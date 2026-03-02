경주 용명리 공장서 40대 작업자 지게차 치여 숨져

[경주=뉴스핌] 남효선 기자 = 2일 오후 2시15분쯤 경북 경주시 건천읍 용명리의 한 공장에서 이동하던 지게차에 40대 작업자 A씨가 치여 숨지는 사고가 발생했다.
신고를 받은 경북소방본부는 구조 인력 10명과 장비 3대를 급파해 심정지 상태의 A씨를 구조해 경찰에 인계했다.
경찰은 지게차가 작업 중 이동하다가 남성을 발견하지 못하고 사고가 난 것으로 보고 정확한 사고 경위 등을 조사하고 있다.
