트럼프 "48시간 뒤, 이란에 '지옥문 열릴 것'"...합의 압박

4월 6일 협상 시한 앞두고 강경 경고

"협상 결렬시 에너지 시설 타격" 압박

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 4일(현지시간) 이란을 향해 "지옥문이 열릴 때까지 48시간 남았다"며 초강경 경고 메시지를 내놨다.

트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 '트루스소셜(Truth Social)'에 "내가 이란에 협상하든지 아니면 호르무즈 해협을 개방하라고 열흘의 시한을 줬던 때를 기억하라"며 "시간이 얼마 남지 않았다"고 했다.

그는 이어 "48시간 뒤 이란에 지옥이 닥칠 것"이라며 "하나님께 영광을!"이라고 덧붙였다.

2일(현지시간) 대국민 연설을 위해 백악관 크로스홀에 도착한 도널드 트럼프 대통령의 모습. [사진=로이터 뉴스핌]

미국 정부는 앞서 이란과의 협상 결렬 시 이란 내 발전소·유전·하르그섬 등 에너지 기반 시설을 공격할 것이라는 최후통첩을 내놓은 바 있다.

트럼프 대통령은 지난달 27일을 시한으로 정했지만 만료를 하루 앞두고 "대화가 잘 진행되고 있다"고 밝히며 4월 6일로 열흘 유예했다. 최종 시한은 미 동부시간 기준 6일 밤 8시(한국시간 7일 오전 9시, 이란시간 7일 오후 4시)다.

트럼프 대통령은 이후에도 수차례 경고를 이어가며 압박 수위를 높였다. 지난달 30일에는 협상이 결렬될 경우 "발전소와 담수화 시설 등을 완전히 파괴하겠다"고 밝히며 "이란에서의 '사랑스러운 체류'를 끝내겠다"고 했다.

지난 1일 대국민 연설에서는 "앞으로 2~3주에 걸쳐 이란에 극도로 강력한 타격을 가할 것"이라며 "그들을 석기 시대로 되돌려 놓을 것"이라고 경고했다.

hyeng0@newspim.com