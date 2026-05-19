HSAD AI 영화 '메신저' 글로벌 영화제 5관왕

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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 광고회사 HSAD의 AI 디렉터가 제작한 SF 단편영화 '메신저'가 국제 영화제에서 AI 영화 부문 최우수상을 5번 수상했다.

박동화 AI 디렉터가 만든 이 작품은 뉴욕 필름 어워즈 2026, 월드 필름 페스티벌 인 칸, 로스앤젤레스 필름 어워즈, 필름메이커스 커넥트 어워즈, 카이콘 2026 등에서 AI 영화 부문 최우수상을 받았다. 또한 프랑스 칸에서 열리는 AI 필름 어워즈 인 칸 2026에 공식 선정작으로 초청받았다.

AI 영화 '메신저(The Messenger)' 포스터 [사진=HSAD]

8분 5초 분량의 '메신저'는 2030년에서 보내진 메시지를 받은 과학자가 자신이 개발한 AI 기반 소형 모듈 원자로로 인해 발생할 미래의 비극을 알게 되면서 윤리적 선택의 기로에 놓이는 내용을 담았다.

약 2개월의 제작 기간 동안 기획부터 촬영, 편집, 음악, 후반 작업까지 영화 제작의 전 과정을 생성형 AI로 완성했다.

박 디렉터는 LG전자의 '스타일러 오브제컬렉션: LOVE ME'와 놀유니버스의 '일본에서 놀 사람을 찾습니다' 등 광고 캠페인을 AI 기반으로 제작해왔다. 광고 제작 경험을 영화 제작에 접목했다는 평가를 받고 있다.

박 디렉터는 "이 작품은 'AI로 무엇을 만들 수 있는가'가 아니라 '무엇을 이야기할 것인가'라는 질문에서 출발했다"며 "광고에서 쌓아온 스토리텔링 경험을 바탕으로 보다 긴 호흡의 서사를 완성해보고 싶었다"고 말했다.

HSAD는 AI 기반 크리에이티브 영역에서 성과를 이어가고 있다. 2024년에는 박윤형 AI 디렉터가 AI 영화 '기억의 잔영'으로 대한민국 AI 국제영화제 아트&컬처 부문 1위를 수상했으며, 최근에는 LG전자 캠페인으로 2026 올해의 광고상 애드테크 부문 대상을 받았다.

yuniya@newspim.com