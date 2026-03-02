李대통령 '실용주의' 인선…'검증된' 박홍근, '부산 출신' 황종우 발탁

반명계였던 박용진, 보수 성향 이병태

총리급 규제합리화위 부위원장에 인선

이규연 "실용·통합 이재명정부 인사 철학"

야당 "철학도 기준도 없는 회전문" 비판

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 싱가포르를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 2일 초대 기획예산처 장관에 더불어민주당 4선 중진 박홍근 의원을 지명했다. 해양수산부 장관에는 해수부 정통 관료 출신인 황종우 한국해사협력센터 국제협력위원장을 지명하는 등 11명 대규모의 총리급·장관급 인선을 단행했다.

이혜훈 전 예산처 장관 후보자를 '갑질 논란' 등으로 지명 철회한 지 36일 만이다. 전재수 전 해수부 장관이 '통일교 금품 수수 의혹'으로 물러난 지는 81일 만에 인선이 이뤄졌다. 그만큼 고심이 묻어나는 인사이기도 하다.

이재명 대통령이 지난달 24일 청와대 세종실에서 제6회 국무회의를 주재하며 발언하고 있다.

◆장고 끝에 '안전 카드' 택한 李대통령

이 대통령은 원래 야당 중진 출신인 이 전 후보자를 '통합 카드'로 초대 예산처 장관에 기용하는 파격 인선을 했다. 정치적 색깔과 상관없이 '능력 중심'의 인선을 한다는 것을 보여줄 승부수였다.

하지만 야당인 국민의힘은 이 전 후보자에 대해 '환승 정치'라고 비난하며 수용하지 않았다. 무엇보다 이 전 후보자는 장남 특혜 입학과 보좌진 갑질 논란 등으로 결국 지명 28일 만에 인선을 철회해야만 했다.

이후 한 달이 넘게 후임을 장고 하던 이 대통령은 오랜 기간 손발을 맞춰온 여당 중진의 박 후보자라는 '검증된 카드'를 발탁했다. 박 후보자는 대표적인 친명계(친이재명)로 2022년 대선 당시 이 대통령의 선거대책위원회 비서실장을 맡았다. 민주당 대표 때는 원내대표를 지낸 핵심 측근이라 할 수 있다.

특히 이재명 정부의 인수위원회 역할을 한 국정기획위원회에서 기획분과위원장을 맡아 예산처 기능과 위상을 설계하는 데 직접 관여하기도 했다.

박홍근 기획예산처 장관 후보자.

박 후보자는 이날 인선 발표 직후 페이스북에 "큰 영광이지만 막중한 책임감에 마음이 무겁다"며 "예산처는 제가 국정기획위원회에서 직접 기능과 위상을 설계한 조직인 만큼 그 중요성을 누구보다 잘 알고 있다"고 공직의 책무감을 강조했다.

박 후보자는 "이재명 정부의 예산처는 단순한 예산의 효율적 편성을 넘어 국가의 중장기 전략을 총괄하는 중차대한 역할까지 맡고 있다"며 "대한민국의 대도약과 이재명 정부의 성공을 힘있게 떠받치는 톱니바퀴이자 윤활유가 되겠다는 단단한 각오로 임하겠다"고 비장한 각오를 다졌다.

박 후보자가 국회 인사청문회 절차를 통과해 이 대통령과 어떤 호흡을 맞출지 주목된다. 그만큼 이 대통령은 함께 일하면서 능력이 검증되고 준비된 인사 위주로 인선한다는 '이재명식 인사 스타일'을 이번에도 잘 보여준다.

◆해수부 부산시대 여는 '부산 출신' 해수부 장관 후보자

이 대통령은 전재수 전 장관의 사임 이후 3개월 가까이 공백 상태였던 해수부 장관에 해수부 관료를 지낸 부산 출신 황 후보자를 지명했다.

이 대통령이 그동안 강조해온 '해양수도 부산'을 실현하겠다는 의지를 보여줄 상징적인 인물로 해석된다. 해수부 부산 이전의 의미를 부각할 수 있는 인사로 보인다.

이 대통령은 지난달 19일 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 "해수부 이전과 해사법원 설치에 이어 동남권 투자공사 설립은 물론 곧 에이치엠엠(HMM) 이전도 한다"면서 "대한민국 대전환, 지역균형발전, 한다면 한다. 대한민국은 한다"고 성공적인 해수부 부산 이전에 적지 않은 공을 들이고 있다.

이재명 대통령이 지난해 7월25일 부산에서 타운홀미팅을 하고 있다.

황 후보자는 서울대 사법학과를 졸업하고 38회 행정고시에 합격하면서 공직에 입문했다. 해부수 항만물류기획과장과 해양정책과장, 수산정책과장, 대변인, 해사안전국장, 기획조정실장 등 주요 보직을 두루 거쳤다.

황 후보자는 노무현 정부 청와대에서 연설비서관실 행정관과 함께 문재인 정부에서 대통령 비서실 1부속비서관실 선임행정관을 지냈다.

황 후보자는 지명된 직후 "국제 정세가 엄중한 시기에 해수부 부산 이전 후 첫 장관 후보자가 된 것을 영광스럽고 무겁게 받아들인다"며 "여러모로 부족하지만 성실하게 청문회를 준비하겠다"고 밝혔다.

◆반명계와 보수까지 끌어안은 규제합리화위 인선

특히 이번 인선에서 이 대통령은 강한 '통합' 의지를 드러냈다. 규제합리화위원회 인사에서 지난 총선 때 자신과 '사생결단'의 대립각을 세웠던 박용진 전 민주당 의원을 끌어안았다. 이병태 카이스트(KAIST) 경영공학부 명예교수와 남궁범 전 에스원 대표이사도 규제합리화위 부위원장에 위촉했다.

이 대통령은 민간위원 중심으로 운용되던 규개위를 대통령 직속 규제합리화위로 격상했다. 총리급인 부위원장은 국무총리를 포함한 5명 이내에서 지정할 수 있다.

이재명 대통령과 박용진 규제합리화위원회 부위원장이 지난해 2월21일 서울 여의도의 한 식당에서 만나 악수를 하고 있다.

박 부위원장은 민주당의 대표적인 반명계(반이재명계)였다. 2024년 총선 공천 과정에서 당 지도부와 공개적으로 마지막까지 싸웠다. 박 부위원장은 인선 발표 후 사회관계망서비스(SNS)에 "대통령과 함께 일하게 됐다"며 "성공한 대통령, 성공한 이재명 정부를 만들어 국민께 보답하겠다"며 새로운 친명계가 됐음을 선언했다.

이병태 부위원장은 보수 성향의 시장 친화적 경제학자이자 강력한 규제 개혁론자라는 평가받고 있다. 지난해 국민의힘 대선 경선에서는 홍준표 전 대구시장의 대선 캠프에서 경제정책을 맡았다. 홍 전 시장이 국민의힘을 탈당한 이후에는 이 대통령의 대선 캠프에 합류하고 싶다는 의사를 타진했던 것으로 알려졌다.

삼성전자 임원 출신의 기업인인 남궁범 부위원장도 규제합리화위에 위촉됐다. 남 부위원장은 1989년 삼성전자에 입사해 경영지원팀 전무와 재경팀장(부사장)을 지냈다. 이후 삼성 계열사인 보안업체 에스원 대표이사로 취임했다. 지난해 대표이사직에서 물러나 현재는 고문을 맡고 있다.

◆실용주의 우선한 인선…野는 "회전문 인사" 비판

이 대통령의 이러한 인사 스타일은 이념과 진영, 세대와 지역을 넘어서 다양한 계층과 시각의 전문가들과 함께 일하겠다는 분명한 '실용주의' 노선을 지향하고 있다. 국정 철학과 국정의 지향성도 실용주의와 맞닿아 있다.

이규연 청와대 홍보소통수석은 이날 인선 발표를 하면서 "규제합리화위 부위원장은 정치권에서, 학계에서, 기업 현장에서 왔기 때문에 분야별로 딱 맞는 인물을 조화롭게 배치하고 다양하게 의견을 수렴하는 위원회를 구성했다고 볼 수 있다"며 "각자가 갖고 있는 전문성을 십분 활용해 나갈 것"이라고 기대했다.

이 수석은 "이재명 정부의 통합과 실용 인사의 방향은 계속될 것"이라며 "특정 자리를 놓고 통합과 실용 인사를 하지는 않는다. 전체적인 인사의 방향에서 통합·실용 노선을 계속 가지고 가는 것"이라고 다시 한 번 이재명 정부의 인사 방향성을 분명히 했다.

이규연 청와대 홍보소통수석이 2일 청와대 춘추관에서 인선 브리핑을 하고 있다.

다만 야당은 이 대통령의 인선에 "철학도, 기준도 없다"고 강하게 비판했다.

박성훈 국민의힘 수석대변인은 이날 오후 논평을 내고 "규제합리화위 부위원장에 임명된 이 명예교수는 홍 전 시장 캠프에서 '정책통'으로 활동했던 인물"이라며 "지난해 선대위에 합류하려 했지만, 당 핵심 인사들의 반대로 무산된 바 있다"고 지적했다.

박 수석대변인은 "내부 반발과 지지층 눈치를 보며 스스로 손을 털어놓고 이제는 규제 개혁의 성과가 급해지자 전문성을 이유로 중용한다면 이는 명백한 자기모순"이라고 비판했다.

박홍근 의원을 지명한 것과 관련해 박 수석대변인은 "재정건전성을 포기한 회전문 인사라는 비판을 면하기 어렵다"고 직격했다. 박 수석대변인은 "이재명 정권의 확장 재정과 대규모 국책 사업이 예고된 상황에서 여당의 핵심 인사를 '나라 곳간 지킴이'에 임명한 것은 국가 재정을 정치적 포퓰리즘에 무한 노출시킬 우려가 크다"고 지적했다.

박 후보자와 박 부위원장이 6·3 지방선거 서울시장 출마를 선언했던 인물이라는 점도 문제 삼았다. 박 수석대변인은 "박 후보자는 오늘 민주당 서울시장 경선 후보 6인에 포함됐다"며 "후보자 발표 잉크가 채 마르기도 전에 예산처 장관 후보자로 지명됐다는 것은 청와대가 선거에 개입해 후보 교통정리에 나선 것으로 볼 수밖에 없다"고 말했다.

이와 관련해 이 수석은 "박홍근 후보자는 출마 선언을 했다가 최근 철회한 것으로 알고 있다. 박용진 부위원장도 마찬가지"라며 "선거는 이번 인사하고는 전혀 무관하다"고 일축했다.

