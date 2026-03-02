전체기사 최신뉴스 GAM
글로벌·중국 글로벌경제

속보

더보기

[중국증시 주간 포인트] 2026 양회, 중동 리스크, 2월 PMI 발표, MWC 개최, 애플 신제품, AI연산∙응용 기업 실적발표, 화웨이∙샤오펑 신기술 공개, 딥시크 V4 신모델 발표

[서울=뉴스핌] 배상희 기자 = 중국 주요 증권∙경제 전문 매체들은 금주(3월 2일~3월 8일) 중국증시와 관련해 눈여겨볼 만한 소식으로 △中 양회에서 공개될 '성장률∙정책방향' 집중 △중동 긴장감 최고조, 전개 상황 면밀 주시 △2월 공식 및 레이팅독 PMI, 외환보유액 발표 △ MWC 개최, 애플 신제품 공개…기술주 모멘텀 확대 △'AI 연산∙응용' 대표 국내외 기업 실적발표 △화웨이와 샤오펑, 스마트카 신기술∙신제품 공개 △中 AI 강자 딥시크, V4 신모델 공개 등을 꼽았다.

◆ 中 양회에서 공개될 '성장률∙정책방향' 집중

1. 중국 최대 연례 정치행사인 양회(兩會, 정협+전인대)가 4일 중국인민정치협상회의(정협)을 시작으로 막을 올린다.

2. 관전 포인트는 5일 열리는 전국인민대표대회(전인대) 정부 업무보고에서 공개될 중국의 연간 경제 성장률 목표치와 재정∙통화정책 방향, 그리고 중점 육성 산업방향이다. 특히, 올해는 '15차 5개년 계획(2026~2030)'의 첫해로, 향후 5년 중기적 투자방향을 설정하는데 있어서도 중요한 참고지표가 될 수 있다.

3. 중국식 현대화의 물질적·기술적 기반으로서, 산업 구조 전환의 핵심인 '현대화 산업체계' 구축은 올해도 핵심 정책 기조로 심도 있게 추진될 전망이다.

신성장동력 육성을 위한 정책 방향은 △신에너지 △신소재 △항공우주 △저공경제 등 전략적 신흥산업 집적단지 육성 강화와 함께 △양자기술 △바이오 제조 △수소·핵융합 에너지 △뇌-기계 인터페이스 △체화지능 △6세대 이동통신(6G) 등 미래산업 발전을 병행하는 데 초점이 맞춰지고, 전통산업의 구조 고도화와 공급과잉 완화도 지속 추진될 것으로 예상된다. 또한 탄소중립 실현 과정에서 제조 경쟁력을 강화하고 친환경 전환을 가속화할 것으로 예측된다.

◆ 중동 긴장감 최고조, 전개 상황 면밀 주시

1. 금주 전세계 시장의 최대 불확실성은 미국과 이스라엘 vs 이란의 충돌로, 이란 정세의 전개 상황에 따른 변동성이 확대될 전망이다.

2. 지난달 28일부터 미국과 이스라엘이 이란을 상대로 미사일과 드론, 항공기 등을 이용한 장거리 공격에 나선 이후 이란 아야톨라 알리 하메네이 최고 지도자가 사망하고 이란이 보복 공격에 나서면서 지정학 긴장감이 고조되고 있다.

3. 3월 2일까지 사흘 째 교전을 이어가는 가운데 군사적 긴장이 장기화될 가능성이 존재하고, 특히 전세계 원유 해상 수송량의 약 20%를 담당하는 호르무즈 해협 봉쇄 가능성이 커지며 글로벌 공급망을 둘러싼 우려감이 확대되고 있다.

4. 지정학적 불확실성이 커진 후 유가, 금값, 달러화는 강세를 보인 반면, 주식시장은 전반적으로 하락했다.

◆ 2월 공식 및 레이팅독 PMI, 외환보유액 발표

1. 4일 중국 국가통계국은 2월 공식 제조업 PMI(구매관리자지수)와 건설∙서비스업 경기를 반영하는 비제조업 PMI를 발표한다. 같은 날 레이팅독(RatingDog) 제조업 및 서비스업 PMI 2월 데이터도 공개된다.

2. 1월 공식 제조업 PMI는 49.3으로 일부 제조업 업종이 전통 비수기에 진입하면서 예상치와 전월치를 모두 밑돌았다. 건설∙서비스업 경기를 반영하는 비제조업 PMI 또한 전달(50.2)보다 하락한 49.4를 기록했다. 제조업과 서비스업이 동시에 경기위축 국면으로 접어들면서 중국 경제의 성장 둔화 우려감을 다시금 키웠다.

3. 7일에는 중국의 2월 외환보유액이 공개된다. 앞서 1월 말 기준 중국 외환보유 규모는 전월 대비 1.23% 상승했고, 금 보유고는 15개월 연속 증가했다.

[사진 = 중국 국가통계국] 중국 월간 제조업 PMI 추이

◆ MWC 개최, 애플 신제품 공개…기술주 모멘텀 확대

1. 2~5일(현지시간) 세계 최대 이동통신 전시회 '모바일 월드 콩그레스(MWC, Mobile World Congress)가 스페인 바르셀로나에서 열린다. 이번 전시회는 향후 글로벌 미래 기술 산업 발전의 방향을 보여준다는 점에서 관련 테마의 상승모멘텀 확대가 기대된다.

2. '지능의 시대(The IQ Era)'를 주제로 열리는 올해 MWC에는 전세계 219개 국가와 지역에서 2900곳 이상의 기업이 참가해 최신 기술을 선보일 예정이며, 10만 명 이상의 전문 관객들이 참가할 전망이다.

3. 스마트폰은 여전히 전시회의 핵심 포인트로 중국 기업 중에서는 비보(Vivo), 샤오미(Xiaomi 1810.HK), 아너(榮耀∙HONOR), 중국 통신장비업체 누비아(Nubia)가 만든 게임전문 스마트폰 브랜드 레드매직(紅魔∙Redmagic) 등이 전략적 신제품을 선보일 예정이다.

4. 최대 관전포인트는 AI와 통신의 심층 융합 그리고 휴머노이드 로봇 등의 최전선 시도가 될 전망이다.

중국 기업 중에서는 중국 빅테크 알리바바(9988.HK) 산하의 AI 모델 브랜드 첸원(千問∙Qwen∙큐원)이 AI 안경을 선보이며 AI 하드웨어 트랙에 정식으로 진입할 예정이다.

중국 화웨이에서 독립한 스마트폰 제조사 아너(榮耀∙HONOR)는 로봇 팔을 탑재한 스마트폰 '로봇 폰(Robot Phone)'과 함께 전세계 스마트폰 제조사 중 최초로 휴머노이드 로봇을 선보인다.

5. 한편, 애플은 3월 2일~4일(현지시간) 뉴욕·상하이·런던에서 동시 오프라인 행사를 열어 신제품을 선보일 것으로 예상된다.

이번에 공개되는 신제품으로는 △보급형 '아이폰 17e' △M5 칩을 탑재한 맥북 프로 △M4 아이패드 에어 △12세대 아이패드 등이 거론된다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 알리바바(9988.HK), 샤오미(1810.HK), 애플(AAPL.US)

◆ 'AI 연산∙응용' 대표 국내외 기업 실적발표

1. 금주 AI 연산(컴퓨팅파워)와 AI 응용 분야를 대표하는 기업들의 실적 발표가 이어진다.

2. 2일 중국 AI 거대언어모델(LLM) 스타트업 미니맥스(0100.HK)는 올해 1월 9일 홍콩증시 상장 후 최초로 연간 실적을 발표했다.

재무제표에 따르면 미니맥스의 2025년 연간 총매출은 7903만8000 달러로 전년 대비 158.9% 증가했고, 이 가운데 70% 이상이 해외 시장에서 발생했다. 다만, 연간 순손실은 18억7200만 달러로 2024년(4억6500만 달러 순손실) 대비 302.3% 확대됐다.

3. 5일에는 중국 대표 전자상거래 업체 징둥그룹(京東∙JD닷컴 9618.HK/JD.US)과 중국 온라인동영상서비스(OTT) 플랫폼 운영업체 비리비리(嗶哩嗶哩∙BILIBILI 9626.HK/BILI.US)가 2025년 실적을 공개할 예정인 가운데, 소비 회복과 비용 절감·효율 제고 성과에 관심이 쏠린다.

4. 해외 기업 중에서는 반도체 대형사 브로드컴이 4일 장 마감 후 실적을 공개하는데 AI 사업 가이던스가 관전 포인트가 될 전망이며, 미국 초대형 데이터센터에 고속 데이터 전송 솔루션을 제공하는 크레도(Credo) 역시 2일 실적을 발표한다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 징둥그룹(9618.HK/JD.US), 비리비리(9626.HK/BILI.US)

[사진 = 샤오펑모터스 공식 홈페이지] 3월 2일 중국 신흥 전기차 제조사 샤오펑모터스(小鵬汽車·XPEV, 9868.HK)의 2026년형 X9 순수 전기차 모델 발표회에서 허샤오펑(何小鵬) 최고경영자(CEO)가 제품 설명을 하고 있다.

◆ 화웨이와 샤오펑, 스마트카 신기술∙신제품 공개

1. 2일 중국 신흥 전기차 제조사 샤오펑모터스(小鵬汽車·XPEV, 9868.HK)의 2026년형 X9 순수 전기차 모델 공개와 4일 열리는 중국 대표 IT 기업 화웨이(華爲) 산하에 있는 스마트 드라이빙 기술 연구개발 전담업체 훙멍즈싱(鴻蒙智行∙HIMA)의 '기술 업그레이드 발표회'는 자동차 섹터에 긍정적 영향을 미칠 이슈가 될 전망이다.

2. 샤오펑 X9는 세계 최장급 주행거리를 구현한 순수 전기 7인승 대형 SUV로 포지셔닝 된 제품으로 665 Max, 650 Ultra SE, 650 Ultra, 750 Ultra, 710 사륜구동 Ultra 등 5개 트림으로 출시됐다. 

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 샤오펑모터스(9868.HK)

◆ 中 AI 강자 딥시크, V4 신모델 공개

1. 중국 인공지능(AI) 신흥 강자 딥시크(DeepSeek∙深度求索∙선두추숴)가 3월 4일 이전에 텍스트·이미지·영상 생성이 모두 가능한 신규 멀티모달 초거대 모델 V4를 출시할 계획이다.

2. 이 모델은 지난해 1월 'R1' 추론 모델 이후 딥시크가 공개하는 첫 번째 대형 신모델이다.

딥시크 측은 화웨이, 캠브리콘(寒武紀∙한무기∙Cambricon 688256.SH) 등 국내 유수 AI 칩 업체와 협력해 최신 하드웨어에 맞춘 V4 모델의 심층 최적화를 이미 완료한 것으로 전해졌다.

3. 이번 행보는 딥시크가 AI 고효율 연산 분야에서의 선도적 위치를 더욱 공고히 하는 동시에, 중국 AI 기술이 미국 경쟁사에 정면 도전하는 새로운 시도로 평가된다.

