김윤덕 국토장관, 건설 8개 협회 긴급 간담회…중동발 자재·공사비 영향 점검

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 김윤덕 국토교통부 장관이 건설업계와 긴급 간담회를 열고 중동 전쟁 장기화에 따른 건설자재 수급과 공사비 상승 가능성 등 건설산업 전반의 영향을 점검한다.

5일 국토교통부에 따르면 김윤덕 장관은 이날 오후 서울 용산역 회의실에서 건설 분야별 협회 8곳과 만나 긴급 간담회를 개최한다.

김윤덕 국토교통부 장관 모습 [사진=국토부]

간담회에는 대한건설협회, 대한전문건설협회, 대한기계설비건설협회, 대한건설기계협회, 해외건설협회, 한국주택협회, 대한주택건설협회, 한국레미콘공업협회가 참석한다.

국토부는 건설자재 수급 차질이 공사 지연과 공사비 상승으로 이어질 경우 주택 공급과 민생에도 영향을 줄 수 있는 만큼 이날 논의된 업계 애로사항과 대응 과제를 즉시 검토해 가능한 한 신속히 정책에 반영할 방침이다.

최근 중동 사태로 촉발된 원자재 시장 불안은 레미콘 혼화제와 아스팔트 등 주요 건설자재의 수급 리스크로 번질 가능성이 제기되고 있다.

국토부는 기존 '중동전쟁 기업 애로 지원센터'를 1차관을 단장으로 하는 '건설현장 비상경제 TF(태스크포스)'로 격상해 자재 수급 상황을 집중 관리하고 있다. 아울러 건설산업 전반에 미치는 영향을 신속히 파악해 필요한 지원 방안을 마련 중이다.

국토부는 지난 3일 금융위원회 주관으로 열린 부동산 PF(프로젝트파이낸싱) 상황점검회의에서도 금융당국 및 금융업계와 건설업계의 상황 인식을 공유하고, 위기 확산 방지를 위한 긴급 금융지원 필요성을 전달하는 등 관계부처 협의도 병행하고 있다.

김윤덕 장관은 "자재 수급부터 공사비, 금융까지 건설산업 전반에 영향을 줄 수 있는 모든 요소를 면밀히 관리해 국민이 체감하는 불안이 커지지 않도록 해야 할 때"라며 "위기 상황에서도 국민의 일상은 흔들리지 않도록 하겠다"고 말했다.

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