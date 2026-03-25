이란 관료 "美의 요구 조건 과도, 호르무즈 주권 인정하라"

이란 국영 프레스TV 보도

파르스 통신도 이란 휴전안 거부 의사 전해

이란 고위 관료 로이터에 "초기 반응은 긍정적이지 않아"

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 이란이 트럼프 행정부가 제시한 한 달짜리 임시 휴전안에 대해 "조건이 과도하다"며 부정적 의사를 드러냈다. 특히 이란 측은 전쟁 종식의 대가로 호르무즈 해협에 대한 주권 인정을 요구하고 있다.

25일(현지시간) 이란 국영 프레스TV는 정부 관료를 인용해 "이란이 미국이 제안한 휴전안을 검토했으나, 그 조건이 지나치게 과도하다고 판단했다"고 보도했다. 해당 관료는 "이란은 스스로의 선택에 따라 조건들이 충족될 때에만 전쟁을 끝낼 것"이라고 강조했다.

이란 파르스 통신 역시 이란 정부가 미국의 휴전안을 수용하지 않기로 했다고 전했다. 로이터 통신에 따르면 이란의 한 고위 관료는 미국의 제안에 대한 정부의 초기 반응이 "긍정적이지 않다"고 분위기를 전하면서도 "여전히 제안 내용을 정밀 검토 중"이라며 일말의 여지를 남겼다.

이번 협상의 최대 쟁점 중 하나는 호르무즈 해협의 통제권이다. 이란은 전 세계 유가 향방을 결정짓는 핵심 요충지인 호르무즈 해협에 대해 이란의 주권을 인정할 것을 요구하고 나섰다. 이란 관료는 "호르무즈 해협에 대한 자연적이고 법적인 권한을 인정받아야 한다"는 입장을 분명히 했다.

앞서 뉴욕타임스(NYT) 등은 도널드 트럼프 대통령의 사위 제러드 쿠슈너와 중동 특사 스티브 위트코프가 주도해 설계한 '한 달짜리 휴전안'이 파키스탄을 통해 이란 측에 전달됐다고 보도한 바 있다. 이 휴전안에는 이란의 핵 역량 및 3대 핵심 핵시설 해체를 포함해 총 15개 항목의 고강도 요구안이 담긴 것으로 알려졌다.

이에 대해 이란 측은 역제안을 내놓으며 맞서고 있다. 이란 관료는 이란 본토뿐만 아니라 중동 지역 내 이른바 '저항의 축' 조직들에 대한 공격도 중단되어야 하며, 그동안의 전쟁 피해에 대한 보상이 반드시 보장돼야 한다고 주장했다. 이 관료는 "이러한 조건이 충족될 때까지 이란의 방어 작전은 계속될 것"이라고 못 박았다.

세예드 모즈타바 호세이니 하메네이. [사진=로이터 뉴스핌]

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