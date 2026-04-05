LG 스타일러, 글로벌 200만대 돌파..."의류관리 가전 대중화"

출시 10년 만 100만대 이어 5년 만에 두 배 성장

AI·핵심 부품 기술 앞세워 글로벌 27개국 확대

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = LG전자의 의류 관리 가전 'LG 스타일러 오브제컬렉션(이하 LG 스타일러)'이 글로벌 누적 판매량 200만대를 돌파했다.

5일 LG전자에 따르면 LG 스타일러는 지난 2011년 출시 이후 2021년 누적 판매 100만대를 달성한 데 이어 5년 만에 200만대를 넘어섰다.

스타일러는 의류 관리 가전이라는 새로운 시장을 개척하며 성장세를 이어왔다. LG전자는 국내에서 확보한 제품 경쟁력을 기반으로 2016년 미국, 중국, 대만 등을 시작으로 해외 판매를 확대해 현재 27개국에서 제품을 판매하고 있다.

LG 스타일러에 탑재된 '핸디형 고압 스티머'로 주름을 제거하는 모습 [사진=LG전자]

지역별로는 아시아와 북미 시장 성장세가 두드러진다. 지난해 기준 중국, 대만, 미국 매출은 전년 대비 30% 이상 증가했다. 아시아에서는 교복과 정장 등 자주 세탁하기 어려운 의류 착용 문화와 위생·청결에 대한 관심이 수요 확대 요인으로 작용했다.

제품에 대한 평가도 이어지고 있다. 중국 IT 매체는 "의류 관리 시장을 개척한 최초의 브랜드 중 하나로 균형 잡힌 성능을 갖췄다"고 평가했다. LG 스타일러는 유럽 가전 전시회 'IFA 2025'에서 혁신상을 수상했다.

성장 배경에는 핵심 부품 기술력이 있다. LG전자는 모터, 컴프레서, 스팀 제너레이터 등 기술을 기반으로 '트루스팀'과 '무빙행어' 등 200여 건의 특허를 확보했다.

트루스팀은 고온 스팀을 분사해 유해 세균 10종과 바이러스 11종을 99.99% 수준으로 살균하고, 빈대와 집먼지진드기를 제거한다. 땀·담배·음식 냄새 등 생활 악취 18종도 99% 이상 탈취한다.

무빙행어는 의류를 좌우로 흔들어 먼지를 제거하고 스팀을 고르게 전달한다. 2024년부터는 분당 최대 350회 회전하는 '다이내믹 무빙행어'를 적용해 성능을 강화했다.

LG전자는 2026년형 제품에 인공지능(AI)을 적용했다. 'AI 스타일링' 코스는 의류 무게 데이터를 분석해 최적의 관리 방식을 제안하고 스팀량과 온도를 자동 조절한다. 셔츠는 약 29분, 맨투맨 티셔츠나 재킷은 약 39분, 롱코트나 패딩은 최대 53분까지 맞춤 관리가 가능하다.

핸디형 고압 스티머도 탑재했다. 사용자가 원하는 부위를 직접 관리할 수 있어 외출 전 주름 제거 등 활용도를 높였다.

기업간거래(B2B) 시장에서도 확산이 이어지고 있다. 아파트 건설사 납품과 함께 호텔·리조트 등 숙박시설 중심으로 도입이 확대되고 있다. 대만 샹그릴라 파 이스턴 플라자 호텔과 타이 어반 리조트 등에서 프리미엄 서비스로 활용되고 있다.

손창우 LG전자 리빙솔루션사업부장은 "핵심 부품 기술력에 AI를 결합해 차별화된 의류 관리 경험을 제공하고 글로벌 시장 리더십을 강화하겠다"고 말했다.

syu@newspim.com