 지난해 12월, 쿠팡Inc 최고관리책임자(CAO) 겸 법무총괄인 해롤드 로저스를 한국법인 임시대표로 임명했다. 로저스 임시대표는 지난해 12월 30일 국회에서 열린 '쿠팡 사태 연석 청문회'에서 허위 증언을 한 혐의로 고발당한 상태다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:49
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이란, 미군 F-15·A-10 잇따라 격추 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 이란전쟁에 투입된 미군 F-15 전투기와 A-10 공격기가 3일(현지시간) 이란군의 공격으로 각각 격추됐다고 CBS 뉴스 등 복수의 미국 매체가 미 정부 당국자를 인용해 보도했다. CBS 및 워싱턴포스트 등 미국 언론들은 3일 미군 전투기 F-15에 이어 A-10 공격기가 이란 남서부에서 이란의 공격을 받아 추락했다고 보도했다. 미국이 지난 2월28일 이란전쟁을 시작한 이후 미군 군용기가 이란군 공격으로 격추된 것은 이번이 처음이다. 추락된 전투기의 조종사 3명 중 2명은 구조됐고, 1명은 실종 상태다. 미군은 이란 남서부 후제스탄 주 일대에 수색·구조용 헬기 HH-60G와 연료 공급을 위한 C-130 급유기를 투입해 1명을 구조했다. 이 과정에서 헬기 2대도 이란군의 공격을 받아 일부 탑승자가 부상했지만 기지로 복귀한 것으로 파악됐다. 이란은 이날 F-15 전투기에 이어 미군의 A-10 선더볼트Ⅱ 워트호그 공격기도 호르무즈 해협 인근 게슘 섬 남단에서 격추해, 기체는 바다로 떨어졌다. 단독 탑승한 조종사 1명은 구조된 것으로 전해졌다. 도널드 트럼프 대통령은 NBC와 전화 인터뷰에서 미 군용기 격추가 이란과의 협상에 영향을 끼치느냐는 질문에 "전혀 아니다"라며 "이건 전쟁이고 우리는 전쟁 중"이라고 말했다. 격추된 군용기 2대의 임무는 확인되지 않았지만 격추 장소로 미뤄볼 때 각각 이란 내 인프라와 호르무즈 해협 주변을 타격하는 작전을 수행하고 있었을 것으로 추정된다. 현지시간 2026년 2월28일 이란 공습작전 (작전명 에픽 퓨리)에 투입된 미군 전투기 [사진=미 중부사령부] 트럼프 대통령은 지난 1일 대국민 연설에서 앞으로 2~3주 동안 이란을 강하게 타격해 '석기시대'로 되돌리겠다고 발표했다. 트럼프 대통령의 대국민 연설 이후 미군은 이란 수도 테헤란 인근 대형 교량을 공습으로 파괴한 데 이어 이란이 미국의 요구조건에 맞춰 전쟁 종식에 합의하지 않을 경우 이란 내 발전소도 타격하겠다고 예고했다. 이란 관영 파르스 통신은 미국이 지난 1일 우방국 중 한 곳을 통해 48시간 동안의 휴전을 제안했지만, 이란은 이를 거부했다고 보도했다. 트럼프가 유예했던 이란 내 발전소 등 에너지 인프라 공격 기간이 오는 6일 종료된다. 이번 사태는 전쟁의 중대 고비가 될 것이란 관측이 나온다. 한편 중부사령부에 따르면 현재까지 미군 사망자는 13명, 부상자는 300명 이상으로 집계된다. 로이터·입소스 등의 여론조사에 따르면 미국 국민의 27%만 이란 전쟁을 지지하고, 60%가 조속한 개입 종료를 원하고 있는 것으로 나타났다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:17

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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