셀바스AI, 오디오북 서비스에 스타일 보이스 25종 추가

AI 핵심 요약beta
- 셀바스AI가 19일 오디오북 서비스 오디로에
- 스타일 보이스 25종을 추가했다고 밝혔다
- 다양한 감정·캐릭터 표현 가능해져 장르별
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= AI 전문기업 셀바스AI는 AI 음성합성(TTS) 기반 오디오북 제작 서비스 '오디로'에 스타일 보이스 25종을 새롭게 추가했다고 19일 밝혔다.
스타일 보이스는 장르와 콘텐츠 특성에 맞는 음색과 발화 톤을 반영한 음성이다. 기존 정보 전달 중심의 보이스를 넘어 캐릭터성을 가진 등장인물을 구현할 수 있도록 확장됐다. 이를 통해 로맨스, 액션, 판타지 등 다양한 장르의 AI 오디오북 제작이 가능해진다.
회사에 따르면 오디로는 문서 구조 분석 기반 편집 환경을 제공하며, 다양한 보이스를 탐색·적용할 수 있는 기능과 함께 실시간 검수 및 편집 기능을 지원한다. 제작 과정에서 즉각적인 수정과 확인이 가능하며, 일부 프로젝트의 경우 하루 내 제작이 완료된다.
이번 업데이트에서는 확대된 보이스 라인업에 맞춰 사용자 경험(UX)도 함께 개편됐다. 사용자는 보이스를 보다 직관적으로 탐색하고 선택할 수 있으며, 제작 과정에서의 적용 편의성도 개선됐다.
셀바스AI 관계자는 "이번 스타일 보이스 업데이트는 AI 오디오북의 표현력 확장과 장르 다양화에 초점을 맞춘 것"이라며 "앞으로도 AI 음성합성 기술을 기반으로 오디오북 제작 환경을 고도화해 나갈 것"이라고 밝혔다.
nylee54@newspim.com