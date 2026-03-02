국가보훈부, 현대차와 필리핀 한국전 참전용사 추모시설 개선

[서울=뉴스핌] 김현구 기자 = 국가보훈부가 현대자동차그룹과 함께 필리핀에 있는 6·25전쟁 참전용사 추모시설의 보수·환경 개선에 나선다.

보훈부는 6·25전쟁 당시 희생한 유엔참전용사들을 기리기 위해 필리핀을 비롯한 22개 유엔참전국에 참전기념시설을 건립했으며, 재외공관과 협력해 시설 정비를 추진하고 있다고 2일 밝혔다.

참전기념비. [사진=국가보훈부]

필리핀은 6·25전쟁 발발 이후 아시아에서는 처음, 세계에서는 세 번째로 병력을 파병했다. 모두 7420명을 파병했다. 우리 정부는 1967년 필리핀 마닐라 국립 영웅묘지에 참전기념비를, 2012년에는 인근에 참전기념관을 각각 건립했다.

참전기념비는 높이 약 7m의 삼각기둥 형태로, 상단에는 국제연합(UN) 엠블럼과 한국·필리핀 양국 국기가 새겨져 있다. 하단에는 전사자 112명의 이름이 모두 각인돼 있다.

보훈부는 그동안 정부 예산으로 보수 작업을 진행해왔으나, 오는 3월부터는 현대자동차그룹과 함께 본격적인 시설 정비에 착수한다. 기념비 균열과 변색 부위 보수는 물론, 주변 계단과 바닥 대리석을 전면 교체하고 안내판 및 상징 조형물을 설치할 계획이다.

기념관 역시 정비 대상에 포함된다. 참전기념관은 참전기념비에서 약 1.2km 떨어진 곳에 위치해 있으며, 6‧25전쟁 관련 기록물과 사료를 전시·보관하는 박물관과 도서실 등으로 구성돼 있다. 보훈부는 올해 현대자동차그룹과 협력해 기념관 시설도 함께 개선할 예정이다.

권오을 보훈부 장관은 "필리핀을 비롯한 유엔참전국의 참전시설은 대한민국과 참전용사, 참전국을 잇는 우정과 연대의 상징"이라며 "이번 필리핀 시설 정비를 시작으로 유엔참전국 참전기념시설 정비를 지속적으로 확대해 참전국과의 결속력을 더욱 공고히 할 것"이라고 밝혔다.

