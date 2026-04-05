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출생 시 비타민D 부족, 아동 면역 영향…질병청 "임신 중 관리 중요"

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아동 322명 추적…3가지 유형 발생
비활성형 비타민D↑대사 이상도 ↑
"실천 가능한 예방 전략 마련할 것"

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 출생 당시 비타민D가 부족하면 아동기에 이르러 면역 기능이 크게 떨어지고 다중 알레르기 반응에 노출될 위험이 높아진다는 연구 결과가 나왔다.

질병관리청 국립보건연구원(연구원)은 4일 출생 시 비타민D가 충분하지 않으면 아동기 성장발달에 중요한 비타민D 대사와 면역기능이 크게 감소한다고 밝혔다.

비타민D는 뼈 형성과 성장에 필수적일 뿐 아니라 면역 반응의 균형을 유지하는 데 중요한 역할을 한다. 출생 시 비타민D가 부족하면 영유아기에 여러 알레르기 항원에 동시에 민감해질 가능성이 높아져 아동기의 면역 균형이 안정적으로 유지되지 않을 수 있다.

신생아. 사진은 기사와 관련없음. [사진=뉴스핌DB]

국립중앙의료원 홍수종 교수와 오혜영 울산의대 연구교수가 아동 322명을 추적 조사한 결과, 소아 알레르기 반응의 주요 유형은 크게 집먼지진드기형, 꽃가루형, 다중 감작형으로 구분됐다. 다중 감작은 여러 알레르기 유발 요인에 동시에 과민 반응하는 상태다.

연구진이 단백질과 대사물질을 통합 분석한 결과, 다중 감작 아동의 혈액에서 알레르기 관련 면역 반응 물질과 산화스트레스 관련 단백질이 증가했고 비활성형 비타민D도 함께 증가했다. 비활성형 비타민D는 체내에서 바로 작용하지 못하는 상태의 비타민으로 활성 형태로 바뀌어야 기능한다.

특히, 다중 감작 아동에서는 비활성형 비타민D 수준이 높을수록 면역염증 지표들이 함께 증가하는 것으로 확인됐다. 출생 시 제대혈 비타민D 농도가 아동기의 비타민D 대사물질의 활성상태와 밀접하게 연관돼 있음을 확인했다. 출생 시 비타민D가 부족한 경우 아동기에서 비활성 비타민D 대사물질이 크게 증가됐다.

연구 책임자 홍 교수는 "이번 연구는 소아 알레르기 반응이 여러 유형으로 진행되며 특히 다중 감작 아동에서 면역염증 반응, 산화스트레스, 비타민D 대사 이상이 함께 나타날 수 있음을 확인했다"며 "출생 시 비타민D 상태가 이후 아동기 면역 항상성에 영향을 줄 가능성을 제시했다는 점에서 의미가 있다"고 설명했다.

김원호 연구원 만성질환융복합연구부 부장은 "성장기 아동에서의 면역체계는 임신 단계부터 형성되는 만큼 임신 중 산모의 비타민D 농도 적정 유지가 아이들의 면역 균형 형성에 중요한 기반"이라며 "주 2회 이상, 하루 5~30분의 적절한 햇빛 노출과 비타민D 보충제 섭취 등 균형 잡힌 영양 관리가 필요하다"고 강조했다.

임승관 질병청장은 "아이의 면역 건강은 증상이 나타난 후가 아니라 임신기와 영유아기부터 미리 살피는 것이 중요하다"며 "이번 연구를 계기로 임신 중 영양과 면역 관리의 중요성을 국민에게 알리고 실천 가능한 예방 관리 전략 마련에 힘쓰겠다"고 밝혔다.

sdk1991@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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