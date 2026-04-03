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李대통령 "G7 정식 초청 감사 수락"…마크롱 "호르무즈 진정시켜야"

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한-프랑스 정상 간 확대회담
AI·우주·원자력 협력 강화
호르무즈 포함 안정화 공감

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령과 국빈 방한 중인 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 3일 한-프랑스 수교 140주년을 맞아 청와대 본관에서 정상회담을 갖고 중동 전쟁 등 급변하는 국제 질서에 공동 대응하고 인공지능(AI), 우주, 양자 분야와 같은 미래 전략 산업에서 협력을 대폭 강화하기로 했다.

양국 정상은 이번 회담을 계기로 양국 관계를 '글로벌 전략적 동반자 관계'로 격상하기로 합의했다.

이 대통령은 특히 마크롱 대통령의 주요 7개국(G7) 정상회의 초청을 이날 회담에서 공식적으로 수락했다. 이 대통령은 "G7 초청을 감사한 마음으로 수락한다"며 "글로벌 거시경제 불균형 해소와 국제 파트너십 개혁 논의에 적극 참여해 선진국과 개도국의 동반 성장에 기여하겠다"고 강조했다.

이재명 대통령과 국빈 방한한 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 3일 청와대 본관에서 정상회담을 하기 전 기념 촬영을 하고 있다. [사진=KTV]

◆ "미래 산업 이정표"…AI·양자·원자력 전략적 협력 강화

이 대통령은 확대회담 모두발언에서 "프랑스 대통령으로는 11년 만의 방한이자, 정부 출범 후 유럽 정상 중 첫 국빈 맞이"라며 마크롱 대통령을 환영했다. 이 대통령은 "한국과 프랑스는 이제 AI, 양자, 우주, 원자력, 방산 등 미래 전략 산업에서 협력의 지평을 넓혀가고 있다"며 "이번 방한은 양국 관계의 미래 비전을 만들어갈 새로운 이정표가 될 것"이라고 강조했다.

마크롱 대통령 역시 "한국과 프랑스 간 파트너십을 격상시킬 좋은 기회"라고 화답했다. 마크롱 대통령은 "AI, 양자, 반도체 등 구체적으로 협력할 수 있는 사항이 다양하다"며 "각자의 이해관계를 수호하면서 주권을 함양시키는 파트너십을 원한다"고 했다. 

이재명 대통령이 3일 청와대 본관에서 국빈 방한한 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과 확대 정상회담을 갖고 모두발언을 하고 있다. [사진=KTV}

◆AI·양자·반도체 첨단기술·농식품·문화 협력 확대  

마크롱 대통령은 이어 "저희는 법치국가를 원하고 있고, 국제연합(UN) 안전보장이사회 가치를 계속 수호하고자 한다. 그리고 무엇보다 현실적으로 기후 문제를 검토하고, 혁신기술과 같은 모든 문제들을 해결하고자 한다"며 "더욱 견고한 방법을 사용해 양국 간 공동 협력 활동이 있어야 한다고 생각한다"고 말했다.

구체적인 협력 분야로는 AI와 양자, 반도체 첨단기술뿐 아니라 농식품 분야와 문화 분야를 언급했다.

마크롱 대통령은 "한국 음악이나 문화는 프랑스에서 큰 인기를 누리고 있다. 문화협력이 이미 상당히 많이 이뤄지고 있다"며 "이 대통령께 영화 관련 서밋에 대한 말씀도 드렸다. 이 분야에서도 협력이 가능하다고 생각한다"고 했다.

국빈 방한한 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 3일 청와대 본관에서 이재명 대통령과 확대 정상회담을 갖고 모두발언을 하고 있다. [사진=KTV}

◆ 중동 전쟁 여파 '공동 대응' 공감대

양국 정상은 최근 국제 사회의 최대 현안인 중동 전쟁 해법도 심도 있게 논의했다.

이 대통령은 "중동 전쟁 여파가 국제 질서를 흔들고 있다. 인명 피해가 확산되고 있고, 세계 경제와 에너지 분야 파장도 날로 확산되고 있다"며 "중동 지역의 조속한 평화 회복과 글로벌 에너지 공급망 안정화를 위한 공동의 협력 방안을 모색할 수 있기를 바란다"고 했다.

아울러 "앞으로 한반도의 평화와 관련해 양국의 긴밀한 공조를 이어나갈 수 있기를 희망한다"고 했다.

마크롱 대통령은 이에 "중동 사태를 안정시킬 수 있는 역할을 우리가 할 수 있을 것"이라며 "호르무즈를 포함해 여러 가지 폭력 상황이 진정될 수 있도록 해야 한다"고 공감했다. 또한 "독립을 원하고 헤게모니를 원하지 않는 민주주의 국가들이 함께 협력해야 한다"며 한국과의 전략적 공조를 강조했다.

the13ook@newspim.com

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로저스 쿠팡 대표 61억 주식 보상 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 해롤드 로저스 쿠팡 한국 임시대표가 대규모 주식을 보상받았다. 약 66억 원 규모의 성과조건부 주식보상(PSU)을 받은 지 두 달 만이다. 쿠팡의 모회사인 쿠팡Inc는 3일(현지 시간) 한국 법인 임시대표를 맡고 있는 로저스 최고관리책임자(CAO)겸 법무총괄에게 클래스A 보통주 양도제한조건부주식(RSU) 21만3884주를 부여했다고 공시했다. 쿠팡의 전날 정규장 종가(18.95달러)로 계산하면 405만3012달러, 한화 61억원 상당에 달하는 주식이다. 이 주식은 오는 7월 1일부터 분기별로 4회에 걸쳐 분할 수령할 수 있으며, 주식을 받으려면 해당일까지 근속해야 하는 조건이다. 해롤드 로저스 쿠팡 임시대표. [사진=뉴스핌DB] 이 주식을 모두 수령하면 로저스 임시대표가 보유하게 되는 쿠팡 주식은 총 93만3041주로 늘어나게 된다. 그는 지난 2월에도 26만9588주의 주식을 받았다. 한편 쿠팡은 대규모 개인정보 유출 사태가 터진 직후인 지난해 12월, 쿠팡Inc 최고관리책임자(CAO) 겸 법무총괄인 해롤드 로저스를 한국법인 임시대표로 임명했다. 로저스 임시대표는 지난해 12월 30일 국회에서 열린 '쿠팡 사태 연석 청문회'에서 허위 증언을 한 혐의로 고발당한 상태다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:49
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이란, 미군 F-15·A-10 잇따라 격추 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 이란전쟁에 투입된 미군 F-15 전투기와 A-10 공격기가 3일(현지시간) 이란군의 공격으로 각각 격추됐다고 CBS 뉴스 등 복수의 미국 매체가 미 정부 당국자를 인용해 보도했다. CBS 및 워싱턴포스트 등 미국 언론들은 3일 미군 전투기 F-15에 이어 A-10 공격기가 이란 남서부에서 이란의 공격을 받아 추락했다고 보도했다. 미국이 지난 2월28일 이란전쟁을 시작한 이후 미군 군용기가 이란군 공격으로 격추된 것은 이번이 처음이다. 추락된 전투기의 조종사 3명 중 2명은 구조됐고, 1명은 실종 상태다. 미군은 이란 남서부 후제스탄 주 일대에 수색·구조용 헬기 HH-60G와 연료 공급을 위한 C-130 급유기를 투입해 1명을 구조했다. 이 과정에서 헬기 2대도 이란군의 공격을 받아 일부 탑승자가 부상했지만 기지로 복귀한 것으로 파악됐다. 이란은 이날 F-15 전투기에 이어 미군의 A-10 선더볼트Ⅱ 워트호그 공격기도 호르무즈 해협 인근 게슘 섬 남단에서 격추해, 기체는 바다로 떨어졌다. 단독 탑승한 조종사 1명은 구조된 것으로 전해졌다. 도널드 트럼프 대통령은 NBC와 전화 인터뷰에서 미 군용기 격추가 이란과의 협상에 영향을 끼치느냐는 질문에 "전혀 아니다"라며 "이건 전쟁이고 우리는 전쟁 중"이라고 말했다. 격추된 군용기 2대의 임무는 확인되지 않았지만 격추 장소로 미뤄볼 때 각각 이란 내 인프라와 호르무즈 해협 주변을 타격하는 작전을 수행하고 있었을 것으로 추정된다. 현지시간 2026년 2월28일 이란 공습작전 (작전명 에픽 퓨리)에 투입된 미군 전투기 [사진=미 중부사령부] 트럼프 대통령은 지난 1일 대국민 연설에서 앞으로 2~3주 동안 이란을 강하게 타격해 '석기시대'로 되돌리겠다고 발표했다. 트럼프 대통령의 대국민 연설 이후 미군은 이란 수도 테헤란 인근 대형 교량을 공습으로 파괴한 데 이어 이란이 미국의 요구조건에 맞춰 전쟁 종식에 합의하지 않을 경우 이란 내 발전소도 타격하겠다고 예고했다. 이란 관영 파르스 통신은 미국이 지난 1일 우방국 중 한 곳을 통해 48시간 동안의 휴전을 제안했지만, 이란은 이를 거부했다고 보도했다. 트럼프가 유예했던 이란 내 발전소 등 에너지 인프라 공격 기간이 오는 6일 종료된다. 이번 사태는 전쟁의 중대 고비가 될 것이란 관측이 나온다. 한편 중부사령부에 따르면 현재까지 미군 사망자는 13명, 부상자는 300명 이상으로 집계된다. 로이터·입소스 등의 여론조사에 따르면 미국 국민의 27%만 이란 전쟁을 지지하고, 60%가 조속한 개입 종료를 원하고 있는 것으로 나타났다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:17

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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