와이바이오로직스, 항체-사이토카인 융합체 특허 출원

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AR166·AR170 등 주요 파이프라인 지식재산권 보호

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 다중항체 신약개발 전문기업 와이바이오로직스가 자체 개발한 IL-2 변이체(IL-2v)와 이를 활용한 멀티앱카인(Multi-AbKine) 기반의 주요 파이프라인 2종(AR166, AR170)에 대한 특허 출원을 지난달 완료했다고 19일 밝혔다.

회사에 따르면 멀티앱카인 기술은 면역세포 활성을 정교하게 조절해 항암 효능을 극대화하면서 기존 사이토카인 치료제의 안전성 문제를 개선한 것이 특징이다. 회사에 따르면 자체 IL-2v 스크리닝 기술을 통해 각 파이프라인에 최적화된 변이체를 선별했으며, 수용체 결합 부위를 정밀하게 표적하는 3가지 형태의 IL-2v 변이체를 확보했다.

멀티앱카인은 PD-1 항체와 연결된 IL-2v 축을 고정하고 이중항체의 다른 쪽 팔을 암종별 종양미세환경의 차이에 따라 다양하게 접목한 형태다. 차세대 파이프라인으로 확장할 수 있어 플랫폼 기술로서의 가치가 높다.

[로고=와이바이오로직스]

AR166과 AR170은 지난 4월 미국암연구학회(AACR 2026) 포스터 발표 당시 10여곳의 다국적 제약사 및 글로벌 기업들로부터 관심을 받으며 기술적 우수성을 입증했다. 글로벌 기업들은 회사가 제시한 전임상 데이터와 환자 유래 조직샘플 기반의 중개연구 성과에 주목했다.

회사는 서울 문정동에 중개연구팀을 신설하고 국내 대형병원 및 카이스트(KAIST)와 협력해 환자 샘플을 활용한 기전연구에 착수했다. 박범찬 와이바이오로직스 수석부사장은 "이번 특허 출원은 멀티앱카인 기술에 대한 지식재산권 보호를 명확히 하고, AACR에서 확인한 글로벌 기업들의 관심을 실질적인 성과로 이어가는 발판이 될 것"이라고 말했다.

한편 회사는 연내 암 환자 조직에서의 작용 기전 데이터를 보완해 파이프라인 가치를 높일 계획이다.

nylee54@newspim.com