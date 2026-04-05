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美 특수부대, 이란 내 추락 미군 전투기 두번째 승무원 극적 구출

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F-15E 격추 뒤 무기 체계 장교 위해
특수부대·전투기·사이버전력 총동원
이란은 포상금 걸고 추격·보복 경고

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 미군이 이란 내륙 깊숙한 지역에서 격추된 전투기 승무원을 모두 구출하는 대규모 특수 작전을 감행해 성공한 것으로 전해졌다.

5일 미 뉴욕타임스(NYT)와 알자지라, 악시오스 등 주요 매체 보도를 종합하면 미군 특수부대는 전날 늦은 밤 이란 영토 깊숙한 곳에서 격추된 미 공군 F-15E 전투기의 무기 체계 장교를 구출하는 작전을 펼쳐 생환시키는 데 성공했다.

미국의 3대 핵무기 개발기관인 샌디아국립연구소는 지난 8일(현지시간) "F-15E 스트라이크이글 전투기의 B61-12 핵폭탄 투하 최종 성능시험을 성공적으로 완료했다"고 발표했다. [사진=샌디아국립연구소 공식 유튜브 캡처]

이 전투기는 지난 3일 이란군 대공망에 걸려 추락했으며 2월 28일 미·이스라엘의 대이란 전쟁 개시 이후 미 전투기가 이란 영공에서 피격·격추된 첫 사례로 알려졌다.

격추 당시 F-15E에는 조종사와 무기 체계 장교 등 2명이 탑승하고 있었고 추락 직후 조종사는 즉각 구조됐지만 무기 체계 장교는 한동안 행방이 묘연했다.

미국 언론에 따르면 그는 적진 한가운데 홀로 남겨진 채 호신용 권총 한 자루에 의지해 이란군의 촘촘한 수색망을 만 하루가 넘도록 피해 다니며 버틴 것으로 전해졌다.

이란 정부는 그를 생포하면 막대한 포상금을 지급하겠다며 대대적인 수색을 벌였으나 반(反)정부 정서가 강한 지역이라는 특성상 현지 주민들이 은밀히 피신처를 제공했을 가능성도 제기된다.

장교 한 명을 구하기 위해 투입된 작전 규모는 사실상 전면전에 준했다는 평가가 나온다. 미 중앙정보국(CIA)은 현지 조력자들과 접촉해 생존을 돕는 '비정규 지원 복귀 작전'에 나섰다.

미군은 최정예 특수부대원 수백 명과 전투기·헬리콥터 수십 대를 이란 내륙으로 투입한 것으로 전해졌다. 미 사이버전 사령부는 위성과 사이버 자산을 동원해 실시간 전장 정보를 제공하는 등 육·해·공과 정보·사이버 전력이 총동원됐다.

NYT 등에 따르면 지상에서는 이란군과의 치열한 총격전이 벌어졌고 이란군 호송대가 포위망을 좁혀오자 미군 전투기들이 맹렬한 폭격과 기총소사로 진격을 저지했다.

구출 병력과 장교를 싣고 철수하던 수송기 두 대가 이란 내 외딴 기지에 고장으로 고립되는 위기도 있었으나 미군 지휘부는 인근 기지에서 예비 수송기 3대를 긴급 투입해 전원을 탈출시켰다. 이후 남은 수송기 두 대는 군사기밀 유출을 막기 위해 현지에서 폭파한 것으로 알려졌다.

작전에 정통한 미군 고위 관계자는 이번 임무가 "미군 특수작전 역사상 가장 어렵고 복잡한 작전 중 하나"였다고 평가했다.

이란은 이번 작전에 강력 반발하며 보복을 시사했다. 이란은 이미 미국·이스라엘을 겨냥해 동시다발적 맞대응을 이어가는 가운데 남서부 마흐샤흐르 석유화학단지가 공습을 받아 최소 5명이 사망하고 170명이 다치는 등 전선은 더욱 격화되고 있다.

골람 알리 라시드 하탐 알안비야 사령관은 알자지라 인터뷰에서 "이슬람 공화국을 패배시키겠다는 신기루에 눈먼 침략자들은 결국 늪으로 가라앉을 것"이라고 경고했다.

hyeng0@newspim.com

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로저스 쿠팡 대표 61억 주식 보상 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 해롤드 로저스 쿠팡 한국 임시대표가 대규모 주식을 보상받았다. 약 66억 원 규모의 성과조건부 주식보상(PSU)을 받은 지 두 달 만이다. 쿠팡의 모회사인 쿠팡Inc는 3일(현지 시간) 한국 법인 임시대표를 맡고 있는 로저스 최고관리책임자(CAO)겸 법무총괄에게 클래스A 보통주 양도제한조건부주식(RSU) 21만3884주를 부여했다고 공시했다. 쿠팡의 전날 정규장 종가(18.95달러)로 계산하면 405만3012달러, 한화 61억원 상당에 달하는 주식이다. 이 주식은 오는 7월 1일부터 분기별로 4회에 걸쳐 분할 수령할 수 있으며, 주식을 받으려면 해당일까지 근속해야 하는 조건이다. 해롤드 로저스 쿠팡 임시대표. [사진=뉴스핌DB] 이 주식을 모두 수령하면 로저스 임시대표가 보유하게 되는 쿠팡 주식은 총 93만3041주로 늘어나게 된다. 그는 지난 2월에도 26만9588주의 주식을 받았다. 한편 쿠팡은 대규모 개인정보 유출 사태가 터진 직후인 지난해 12월, 쿠팡Inc 최고관리책임자(CAO) 겸 법무총괄인 해롤드 로저스를 한국법인 임시대표로 임명했다. 로저스 임시대표는 지난해 12월 30일 국회에서 열린 '쿠팡 사태 연석 청문회'에서 허위 증언을 한 혐의로 고발당한 상태다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:49
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이란, 미군 F-15·A-10 잇따라 격추 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 이란전쟁에 투입된 미군 F-15 전투기와 A-10 공격기가 3일(현지시간) 이란군의 공격으로 각각 격추됐다고 CBS 뉴스 등 복수의 미국 매체가 미 정부 당국자를 인용해 보도했다. CBS 및 워싱턴포스트 등 미국 언론들은 3일 미군 전투기 F-15에 이어 A-10 공격기가 이란 남서부에서 이란의 공격을 받아 추락했다고 보도했다. 미국이 지난 2월28일 이란전쟁을 시작한 이후 미군 군용기가 이란군 공격으로 격추된 것은 이번이 처음이다. 추락된 전투기의 조종사 3명 중 2명은 구조됐고, 1명은 실종 상태다. 미군은 이란 남서부 후제스탄 주 일대에 수색·구조용 헬기 HH-60G와 연료 공급을 위한 C-130 급유기를 투입해 1명을 구조했다. 이 과정에서 헬기 2대도 이란군의 공격을 받아 일부 탑승자가 부상했지만 기지로 복귀한 것으로 파악됐다. 이란은 이날 F-15 전투기에 이어 미군의 A-10 선더볼트Ⅱ 워트호그 공격기도 호르무즈 해협 인근 게슘 섬 남단에서 격추해, 기체는 바다로 떨어졌다. 단독 탑승한 조종사 1명은 구조된 것으로 전해졌다. 도널드 트럼프 대통령은 NBC와 전화 인터뷰에서 미 군용기 격추가 이란과의 협상에 영향을 끼치느냐는 질문에 "전혀 아니다"라며 "이건 전쟁이고 우리는 전쟁 중"이라고 말했다. 격추된 군용기 2대의 임무는 확인되지 않았지만 격추 장소로 미뤄볼 때 각각 이란 내 인프라와 호르무즈 해협 주변을 타격하는 작전을 수행하고 있었을 것으로 추정된다. 현지시간 2026년 2월28일 이란 공습작전 (작전명 에픽 퓨리)에 투입된 미군 전투기 [사진=미 중부사령부] 트럼프 대통령은 지난 1일 대국민 연설에서 앞으로 2~3주 동안 이란을 강하게 타격해 '석기시대'로 되돌리겠다고 발표했다. 트럼프 대통령의 대국민 연설 이후 미군은 이란 수도 테헤란 인근 대형 교량을 공습으로 파괴한 데 이어 이란이 미국의 요구조건에 맞춰 전쟁 종식에 합의하지 않을 경우 이란 내 발전소도 타격하겠다고 예고했다. 이란 관영 파르스 통신은 미국이 지난 1일 우방국 중 한 곳을 통해 48시간 동안의 휴전을 제안했지만, 이란은 이를 거부했다고 보도했다. 트럼프가 유예했던 이란 내 발전소 등 에너지 인프라 공격 기간이 오는 6일 종료된다. 이번 사태는 전쟁의 중대 고비가 될 것이란 관측이 나온다. 한편 중부사령부에 따르면 현재까지 미군 사망자는 13명, 부상자는 300명 이상으로 집계된다. 로이터·입소스 등의 여론조사에 따르면 미국 국민의 27%만 이란 전쟁을 지지하고, 60%가 조속한 개입 종료를 원하고 있는 것으로 나타났다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:17

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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