李대통령 "중동전쟁 국가위기 극복 총력"…'평화·사랑' 부활절 예배

"전 세계 경제가 심각하게 출렁

가용 모든 정책 수단 활용 대응

위기극복 마음 하나로 모아야"

[서울=뉴스핌] 김현구 기자 = 이재명 대통령이 5일 "중동 전쟁으로 인한 국가적 위기 극복에 온 힘을 다할 것"이라고 밝혔다.

이 대통령은 이날 김혜경 여사와 함께 서울 여의도순복음교회에서 열린 부활절 연합 예배에 참석해 축사했다.

이 대통령은 "중동 전쟁으로 인해 전 세계 경제가 심각하게 출렁이고 있는 상황에서 국가적 위기 극복에 힘을 다하겠다"고 강조했다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 5일 서울 여의도순복음교회에서 열린 부활절 연합예배에 참석하고 있다. [사진=청와대]

이 대통령은 "회복 국면에 있던 우리 경제도 그 영향을 직접적으로 받고 있고, 어려운 여건에 놓인 우리 이웃들은 더 힘겨운 시간을 보내고 있다"며 "이런 때일수록 부활의 의미와 함께 오늘의 주제인 평화, 사랑의 의미를 다시 깊이 되새겨야 할 것"이라고 강조했다.

이어 "절망 속에서도 다시 일어설 수 있다는 희망, 서로를 향한 사랑과 연대의 약속, 이것이 바로 오늘날 부활이 우리에게 전하는 희망의 메시지라 생각한다"며 "분쟁이 아닌 평화를 증오가 아닌 사랑을 실천하는 것이 예수님의 뜻을 올바로 섬기는 일이라 믿는다"고 했다.

또 이 대통령은 "정부는 더 나은 국민의 삶을 위해 모든 힘을 다하겠다"며 "어려운 분들일수록 각별히 관심을 갖고 더욱 두텁고 세심하게 지원해 나가겠다"고 말했다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 5일 서울 여의도순복음교회에서 열린 부활절 연합예배에 참석하고 있다. 우원식 국회의장과 부인 신경혜 여사도 이 대통령 부부 왼편에 자리하고 있다. [사진=청와대]

그러면서 "이번 위기가 더 큰 위기로 번지지 않도록, 힘든 처지에 계신 분들의 삶이 더 곤궁해지지 않도록, 비상한 각오로 가용한 모든 정책 수단을 활용하여 대응하겠다"고 부연했다.

이 대통령은 "우리가 직면한 위기를 극복하기 위해서는 국민의 마음을 하나로 모으는 일이 매우 중요하다"며 "어려울수록 함께 연대하고 협력해 나가는 정신이야말로 공동체의 위기를 넘어서는 힘의 원천"이라고 강조했다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 5일 서울 여의도순복음교회에서 열린 부활절 연합예배에 참석하고 있다. 우원식 국회의장, 더불어민주당 정청래 대표, 국민의힘 장동혁 대표, 오세훈 서울시장, 최휘영 문화체육관광부 장관, 강훈식 대통령 비서실장도 참석했다. [사진=청와대]

아울러 이 대통령은 한국교회를 향해 "국가적으로 어려운 시기마다 꺼지지 않는 등불이 되어 앞길을 환하게 비춰왔다"며 "앞으로도 기도로 함께해 주시며 우리 국민의 마음을 하나로 모으는 길에 앞장서 주시길 바란다"고 당부했다.

이날 부활절 연합 예배는 소강석 시비에스(CBS) 재단 이사장(목사)이 환영사를 맡았다. 이영훈 여의도순복음교회 목사 소개로 이 대통령이 연단에 올라 부활절 메시지를 전했다.

우원식 국회의장 부부와 더불어민주당 정청래 대표, 국민의힘 장동혁 대표, 오세훈 서울시장, 최휘영 문화체육관광부 장관, 강훈식 대통령 비서실장도 참석했다.

hyun9@newspim.com