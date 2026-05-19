에이수스, 차세대 게이밍 노트북 'ROG Strix Scar·ROG Strix G' 시리즈 출시

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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 에이수스가 19일 차세대 ROG Strix SCAR 및 ROG Strix G 시리즈 게이밍 노트북을 국내 출시했다.

플래그십 모델인 ROG Strix SCAR 18은 인텔 코어 울트라 9 290HX 플러스 프로세서와 엔비디아 지포스 RTX 5090 GPU를 탑재했다. 시스템 전력은 기존 255W에서 최대 320W로 확장됐으며, 어댑터 성능도 380W에서 450W로 향상됐다.

ROG Strix G16 [사진=에이수스]

18인치 ROG 네뷸라 HDR 디스플레이는 기존 2.5K에서 4K 해상도로 업그레이드됐다. 240Hz mini-LED 패널에 2000개 이상의 디밍 존과 최대 1600니트 밝기, DCI-P3 100% 색역을 갖췄다. ROG Nebula ELMB 및 AGLR 기술로 빠른 화면 전환 시에도 선명한 화질을 지원한다. 냉각 설계는 엔드 투 엔드 베이퍼 챔버와 샌드위치 구조 히트싱크로 발열 제어 성능을 높였다.

ROG Strix G 시리즈는 인텔 및 AMD 기반 라인업으로 구성됐다. 16인치부터 18인치까지 다양한 화면 크기를 제공하며, 주사율은 기존 240Hz에서 최대 300Hz까지 강화됐다. AMD 기반 모델은 라이젠 9 9955HX3D 프로세서를, 인텔 기반 모델은 코어 울트라 9 290HX Plus 프로세서를 탑재했다.

에이수스는 네이버 스마트스토어에서 ROG Strix 시리즈와 ROG Swift 게이밍 모니터를 동시 구매하는 고객에게 59만원 할인을 제공한다. 제품 구매 고객에게는 1년 동안 1회 파손 수리비를 전액 지원하는 '에이수스 퍼펙트 워런티' 서비스를 기본 제공한다. 기존 1년 프리미엄 케어에 2년을 추가해 총 3년의 워런티 혜택을 제공한다. 세부 혜택은 판매처별로 상이할 수 있다.

신제품은 19일부터 에이수스 공식 온라인 스토어를 비롯해 네이버 스마트스토어, 쿠팡, 11번가, G마켓 등 주요 온라인 채널에서 구매 가능하다.

yuniya@newspim.com