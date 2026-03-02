국힘 대구권 국회의원 2일 긴급회의…"TK통합법 즉각 처리돼야"

이인선 대구시당위원장 "2월 국회 안되면 3월도 가능...통과에 총력"

[대구·경북종합=뉴스핌] 남효선 김용락 기자 = '대구경북통합특별법'의 국회 처리가 불투명해지면서 무산 위기가 고조되자 대구권 국민의힘 국회의원들이 2일 긴급회의를 열고 대응방안을 논의했다.

긴급 회의에는 이인선 대구시당위원장을 비롯 주호영·윤재옥·김상훈·추경호·강대식·김승수·권영진·최은석 의원 등 대구권 국회의원 9명이 참석했다. 대구권 국회의원은 모두 12명이다.

국민의힘 대구권 국회의원들이 2일 대구에서 긴급회의를 열고 '대구경북통합특별법' 국회 처리 대응 방안을 논의하고 있다.[사진=독자제공]2026.03.02 nulcheon@newspim.com

이들 대구권 국회의원들은 이날 회의에서 대구경북통합특별법 처리 지연에 대해 강하게 성토하고 대여 투쟁을 선언했다.

참석자들은 특별법이 정쟁의 도구로 활용되고 있다고 입을 모은 것으로 전해졌다.

이인선 국민의힘 대구시당 위원장(수성을)은 "처음부터 더불어민주당이 광주·전남법안 중심으로 일정을 짜놓고 대구·경북은 뒤로 미루는 형국"이라며 "절박한 심정으로 이번만큼은 반드시 통합으로 가야 한다. 법안 통과를 위해 투쟁에 나설 것"이라고 밝혔다.

주호영 국회부의장(수성갑)도 "행정안전위원회에서 합의로 통과된 법안을 법사위가 막고 있는 것은 납득하기 어렵다"며 "이는 대구·경북 시도민을 무시하는 처사로 끝까지 싸워 쟁취하겠다"고 목소리를 높혔다.

권영진 의원은 "더불어민주당이 대구·경북은 법사위에서 보류하고 전남·광주만 통과시킨 것은 명백한 정치적 의도를 가진 TK 홀대"라며 "대구·경북 통합법을 법사위와 국회 본회의에서 처리하지 않을 이유가 하나도 없다"고 비판했다.

참석 의원들은 "민주당은 재논의를 위한 법사위를 즉각 개최하고 국회 본회의에서 법안을 처리해야 한다"고 입을 모았다.

이 위원장은 "민주당 지도부에 항의 방문도 하고 대통령 비서실장을 통해 면담도 하겠다"며 "최소한 3월12일까지 대구·경북 통합법을 국회 본회의에서 통과시켜야 광주·전남과 함께 대구·경북 통합단체장을 선출할 수 있다"며 "대구·경북 의원 모두가 힘을 합쳐 관철시키겠다"고 강조했다.

대구·경북통합특별법은 국회 행정안전위원회를 거쳐 지난달 24일 국회 법제사법위원회에 상정됐으나 처리되지 못한 채 보류된 상태이다.

반면에 광주전남통합특별법은 이달 1일 지방자치법 개정안과 함께 국회 본회의를 통과했다.

nulcheon@newspim.com