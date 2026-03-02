송언석, 박홍근 기획처 장관 지명에 "서울시민 우롱한 처사"

"장관 지명 알고도 시장 경선 뛴 것 무책임"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 송언석 국민의힘 원내대표는 2일 기획예산처 장관 후보자로 지명된 박홍근 더불어민주당 의원을 향해 "본인이 장관직에 지명될 것을 알고도 서울시장 후보 경선을 계속 뛰었다는 것은 서울시민들을 우롱하는 처사"라고 비판했다.

송 원내대표는 이날 오후 자신의 페이스북을 통해 "국민의힘은 박홍근 의원이 기획예산처 초대 장관으로 적합한 인물인지 면밀히 검증하겠다"며 "박홍근 의원의 행태에 대해 분명히 지적해야 할 점이 있다"고 밝혔다.

송언석 국민의힘 원내대표. [사진=뉴스핌 DB]

그는 "박홍근 의원은 이미 더불어민주당 서울시장 출마를 선언하고 서울시장 선거를 뛰고 있었다"며 "당장 오늘 오전 더불어민주당은 박홍근 지명자를 포함한 서울시장 경선 후보 6인을 발표했다"고 지적했다.

이어 "박 의원이 기획예산처 장관으로 임명된다면 서울시장 선거에 나갈 수 없다는 것은 너무나 자명한 일"이라며 "장관 임명에는 검증의 시간이 필요하기 때문에 통상적으로 지명 발표 2주에서 1달 전에는 후보자에게 인사 추진 사실이 통보된다"고 설명했다.

송 원내대표는 "오늘 장관 지명 직후 발표한 입장문에도 본인의 서울시장직 출마에 대한 언급은 전혀 없다"며 "이는 서울 지역구의 4선 중진 의원으로서 매우 무책임한 태도"라고 비판했다.

또 "더불어민주당 역시 박홍근 후보자 장관 지명 사실을 알고도 경선후보자로 발표했다면 서울시민을 우롱한 책임에서 벗어나기 어렵다"고 꼬집었다.

아울러 "이번 인사는 청와대가 서울시장 후보군 교통정리에 나섰다는 선거개입 의혹을 자초한 것"이라며 "명백한 해명이 필요하다"고 목소리를 높였다.

송 원내대표는 "직전 지명자였던 이혜훈 전 의원 역시 본인이 장관직에 지명될 것을 알고도 당협위원장직과 당적을 정리하지 않아 문제가 됐다"며 "박홍근 지명자는 인사청문회를 준비하기에 앞서, 서울시민들 앞에서 자신의 거취를 놓고 혼선을 드린 데 대해 사과하길 바란다"고 촉구했다.

앞서 이재명 대통령은 이날 기획예산처 장관 후보자에 박 의원을 지명했다. 지난 1월 '가족 위장 청약', '보좌진 갑질' 등 각종 논란으로 보수진영 인사 이혜훈 전 후보자에 대한 지명을 철회한 지 40여일 만이다.

