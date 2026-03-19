김윤덕 국토장관 "중동 상황 피해 최소화 위해 건설업계와 긴밀히 소통"

[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 김윤덕 국토교통부 장관이 중동 상황으로 인한 건설업계 우려가 현실이 되지 않도록 필요한 대응을 아끼지 않겠다고 강조했다.
19일 국토교통부에 따르면 이날 국토발전전시관에서 열린 건설안전 간담회에서 김윤덕 국토교통부 장관은 "업계에 미치는 파장을 최소화할 수 있도록 긴밀한 소통을 해 나갈 것"이라며 이같이 말했다.
이날 간담회에 참석한 14개 주요 건설사 대표와 함께 최근 중동 상황과 관련해 해외건설 근로자의 안전관리 상황을 점검하고, 상황 장기화에 대비한 대응 방향을 논의했다.
해외건설협회에 따르면 지난 18일(한국시간) 기준 이란, 이스라엘, 사우디아라비아, 카타르, UAE, 쿠웨이트, 이라크, 바레인, 요르단 등 중동 지역에 진출해 있는 기업들로부터 접수된 피해 상황은 없으며, 현지 상황별로 정상근무 또는 재택근무, 안전지대 대피 등 안전조치를 취하고 있는 것으로 확인됐다.
김 장관은 중동 지역 진출기업의 현장 안전 상황과 연락 체계를 점검하고 근로자의 안전을 최우선에 두고 기업별 연락 체계와 근무 상황을 철저히 관리해줄 것을 요청했다.
김 장관은 "중동 상황이 장기화되는 경우 앞으로의 해외건설 수주 전략뿐만 아니라 유가 상승에 따른 국내 건설시장 파급 우려 등에 대해서도 공동 대응이 필요하다"면서 "국토부가 많이 듣고 실효성 있는 방안들을 찾아 나갈 것"이라고 강조했다.
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