[美, 이란 공격] 쿠웨이트 국방부 "미 전투기 여러 대 추락… 탑승자 전원 생존"

[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 쿠웨이트 국방부가 2일(현지 시간) 자국 내 영토에서 "여러 대의 미국 군용기가 추락했다"고 발표했다.

쿠웨이트 국방부는 추락한 항공기가 구체적으로 몇 대인지, 기종은 무엇인지, 추락 원인은 무엇인지, 어디에 떨어졌는지 등은 공개하지 않았다.

다만 "관련 당국이 즉시 수색 및 구조 작전을 진행했으며 탑승자들은 모두 병원으로 이송돼 필요한 조치를 받았다"며 "현재 모두 안정적인 상태"라고 말했다.

이와 관련 미 CNN은 전투기 한 대가 빙글빙글 돌며 추락(플랫 스핀)하는 모습과 비상탈출에 성공한 조종사가 낙하산을 타고 내려오는 모습이 담긴 영상을 공개했다.

영상에서 한 목격자는 "봐, 사람이다"라고 말하는 소리가 담겼다.

이 영상은 쿠웨이트의 수도인 쿠웨이트시티의 서쪽에 붙어 있는 알자흐라 지역에서 촬영된 것으로 알려졌다.

CNN은 영상 속 전투기 외형이 F-15E 또는 F/A-18과 비슷하다고 분석했다. 위치는 쿠웨이트에 있는 알리 알살렘 미 공군기지에서 약 10㎞ 이내라고 했다.

중동 작전을 총지휘하고 있는 미군 중부사령부(CENTCOM)는 입장을 즉각 내놓지 않고 있다.

한편 이란 군은 미국·이스라엘의 대대적인 공습에 맞서 중동 내 미군기지에 대한 보복 공격을 이어가고 있다.

이란 군은 탄도미사일과 공격 드론 등을 이용해 사우디아라비아와 아랍에미리트(UAE), 카타르, 바레인, 쿠웨이트 등의 미군기지를 타격하고 있다.

현지시간 2026년 2월28일 이란 공습작전 (작전명 에픽 퓨리)에 투입된 미군 전투기 [사진=미 중부사령부]

ihjang67@newspim.com