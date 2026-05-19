미국, 유가 급등 대응 위해 러시아산 원유 거래 30일 허가

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인플레이션·정치 부담 속 라이선스 연장 결정

"에너지 취약국 공급 안정" 명분

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 미국이 유가 급등에 대응하기 위해 러시아산 원유 판매에 대한 면제를 연장하기로 했다고 18일(현지시각) 파이낸셜타임스(FT)가 보도했다.

이날 스콧 베선트 미국 재무장관은 X를 통해 재무부가 "해상에 묶여 있는 러시아산 원유에 대해 에너지 취약국이 일시적으로 접근할 수 있도록 하는" 30일짜리 신규 라이선스를 발급할 것이라고 밝혔다.

이번 조치는 지난 3월 도입된 기존 제재 면제의 두 번째 연장으로, 러시아산 원유의 글로벌 시장 유입을 허용해 공급 부족과 유가 급등을 완화하는 것을 목표로 하고 있다.

베선트 장관은 "이번 일반 라이선스는 실물 원유 시장을 안정시키고 에너지 취약국에 원유 공급을 보장하는 데 도움이 될 것"이라고 밝혔다.

스콧 베선트 미 재무장관이 X에 올린 글 [사진=X 베선트계정]

◆ 유가 급등 여파…인플레이션·정치 부담 확산

트럼프 행정부는 지난 2월 말 이란과의 군사 충돌 이후 국제 유가가 급등하면서 가격 안정에 어려움을 겪어왔다. 국제 기준인 브렌트유는 배럴당 110달러를 상회하며 50% 이상 급등한 상태다.

이에 따라 미국 내 휘발유 가격도 급등했다. 미국자동차협회(AAA)에 따르면 휘발유 가격은 갤런당 4.52달러로 51% 상승했으며, 디젤 가격 역시 5.63달러 수준까지 오르며 사상 최고치에 근접했다.

브라운대가 발표한 분석에서는 이란 전쟁 이후 미국 소비자들이 부담한 추가 연료비가 400억 달러를 넘는 것으로 추산됐다.

이 같은 에너지 가격 상승은 트럼프 대통령의 지지율에도 부담으로, 최근 FT 여론조사에서는 응답자의 58%가 생활비 대응에 대해 부정적으로 평가한 것으로 나타났다.

트럼프 행정부는 전략비축유(SPR) 방출 확대, 해운 규제 완화, 환경 규제 완화, 휘발유·디젤 연방세 일시 중단 검토 등 다양한 안정화 조치를 시행했지만 효과는 제한적이라는 평가가 나온다.

러시아산 원유 제재 완화는 정치적으로도 논란이 되고 있으며, 일각에서는 이번 조치가 사실상 러시아의 전쟁 재정을 지원하는 결과로 이어질 수 있다는 비판이 제기되고 있다.

민주당 상원의원인 진 샤힌과 엘리자베스 워런은 성명을 통해 이번 결정을 "블라디미르 푸틴에게 위험하고 용납할 수 없는 선물"이라고 강하게 비판했다.

이들은 "이 라이선스를 통해 크렘린이 얻는 추가 수익은 불법 전쟁을 지속하고 우크라이나 민간인 피해를 확대하는 데 사용될 것"이라며 "유가 상승과 인플레이션이 지속되는 상황에서도 이번 조치가 미국 가계 비용을 낮추거나 글로벌 에너지 시장을 안정시키는 효과가 있다는 점은 입증되지 않았다"고 지적했다.

베선트 장관은 앞서 해당 면제를 더 이상 연장하지 않을 것이라고 밝힌 바 있지만, 이날 입장을 바꿔 에너지 취약국 부담 완화를 위한 조치라고 설명했다. 또한 이번 조치가 중국의 할인 원유 비축 확대를 억제하고, 원유 공급을 에너지 수요가 높은 국가로 재배치하는 데도 기여할 것이라고 덧붙였다.

kwonjiun@newspim.com