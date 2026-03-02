이란 공습에 기후부, 비상대응체계 가동…전력수급 이상 無

2일 에너지상황 점검회의 개최

전력공기업 대응 계획 점검

[세종=뉴스핌] 신수용 기자 = 중동 정세 불안이 고조되는 가운데, 정부가 전력수급에 미칠 영향을 긴급 점검하고 전력공기업과 대응에 나선다.

이호현 기후에너지환경부 2차관은 2일 서울 종로구 석탄회관에서 '에너지 상황 점검회의'를 열고 전력수급 현황과 중동 정세가 미치는 영향과 전력공기업의 대응 계획을 점검했다. 회의에는 한국전력공사와 한국수력원자력, 발전 5사, 전력거래소 등이 참석했다.

기후부는 단기적으로 중동 정세가 국내 전력수급에 미치는 영향은 없을 것으로 보고 있다. 봄철에는 기온 상승으로 전력수요가 감소하고, 유가가 상승하더라도 전력 생산 단가에 반영되기까지는 통상 3~6개월의 시차가 발생하기 때문이다.

이호현 기후에너지환경부 2차관(오른쪽에서 두 번째)이 2일 서울 종로구 석탄회관에서 중동 정세 관련 에너지 상황 점검회의를 주재하고 국내 전력공기업 영향 및 대응계획을 점검하고 있다.

발전 공기업이 구매하는 유연탄이나 직도입 액화천연가스(LNG) 또한 중동에서 들여오는 물량이 없어 직접적인 영향은 제한적일 것으로 분석된다.

중동에서 한전과 발전 자회사가 추진 중인 주요 사업을 점검한 결과 현재까지는 직접적인 영향이 없는 것으로 파악됐다. 향후 파견 인력의 안전과 사업의 정상 추진을 위해 현지 동향을 면밀히 파악하고 직원의 안전을 최우선으로 대응할 방침이다.

다만 이란 사태가 장기화하거나 호르무즈 해협 봉쇄로 유가가 급등하고 가스 도입에 차질이 빚어질 가능성이 있다. 이에 기후부는 전력공기업들과 함께 중동 지역에 대한 모니터링을 강화하고 비상 대응체계를 유지하기로 했다.

이 차관은 "불확실한 상황에서 에너지산업에 미치는 영향을 최소화하고 안정적인 전력 공급을 위해 기후부와 전력공기업이 힘을 모아 대응해야 한다"며 "전력공기업과 함께 에너지 비상대응반을 가동해 영향을 면밀히 점검하고, 상황에 따라 신속하게 대응해 나갈 계획"이라고 말했다.

aaa22@newspim.com