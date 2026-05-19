CJ그룹 여성 직원 330명 정보 유출…"수사 의뢰 준비 중"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

내부 정보 유출 가능성에 무게

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = CJ그룹 임직원 수백 명의 개인정보가 텔레그램 채널을 통해 유출된 정황이 드러났다. 회사 측은 내부 조사와 함께 수사 의뢰 절차에 착수했다. 유출된 정보 상당수가 여성 직원 관련 정보인 것으로 알려지면서 파장이 커지고 있다.

19일 업계에 따르면 텔레그램 내 한 공개 채널에는 CJ그룹 여성 직원 330여 명의 사진과 전화번호, 이름, 직급 등 개인정보가 무단 게시된 것으로 파악됐다.

CJ 로고. [사진=CJ]

해당 채널은 2023년 개설된 이후 3년여 간 운영된 것으로 전해졌으며 참여 인원은 약 2800명 수준인 것으로 알려졌다.

회사 측은 외부 해킹보다는 내부 정보 유출 가능성에 무게를 두고 있다. 게시된 내용 중 일부는 사내 인트라넷 임직원 프로필 조회를 통해서만 확인 가능한 정보가 포함된 데다, 실제 전·현직 직원 정보와도 상당 부분 일치한 것으로 전해졌다.

CJ는 현재 유출 경위와 게시 경로 등을 확인하기 위한 내부 조사에 나선 상태다. 관계기관 신고와 함께 수사기관 의뢰도 준비 중이다.

CJ 관계자는 "현재까지 외부 시스템 침해 정황은 확인되지 않았다"며 "내부 관계자 연루 가능성을 포함해 사실관계를 조사하고 있다"고 말했다. 이어 "사안을 엄중히 인식하고 있으며 추가 피해 방지와 재발 방지를 위한 조치를 검토 중"이라고 덧붙였다.

nrd@newspim.com