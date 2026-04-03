李대통령 "G7 정식 초청 감사 수락"…마크롱 "호르무즈 진정시켜야"

한-프랑스 정상 간 확대회담

AI·우주·원자력 협력 강화

호르무즈 포함 안정화 공감

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령과 국빈 방한 중인 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 3일 한-프랑스 수교 140주년을 맞아 청와대 본관에서 정상회담을 갖고 중동 전쟁 등 급변하는 국제 질서에 공동 대응하고 인공지능(AI), 우주, 양자 분야와 같은 미래 전략 산업에서 협력을 대폭 강화하기로 했다.

양국 정상은 이번 회담을 계기로 양국 관계를 '글로벌 전략적 동반자 관계'로 격상하기로 합의했다.

이 대통령은 특히 마크롱 대통령의 주요 7개국(G7) 정상회의 초청을 이날 회담에서 공식적으로 수락했다. 이 대통령은 "G7 초청을 감사한 마음으로 수락한다"며 "글로벌 거시경제 불균형 해소와 국제 파트너십 개혁 논의에 적극 참여해 선진국과 개도국의 동반 성장에 기여하겠다"고 강조했다.

이재명 대통령과 국빈 방한한 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 3일 청와대 본관에서 정상회담을 하기 전 기념 촬영을 하고 있다. [사진=KTV]

◆ "미래 산업 이정표"…AI·양자·원자력 전략적 협력 강화

이 대통령은 확대회담 모두발언에서 "프랑스 대통령으로는 11년 만의 방한이자, 정부 출범 후 유럽 정상 중 첫 국빈 맞이"라며 마크롱 대통령을 환영했다. 이 대통령은 "한국과 프랑스는 이제 AI, 양자, 우주, 원자력, 방산 등 미래 전략 산업에서 협력의 지평을 넓혀가고 있다"며 "이번 방한은 양국 관계의 미래 비전을 만들어갈 새로운 이정표가 될 것"이라고 강조했다.

마크롱 대통령 역시 "한국과 프랑스 간 파트너십을 격상시킬 좋은 기회"라고 화답했다. 마크롱 대통령은 "AI, 양자, 반도체 등 구체적으로 협력할 수 있는 사항이 다양하다"며 "각자의 이해관계를 수호하면서 주권을 함양시키는 파트너십을 원한다"고 했다.

이재명 대통령이 3일 청와대 본관에서 국빈 방한한 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과 확대 정상회담을 갖고 모두발언을 하고 있다. [사진=KTV}

◆AI·양자·반도체 첨단기술·농식품·문화 협력 확대

마크롱 대통령은 이어 "저희는 법치국가를 원하고 있고, 국제연합(UN) 안전보장이사회 가치를 계속 수호하고자 한다. 그리고 무엇보다 현실적으로 기후 문제를 검토하고, 혁신기술과 같은 모든 문제들을 해결하고자 한다"며 "더욱 견고한 방법을 사용해 양국 간 공동 협력 활동이 있어야 한다고 생각한다"고 말했다.

구체적인 협력 분야로는 AI와 양자, 반도체 첨단기술뿐 아니라 농식품 분야와 문화 분야를 언급했다.

마크롱 대통령은 "한국 음악이나 문화는 프랑스에서 큰 인기를 누리고 있다. 문화협력이 이미 상당히 많이 이뤄지고 있다"며 "이 대통령께 영화 관련 서밋에 대한 말씀도 드렸다. 이 분야에서도 협력이 가능하다고 생각한다"고 했다.

국빈 방한한 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 3일 청와대 본관에서 이재명 대통령과 확대 정상회담을 갖고 모두발언을 하고 있다. [사진=KTV}

◆ 중동 전쟁 여파 '공동 대응' 공감대

양국 정상은 최근 국제 사회의 최대 현안인 중동 전쟁 해법도 심도 있게 논의했다.

이 대통령은 "중동 전쟁 여파가 국제 질서를 흔들고 있다. 인명 피해가 확산되고 있고, 세계 경제와 에너지 분야 파장도 날로 확산되고 있다"며 "중동 지역의 조속한 평화 회복과 글로벌 에너지 공급망 안정화를 위한 공동의 협력 방안을 모색할 수 있기를 바란다"고 했다.

아울러 "앞으로 한반도의 평화와 관련해 양국의 긴밀한 공조를 이어나갈 수 있기를 희망한다"고 했다.

마크롱 대통령은 이에 "중동 사태를 안정시킬 수 있는 역할을 우리가 할 수 있을 것"이라며 "호르무즈를 포함해 여러 가지 폭력 상황이 진정될 수 있도록 해야 한다"고 공감했다. 또한 "독립을 원하고 헤게모니를 원하지 않는 민주주의 국가들이 함께 협력해야 한다"며 한국과의 전략적 공조를 강조했다.

the13ook@newspim.com