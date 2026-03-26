전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.26 (목)
KYD 디데이
글로벌·중국 특파원

속보

더보기

백악관, 이란 향해 "협상 거부 땐 더 강력한 군사 대응" 경고

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

이란, 공식 제안은 거부했지만 비공개 채널로는 '출구 모색' 정황도

[워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 미국 백악관이 이란을 향해 전쟁 종식을 위한 협상에 나서지 않을 경우, 현재보다 훨씬 강도 높은 군사 공격을 감행할 수 있다고 경고했다. 이란 전쟁 종식을 위한 평화 협상이 이란 측의 거부로 난항을 겪고 있다는 관측이 나오는 가운데, 이란을 협상 테이블로 끌어내기 위한 '대화 압박'을 한층 끌어올렸다는 평가다.

캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 25일(현지시간) 정례 브리핑에서 "이란 정권이 합의에 도달하지 못한다면, 우리는 이란을 지금까지 그 어느 때보다 더 강력하게 타격할 것"이라며 "트럼프 대통령은 빈말을 하지 않는다. 필요하다면 지옥(hell)을 보여줄 준비가 돼 있다"고 말했다. 그는 "이 시점 이후 발생하는 모든 폭력 사태는 이란 정권이 이미 패배했다는 현실을 인정하지 않고 협상을 거부한 데 따른 결과가 될 것"이라고 덧붙였다.

레빗 대변인은 미국과 이스라엘의 합동 공습으로 이란의 군사·핵 능력에 상당한 타격을 가했다는 점을 강조하며 "이란 정권도 지금 출구 전략을 모색하고 있다"고 주장했다. 앞서 미 정부는 '장대한 분노(Epic Fury)' 작전 개시 이후 이란의 방공망·미사일 기지·해군력을 집중 타격해 자국과 동맹에 대한 위협을 사실상 제거했다고 평가해 왔다.

◆ "협상 상대 밝힐 수 없다"… '15개 항 평화안'엔 선 그어

트럼프 대통령은 올 초 이란의 핵 개발과 탄도미사일 프로그램을 해체하는 새로운 합의를 추진하면서도, 협상 진전이 없다고 판단하자 지난달 28일 대규모 공습을 명령하는 등 군사력을 통한 압박을 병행해 왔다.

레빗 대변인은 "전쟁을 끝내기 위한 협상이 진행 중인 것은 사실"이라고 인정하면서도 "누구를 상대로, 어떤 채널을 통해 협상하고 있는지에 대해서는 밝힐 수 없다"고 함구했다. 그는 "현재 진행 중인 협상과 대화의 세부 내용에 대해서는 언급하지 않겠다"며 "여러분도 알다시피 매우 민감한 외교적 논의이기 때문"이라고 말했다. 최근 미 언론에 보도된 미국 측 '15개 항 평화안'에 대해서도 "보도 내용 가운데 상당 부분은 부정확하다"며 구체적인 조항을 확인하지 않은 채 신중한 태도를 유지했다.

미 언론과 중동 외교 소식통에 따르면 미국은 최근 파키스탄 등 제3국을 통해 이란에 15개 항의 휴전·평화안을 전달했지만, 이란은 이를 거부한 상태다. 다만 아랍 중재국 관계자들은 "공식 발언과 달리 이란 측이 비공개 접촉에서는 전쟁 종식을 위한 외교적 제안을 경청하고 있다"고 전했다.

그러나 양측이 핵·미사일과 제재 완화, 지역 무장단체 지원 문제에서 최대치 요구를 고수하고 있고, 이란이 과거 두 차례의 외교 시도가 대규모 공습으로 귀결된 전례를 이유로 미국에 깊은 불신을 드러내고 있어 실제 협상 타결 가능성은 여전히 작다는 평가도 나온다.

◆ JD 밴스 부통령 부각… "핵심 협상가" 

JD 밴스 미 부통령은 대선 당시 반(反)개입주의 성향을 내세웠지만, 이번 이란 전쟁 국면에서는 트럼프 대통령의 군사 개입 결정을 지지하면서 핵심 조언자로 부각되고 있다. 레빗 대변인은 "부통령은 대통령의 오른팔로, 외교·안보를 포함한 모든 사안에서 대통령이 가장 먼저 조언을 구하는 인물 중 한 명"이라며 "국가안보팀의 핵심 구성원"이라고 치켜세웠다.

중동 매체와 외교 소식통에 따르면 이란은 미국 측에 "특정 인사들에 대해서는 신뢰 부족이 크다"며, 밴스 부통령을 포함한 일부 인물과의 협상을 선호한다는 메시지를 비공식 경로를 통해 전달한 것으로 전해졌다.

◆ "의회 승인 필요 없다"

한편 백악관은 이란 전쟁에 대해 여전히 미 의회의 공식 승인을 요청할 계획이 없다는 입장을 재확인했다. 레빗 대변인은 "이번 작전은 4∼6주 정도 소요될 것으로 예상하고 있으며, 현재로서는 의회의 추가 승인이 필요하다고 보지 않는다"며 "의회 브리핑은 예우 차원에서 이뤄지고 있다"고 설명했다.

한편 트럼프 대통령이 최근 "이란이 미국에 아주 큰 선물을 줬다"고 말한 발언의 의미를 둘러싸고 추측이 이어지는 가운데, 레빗 대변인은 "적절한 시기에 대통령이 직접 설명할 것"이라며 즉답을 피했다.

2026년 3월 25일(현지시간) 미국 워싱턴 D.C. 백악관에서 캐롤라인 레빗 백악관 대변인이 브리핑을 하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

dczoomin@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
5월 1일 '노동절' 법정 공휴일 된다 [서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 공무원과 택배 기사 등에게는 휴일이 아니었던 5월 1일 노동절이 법정 공휴일이 된다. 국회 행정안전위원회는 24일 법안소위원회를 열고 노동절을 법정 공휴일로 지정하는 공휴일법 개정안을 통과시켰다. '공무원도 노동자다! 5.1. 노동절 휴무 보장하라'는 현수막이 정부세종청사 앞에 걸려있다. [사진=뉴스핌 DB] 윤건영 더불어민주당 의원(행안위 법안1소위원장)은 이날 페이스북에 "드디어 반쪽짜리 노동절이 온전한 노동절이 됐다"며 "아직 본회의 등이 남아 있지만, 올해부터 5월 1일 노동절에 모든 일하는 사람들이 제대로 쉴 수 있게 되는 데 큰 걸음을 내디뎠다"고 전했다. 윤 의원은 "관련 법을 심사하는 행안위 법안1소위 위원장으로 그간 엄청나게 많은 문자 메시지 등을 받았다. 야당이 선뜻 법안 처리에 동의해 주지 않아 목소리를 높이는 일도 있었다"며 "쉽지 않은 과정이었기에, 개인적으로도 오늘 법안 처리가 더욱 뜻깊다. 일하는 사람이 제대로 대접받는 세상이 되도록 더욱 노력하겠다"고 말했다. 노동절은 지난 1994년에 유급휴일로 법제화됐지만 법정 공휴일은 아니어서 실제 법적으로 쉴 수 있는 것은 '근로기준법상 근로자'로 한정됐다. 이에 대표적으로 공무원 등에게는 휴일이 아니었다. 이번 공휴일법 개정안이 국회 본회의 문턱을 넘으면 올해 5월 1일 노동절부터 법상 근로자 여부와 무관하게 모든 국민이 휴일로 보낼 수 있게 된다. kimsh@newspim.com 2026-03-24 14:11
사진
뉴스핌 4월 9일 '서울이코노믹포럼' [서울=뉴스핌] 김범주 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 오는 4월 9일 서울 여의도 페어몬트호텔 그랜드볼룸에서 '제14회 서울이코노믹포럼'을 개최한다. 이번 포럼은 '이재명 정부, AI 시대 신성장 동력 빌드업을 위한 제언'을 주제로, AI(인공지능), 정치 정쟁 해소, 주거복지, 지방경제 등 각 분야에서 전문가로 인정받는 여야 정치인들이 참여해 한국 경제의 새로운 성장 전략을 논의한다. 행사는 오전 9시 개회식을 시작으로 총 5개 세션 토론과 강연으로 진행된다. 포럼에서는 인공지능(AI) 시대의 국가 전략과 정치·사회 구조 개혁 방향을 폭넓게 논의될 예정이다. 첫 번째 세션에서는 'AI 혁명 도래, 교육과 사회는 뭘 준비해야 하나'를 주제로 토론이 열린다. 이준석 개혁신당 대표와 차지호 더불어민주당 의원이 토론자로 참여하며 윤동열 건국대 경영학과 교수가 사회를 맡는다. AI 기술 확산이 노동시장과 교육 시스템에 미치는 영향을 진단하고 인재 양성 전략과 사회 제도 개편 방향을 모색할 예정이다. 두 번째 세션에서는 '정치 정쟁에서 실용으로 대전환'을 주제로 여야 정치권 인사들이 토론에 나선다. 한병도 더불어민주당 원내대표, 송언석 국민의힘 원내대표, 서왕진 조국혁신당 원내대표, 천하람 개혁신당 원내대표가 참여한다. 윤종빈 한국정치학회장이 사회자로 나선다.  해당 세션에서는 정치 양극화와 정쟁 중심 정치 구조를 넘어 경제 성장과 민생 문제 해결을 위한 정치 시스템의 전환 방향이 논의될 전망이다. 세 번째 세션에서는 '주거 복지는 저출산 극복의 필수품…여야 합의로 중장기 플랜 만든다'를 주제로 토론이 진행된다. 염태영 더불어민주당 의원과 송석준 국민의힘 의원이 참여하며 이창무 한양대 도시공학과 교수가 사회를 맡는다. 주거 안정 정책이 출산율과 인구 구조에 미치는 영향을 중심으로 장기적인 주거 정책 방향과 정치권 합의 가능성이 논의될 예정이다. 네 번째 세션에서는 '지방경제 살려 한국의 잠재성장률을 키우자' 주제로 지역균형 발전과 산업 전략을 다룬다. 복기왕 더불어민주당 의원과 이종배 국민의힘 의원이 토론에 참여하며 채지민 성신여대 지리학과 교수가 사회와 주제 발표를 맡는다. 해당 세션에서는 신내생적 산업 전략과 창업 생태계 구축을 중심으로 지방경제의 새로운 성장 모델을 제시할 예정이다. 마지막 다섯 번째 세션에서는 '100년 만에 다시 엄습하는 파시즘'을 주제로 홍성국 더불어민주당 국가경제자문회의 의장이 강연을 진행한다. 홍 의장은 글로벌 정치경제 질서 변화와 민주주의 위기, 극단주의 정치 확산이 경제와 사회 구조에 미치는 영향을 진단할 예정이다. 포럼은 뉴스핌TV 유튜브 채널을 통해 생중계될 예정이다. 뉴스핌은 포럼 참가자에게 소정의 기념품을 제공한다. wideopen@newspim.com 2026-03-23 11:02

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동