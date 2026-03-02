李대통령 "국제 질서 함께 지켜 나가자"…타르만 대통령 "굳건해질 동반자"

싱가포르서 국빈 만찬 초청

李 "새로운 번영의 길에서 서로 필요해"

[싱가포르=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 2일(현지시간) 타르만 샨무가라트남 대통령 부부와의 국빈 만찬 자리에서 "시대적 과제 앞에서 양국이 미래를 선도하는 혁신 강국이자 책임 있는 중견국으로서 혁신적이고 개방적이며 포용적인 국제 질서를 함께 지켜 나가기를 바란다"고 밝혔다.

이 대통령은 이날 오후 싱가포르 카펠라 호텔에서 열린 국빈 만찬에서 "과거 해운과 무역, 금융을 통해 세계를 연결했던 싱가포르와 자유 무역과 글로벌 공급망 속에서 성장해 온 우리 대한민국이 이제는 디지털 연결성과 기술 혁신을 통한 새로운 번영의 길에서 서로를 필요로 하고 있다"며 이같이 말했다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 2일(현지시간) 오전 싱가포르 정부청사에서 타르만 샨무가라트남 대통령 부부와 싱가포르 정부청사에서 난초명명식 행사를 하고 있다.

이 대통령은 "오늘날 세계는 AI 시대, 디지털 경제 시대 그리고 이를 기반으로 한 첨단 금융과 데이터 기반 산업의 시대로 접어들고 있다"고 강조했다.

이 대통령은 "서로 입장이 다른 국가들과 신뢰와 존중에 기반한 우호적인 관계를 유지해 온 싱가포르 외교의 평화 리더십을 상징하는 장소이기에 오늘 만찬이 더욱 뜻깊게 다가온다"며 "남북 간 대화의 장을 열고, 한반도 평화의 실질적 진전을 이루기 위한 우리 정부의 노력에 싱가포르가 전폭적인 지지를 계속해서 보내주실 것으로 믿는다"고 했다.

이 대통령은 "작년 제가 대통령으로 취임한 해에 우리 양국은 전략적 동반자 관계를 수립했다"며 "이번에는 취임 후 첫 양자 차원의 아세안 지역 방문국으로 싱가포르를 방문하게 됐다. 이와 같이 싱가포르와의 정상 외교 일정이 계속 이어지게 되어 매우 기쁘게 생각한다"고 설명했다.

그러면서 이 대통령은 "싱가포르와 한국은 공통점이 많다. 제한된 자원과 지정학적 도전 요인을 국민들의 열정과 기업들의 창의적 정신으로 극복하며 역내 선도국으로 성장해 왔다"며 "세계는 우리의 발전상을 목도하며 각각 적도의 기적, 한강의 기적이라 칭송했다. 그 성장의 여정에서 우리 양국은 늘 서로 핵심 가치를 공유하는 신뢰할 수 있는 든든한 친구였다"고 소개했다.

이 대통령은 "마지막으로 저의 이번 국빈 방문이 전략적 동반자 관계에 보다 큰 추동력을 제공하고, 양국 국민 간 우정을 한층 더 깊게 하는 계기가 되기를 바란다"고 소망했다.

이재명 대통령이 2일(현지시간) 오전 싱가포르 정부청사 앞에서 타르만 샨무가라트남 대통령과 국빈방문 공식환영식을 하고 있다.

타르만 대통령 역시 "한국에는 '된장과 사람은 묵은 것이 좋다'라는 속담이 있다. 우리의 우정 역시 반세기가 넘는 세월과 함께 더욱 풍부하고 깊은 풍미를 더해 왔다"며 "우리는 반세기가 넘는 세월을 함께 걸어오며, 풍파에도 흔들리지 않고 시간이 흐를수록 더욱 성장하고 굳건해질 동반자 관계를 쌓아 왔다"고 화답했다.

타르만 대통령은 "한국 기업들은 여러 분야에서 세계적으로 선도적인 역할을 하고 있으며, 싱가포르에서도 상당한 존재감을 보이고 있다"며 "현대자동차그룹의 글로벌 혁신센터는 미래 모빌리티 기술의 테스트베드입니다. 이러한 흐름은 양방향으로 이루어지고 있다"고 예를 들었다.

타르만 대통령은 "오늘 이 대통령의 방문은 양국의 전략적 동반자 관계에 실질적 의미를 부여한다"며 "오늘 우리는 민간 원자력 에너지, 과학기술, 지식재산, 환경 보호를 위한 공간정보 그리고 공공안전을 위한 디지털 기술 분야에서 협력을 진전시키기 위한 협정을 체결했다"고 밝혔다.



