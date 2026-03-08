LG전자, 글로벌 사우스 정조준...중남미 맞춤 가전 공세

브라질 공장 건설…중남미 생산 거점 강화
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = LG전자가 현지 맞춤형 가전을 앞세워 중남미 시장 공략을 강화한다.
LG전자는 지난 4일부터 이틀간 멕시코 칸쿤에서 'LG 이노페스트 2026 중남미(LG InnoFest 2026 LATAM)' 행사를 열었다고 8일 밝혔다. 주요 유통 고객을 초청해 신제품과 사업 전략을 공유하는 자리다.
앞서 지난달에는 아랍에미리트 아부다비에서 중동·아프리카 이노페스트도 열었다. 글로벌 사우스 시장 확대 전략의 일환이다.
이번 행사에서는 중남미 생활 방식에 맞춘 제품을 집중 공개했다. 현지 유통 고객들의 관심이 이어졌다.
탑로드 세탁기 신제품이 대표 사례다. 중남미 소비자는 통돌이 세탁기를 선호한다. LG전자는 평균 신장과 팔 길이를 반영한 인체공학 설계를 적용했다. 허리를 깊이 숙이지 않아도 세탁물을 꺼낼 수 있다.
'핏앤맥스(Fit & Max)' 냉장고도 공개했다. 제품과 벽 사이 간격을 최소화했다. 설치 공간 대비 내부 용량을 키운 구조다. 도시 주거 면적 축소 흐름을 반영했다.
프리미엄 가전 수요 증가에도 대응했다. 복합형 세탁가전 라인업을 확대했다. 27인치 워시콤보는 인버터 히트펌프 기술을 적용했다. 세탁과 건조를 한 번에 수행한다.
워시타워도 라인업을 늘렸다. 기존 24·27인치 제품에 25인치 모델을 추가했다. LCD 제어판을 적용한 27인치 제품도 선보였다.
기업간거래(B2B) 시장 공략도 강화했다. 건설사와 인테리어 사업자를 겨냥했다. 초프리미엄 빌트인 가전 'SKS'를 중심으로 빌더용 가전 패키지를 구성했다. 중남미 주거 구조에 맞춘 제품 조합이다.
LG전자는 현지 생활 방식 분석도 강화했다. 고객 밀착 조사와 데이터 분석 시스템 'CHATDA'를 활용한다. 가톨릭 문화와 향이 강한 식문화도 반영했다. 냉장고 청소 빈도가 높다는 점에 주목했다.
2024년 냉장고부터 '클리닝 타임' 기능을 적용했다. 작동 시 15분간 냉기 공급을 줄인다. 열림 알람은 멈춘다. 내부 조명은 켜진다. 이후 냉각 모드가 작동해 온도를 낮춘다.
세탁 기능도 현지 사용 패턴을 반영했다. 더운 기후 탓에 세탁 횟수가 잦다. 한 번에 세탁하는 양은 적다. LG전자는 데이터 분석 결과를 반영해 '소량 급속 코스'를 전면 배치했다. 사용 편의성을 높인 조치다.
생산 인프라도 확대한다. 브라질 파라나주에 신규 공장을 건설 중이다. 부지 면적은 76만7000㎡, 연면적 7만㎡ 규모다. 연내 가동 목표다. 기존 아마조나스주 마나우스 공장과 함께 중남미 생산 거점 역할을 맡는다.
송성원 LG전자 중남미지역대표 전무는 "현지 고객의 생활 방식과 니즈에 정확히 부합하는 맞춤형 제품을 앞세워 글로벌 사우스의 한 축인 중남미 시장에서 고객과 파트너사의 신뢰를 받는 브랜드로 자리매김하겠다"고 말했다.
syu@newspim.com