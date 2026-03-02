李대통령 "2030년까지 싱가포르에 3억 달러 AI 펀드…'AI 대항해 시대' 함께 열 것"

"펀드, 양국 AI 기업 글러볼 진출 가속화

'AI 얼라이언스', 개방형 혁신 생태계 시작점

양국 협력, 전략적 산업 파트너십으로 발전해야"

[싱가포르=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 2일(현지시간) 싱가포르에서 열린 한–싱 AI(인공지능) 커넥트 서밋'에서 "2030년까지 싱가포르에 3억 달러(4000억원) 규모의 글로벌 펀드(K-VCC)를 조성하겠다"고 약속했다.

이 대통령은 이날 오후 싱가포르 시내의 한 호텔에서 열린 한-싱 AI 커넥트 서밋에 참석해 "세계적 수준의 AI 역량을 가진 한국과 싱가포르가 함께 'AI 대항해 시대'를 열어가야 한다"며 이같이 말했다.

[싱가포르=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령과 로렌스 웡 싱가포르 총리가 2일(현지시간) 오전 싱가포르 외교부에서 언론공동발표 마치고 악수를 나누고 있다. [사진=KTV] 2026.03.02 pcjay@newspim.com

이 대통령은 글로벌 펀드에 대해 "이는 양국 AI 기업의 글로벌 진출을 가속화하고, 혁신을 중심으로 한 공동 성장의 생태계를 구축하는 주된 동력이 될 것"이라며 "양국의 청년 창업인과 스타트업이 서로의 도전정신과 열정을 공유하며 미래 산업의 변화를 주도하고, 당당히 글로벌 시장을 이끌어가길 기대한다"고 밝혔다.

이 대통령은 국경을 넘는 공동연구와 인재 교류를 본격화하겠다는 구상도 내놨다. 그는 "내년부터 국제 공동연구와 인재 교류를 본격화해 양국 연구자들이 인류의 난제 해결을 위한 AI 기술 개발에 전념할 수 있도록 하겠다"며 "확보된 최첨단 기술을 양국 사회 전반에 폭넓게 적용하고 글로벌 시장으로 확산되도록 뒷받침하겠다"고 설명했다.

이 대통령은 민간 주도의 AI 산업 생태계 활성화도 제시했다. 그는 "오늘 출범하는 'AI 얼라이언스'는 기업·대학·스타트업이 지식과 자원을 공유하며 협력하는 개방형 혁신 생태계의 시작점"이라면서 "창의적 아이디어가 현실이 되고, 청년들이 지속적인 도전과 성장을 이어갈 수 있는 굳건한 기반이 될 것"이라고 강조했다.

[싱가포르=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령과 로렌스 웡 싱가포르 총리가 2일(현지시간) 오전 싱가포르 외교부에서 양해각서(MOU) 서명식을 갖고 있다. [사진=KTV] 2026.03.02 pcjay@newspim.com

이 대통령은 "양국 협력은 단순한 기술 교류를 넘어 전략적 산업 파트너십으로 한 단계 더 발전해야 한다"며 "AI를 기반으로 새로운 시장을 개척하고 청년들에게 더 많은 기회의 장을 마련함으로써 아시아를 대표하는 혁신 허브로 도약해 나가야 한다"고 역설했다.

이 대통령은 "양국의 젊고 유능한 인재들이 마음껏 도전하고 교류할 수 있도록 대한민국 정부가 든든한 후원자가 되겠다"며 "대한민국과 싱가포르의 동반 성장이 아시아를 넘어 세계 AI 산업의 흐름을 선도하는 AI 대항해 시대를 열 것이라 확신한다"고 거듭 강조했다.

이날 행사는 한국과 싱가포르가 글로벌 AI 시장을 함께 선도하기 위해 미래 AI 리더들의 다양한 의견을 청취하고, AI 분야 협력을 대폭 확대하기 위한 추진체계인 '한-싱 AI 얼라이언스' 출범을 축하하기 위해 마련했다.

한-싱 AI 얼라이언스는 스타트업부터 대기업, 젊은 연구자부터 세계적 석학에 이르기까지 양국 AI 발전에 기여하고자 하는 다양한 주체들이 참여할 수 있는 개방형 협력 체계로 운영될 예정이다.

pcjay@newspim.com