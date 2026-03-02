[美, 이란 공격] 정부, 이란 사태에 '절충된 입장' 담은 성명 발표

외교부 대변인 명의 성명으로 정부 입장 밝혀

'중동 상황 우려'와 '이란 핵개발 반대' 모두 포함

[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 정부는 최근 벌어지고 있는 미국·이스라엘과 이란의 전쟁 상황에 대해 심각한 우려를 표명하면서 동시에 이란 핵 문제 해결의 중요성을 강조했다.

외교부는 2일 박일 대변인 명의의 성명을 통해 "우리 정부는 미국·이스라엘과 이란 간에 벌어지고 있는 현 중동 상황 전개에 대해 심각한 우려를 가지고 예의 주시 중이며, 현재 중동 지역에 소재한 우리 국민 보호 및 에너지 수급 등 경제안보 차원에서 다각적인 노력을 전개해 나가고 있다"고 밝혔다.

성명은 이어 "우리는 북한 핵 문제의 당사국으로서 국제 비확산 체제의 수호에 대해 확고한 의지를 가지고 있으며, 이를 바탕으로 이란 핵 문제 해결을 위한 국제사회의 노력에 동참해오고 있다"고 강조했다.

성명은 또 "현 중동 상황이 국제사회의 보편적 가치와 원칙에 따라 해결되기를 바란다"면서 "이를 위해 궁극적으로 대화 과정이 복원되고 협상을 통해 역내 평화와 안정이 조속히 회복되기를 희망한다"고 밝혔다.

이날 정부 성명은 이번 사태를 바라보는 서방국의 시각을 절충한 것으로 해석된다. 성명은 미국과 이스라엘의 이란 공격으로 중동 전체가 전쟁에 휘말리고 이로 인해 국제 에너지 시장의 변동성이 커지는 것이 바람직하지 않다는 의미와 함께 이란의 핵 개발에 대한 반대의 의미를 함께 포함하고 있다.

앞서 영국·프랑스·독일 등은 이란 공습으로 인해 민간인 사상자가 발생한 것을 규탄하는 입장을 밝혔으며, 도널드 트럼프 미국 대통령과 정상회담을 앞둔 일본은 "이란의 핵무기 개발은 절대 용납돼서는 안 된다"는 입장을 보였다.

정부는 지난해 6월 이스라엘과 미국이 이란 핵시설을 공습했을 때도 공격 행위를 비판하면서 이란 핵문제 해결의 중요성을 강조하는 성명을 낸 바 있다.

