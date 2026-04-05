트럼프 "이란서 격추 F-15 조종사 전원 구조…미 역사상 가장 대담한 작전"

이란 산악지대서 실종 조종사 36시간 만에 구출

"미국 역사상 가장 대담하고 용맹한 작전 완수"

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 4일(현지시간) 이란에서 추락한 F-15 전투기 탑승자 전원이 무사히 구조됐다고 공식 발표했다. 전쟁 대상국 영토에서 미군 조종사 두 명이 각각 따로 구조된 것은 미군 역사상 처음으로 기록될 일이라고 트럼프 대통령은 강조했다.

트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어 '트루스소셜(Truth Social)'에 올린 글에서 "미군은 미국 역사상 가장 대담하고 용맹한 수색 및 구조 작전(CSAR) 중 하나를 완수했다"며 "우리의 뛰어난 조종사 한 명을 구출했고 그는 이제 안전하다"고 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 1일(현지시간) 워싱턴DC 백악관에서 이란 관련 대국민 연설을 하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

그는 "이 용감한 전사는 이란의 험준한 산악지대, 적진 깊숙한 곳에서 매시간 다가오는 적들에게 추격당하고 있었다"며 당시 상황의 긴박함을 전했다. 이어 "그러나 그는 결코 혼자가 아니었다. 총사령관(대통령)과 국방장관, 합참의장, 그리고 동료 전사들이 그의 위치를 24시간 모니터링하며 정밀한 구조 계획을 수립하고 있었다"고 강조했다.

트럼프 대통령은 이번 구조작전에 자신의 직접 지시로 수십 대의 항공 전력이 투입됐다고 말했다. 그는 "미군은 내 지시에 따라 세계에서 가장 치명적인 무기로 무장한 수많은 전투기와 헬기를 투입해 우리 전우를 데려왔다"며 "그는 부상을 입었지만 생명에는 지장이 없을 것"이라고 전했다.

앞서 지난 3일 대이란 군사작전 중 F-15 전투기가 격추되면서 탑승자 2명 중 1명이 즉시 구조됐고, 나머지 1명은 실종 상태였다. 미군은 약 36시간에 걸친 작전 끝에 실종 조종사를 구조하며 완전한 임무 성공을 달성했다.

트럼프 대통령은 "적의 영토 깊숙한 곳에서 두 명의 조종사를 각각 구출한 것은 군사적 기록상 이번이 처음"이라며 "이 두 건의 작전에서 단 한 명의 미군도 사망하거나 부상하지 않았다는 점이 우리 공군의 압도적인 공중 지배력을 입증한다"고 말했다.

외신에 따르면 미 특수부대는 이란 남서부 지역에 투입돼 작전을 수행했다. 이란 혁명수비대(IRGC)가 저지에 나섰지만 미 공군의 공습으로 제압된 것으로 알려졌다. 트럼프 대통령과 고위 참모진은 백악관 상황실에서 구조작전을 지켜본 것으로 전해졌다.

hyeng0@newspim.com