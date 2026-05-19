LG U+, 보이넥스트도어와 브랜드 앰배서더 계약

AI 핵심 요약beta
- LG유플러스는 19일 보이넥스트도어와 브랜드 앰배서더 계약을 맺었다.
- LG유플러스는 신곡 '똑똑똑' 앨범·뮤비를 활용해 디지털·옥외·매장·앱·SNS 연계 광고를 전개한다.
- 팬덤 참여형 마케팅으로 온라인 관심을 매장 방문과 구매로 연결해 차별화를 꾀한다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= LG유플러스는 보이그룹 보이넥스트도어와 브랜드 앰배서더 파트너십을 체결했다고 19일 밝혔다.
이번 계약은 보이넥스트도어의 정규 1집 선공개곡 '똑똑똑' 컴백에 맞춰 진행된다. LG유플러스는 앨범과 뮤직비디오 자산을 활용한 광고를 제작하고, 디지털·옥외 광고와 오프라인 매장, U+one 앱, SNS를 연계한 마케팅을 펼칠 예정이다.
LG유플러스는 단순 모델 중심의 광고에서 벗어나 팬덤의 자발적 참여를 중심으로 한 마케팅을 적용했다. 온라인의 관심이 실제 매장 방문으로 이어지도록 디지털부터 오프라인까지 고객 경험을 연결했다.
오프라인에서는 전국 매장에 캠페인 홍보물을 운영하고 뮤직비디오를 송출해 고객 체험을 확대한다. 온라인에서는 공식 SNS를 통한 참여형 이벤트를 진행하고, U+one 앱 내 컬처·라이프 영역에서 보이넥스트도어 앨범 소개 콘텐츠를 제공한다.
김다림 LG유플러스 마케팅커뮤니케이션담당은 "소비자의 참여와 확산이 자연스럽게 이어질 수 있도록 디지털·옥외·매장·자사 플랫폼을 유기적으로 연결했다"며 "고객의 관심부터 구매까지 이어지는 여정 전반에서 차별화된 접점을 마련해 시장 차별화에 기여하겠다"고 말했다.
origin@newspim.com