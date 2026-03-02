[美, 이란 공격] 美·이스라엘 공습 사흘째…러·중 "규탄"만, 이란 '전략적 동반자' 한계 드러나

"이란엔 진정한 동맹 없다"

러시아, 유가 흐름에 '촉각'

공습만으로 정권 교체 가능 '의문'

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국과 이스라엘의 이란 공습이 사흘째 이어지는 가운데, 이란의 핵심 우방으로 꼽혀온 러시아와 중국은 강한 수사적 비판에도 불구하고 군사·민간 지원에는 선을 긋는 모습이다.

중국 왕이 외교부장은 앞서 1일 러시아 측과 통화에서 미국 주도의 공습을 규탄했다. 그는 이번 공격으로 이란 최고지도자 알리 하메네이가 사망했다고 언급하며 "미국과 이스라엘이 이란을 공격하는 것은 용납될 수 없으며, 주권 국가 지도자를 노골적으로 암살하고 정권 교체를 선동하는 행위는 받아들일 수 없다"고 밝혔다.

러시아 외무부도 성명을 내고 "침략 행위가 국제법과 유엔 헌장의 근본 원칙을 위반했다"며 "역내 전반을 불안정하게 만들고 있다"고 비판했다. 다만 양국 모두 즉각적인 휴전과 외교적 대화를 촉구하는 수준에 머물렀을 뿐, 이란에 대한 군사적 지원 의사를 밝히지는 않았다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 같은 날 이란에 대한 군사 작전이 "모든 목표가 달성될 때까지" 계속될 것이라며, 최대 4주가량 이어질 수 있음을 시사했다.

시진핑 중국 국가주석(사진 왼 쪽)과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 [사진=로이터 뉴스핌]

◆ "이란엔 진정한 동맹 없다"

중국의 태도는 강경한 언사와 달리 실질적 행동은 자제하는 '거리 두기'에 가깝다는 분석이 제기된다. 자문 회사 테네오 홀딩스의 가브리엘 와일다우 상무이사는 "중국의 공식 성명은 강하게 규탄하는 어조였지만, 구체적 지원 조치를 취할 가능성은 낮다"며 "미국과의 긴장 완화 유지가 중국 지도부의 전략적 우선순위"라고 말했다.

트럼프 대통령과 시진핑 중국 국가주석은 이달 말 회담을 가질 것으로 예상된다. 양측은 지난 2월 4일 통화에서 이란을 포함한 여러 현안을 논의한 바 있다. 런던 소재 싱크탱크 채텀하우스의 아흐메드 아부두는 "베이징은 이란 문제에서 메시지를 완화하는 대신 대만·무역 등 자국 핵심 이익과 관련된 사안에서 양보를 얻어내려 할 수 있다"고 분석했다.

중국 관영 매체와 연계된 것으로 알려진 소셜미디어 계정 '니우탄친'은 "이란에는 진정한 동맹이 없다"며 "가까운 국가들조차 자국 이익을 우선시할 것"이라고 밝혔다.

중국은 지난해에도 미국·이스라엘의 대이란 공습을 비판했지만 물질적 지원은 하지 않았다. 2015년 핵 합의 이전에는 유엔의 대이란 제재를 지지했고, 이후에도 이란 경제 투자에는 신중한 태도를 유지해왔다. 베네수엘라 사태 당시에도 "무력 사용"을 비난했지만 실질 조치는 없었다.

◆ 러시아, 유가 흐름에 '촉각'

러시아 역시 관망 기조다. 이란 최근 수년간 러시아의 중동 내 핵심 전략·군사 파트너였다. 특히 2022년 우크라이나 전면 침공 이후 이란은 러시아에 군사용 드론과 미사일을 공급해왔다.

이란 정권이 붕괴할 경우 러시아는 2024년 12월 바샤르 알아사드 정권 붕괴로 시리아를 잃은 데 이어 또 하나의 중동 거점을 상실하게 된다. 그럼에도 블라디미르 푸틴 대통령은 이번 사태에 대해 공개 발언을 하지 않고 있다.

BCA 리서치의 지정학 전략 수석 전략가인 맷 거트켄은 "우크라이나 전쟁 장기화로 러시아의 대외 영향력 투사 능력이 약화됐다"며 "서방 제재와 군사적 소모로 중동 내 입지도 더 축소될 가능성이 크다"고 말했다.

러시아는 유가 흐름을 예의주시하고 있다. 이란 분쟁이 글로벌 공급 차질로 이어질 수 있다는 우려에 국제 유가는 8% 이상 급등했다. 오펙플러스(OPEC+) 일부 국가는 4월부터 하루 20만6000배럴의 증산 계획을 발표했지만, 고유가는 러시아에 재정적으로 유리하다.

에너지 컨설팅사 트랜스버설의 엘런 월드는 "유가 상승은 푸틴에게 이익"이라며 "걸프 지역에서 석유 공급이 줄면 러시아산 원유의 매력이 커질 수 있다"고 말했다. 다만 그는 "이란 사태가 정리되면 트럼프의 시선은 다시 러시아로 향할 것"이라고 덧붙였다.

◆ 공습만으로 정권 교체 가능할까

전문가들은 공습만으로 이란 정권이 붕괴할 가능성은 높지 않다고 본다. 스탠퍼드대 교수이자 전 주러 미국대사인 마이클 매콜은 "역사적으로 공중전만으로 정권이 전복된 사례는 거의 없다"며 "지상군이 투입된 군사 개입조차 실패하는 경우가 많다"고 지적했다.

그는 "현재 공격은 미국과 동맹을 겨냥한 무기 체계를 목표로 하고 있을 뿐, 이란 국민을 억압하는 체제의 핵심을 직접 겨냥하는 것은 아니다"라며 "이번 군사 작전이 트럼프 대통령이 언급한 정권 교체로 이어질지는 매우 불확실하다"고 말했다.

