'파업 D-2' 삼성전자 노사 막판 조율…최종 조정안 나올까

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정부 압박에도 이견 여전

20일 연장 가능성도 제기

긴급조정권 발동 가능성도

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 삼성전자 노사가 파업 예고일을 이틀 앞두고 성과급 산정 기준 등을 두고 다시 팽팽한 줄다리기에 나선다.

19일 중앙노동위원회(중노위)에 따르면, 삼성전자 노조는 이날 오전 10시부터 정부세종청사 중노위 조정회의실에서 사후조정 회의를 연다.

정부세종청사 중앙노동위원회 조정회의실 앞. [사진=뉴스핌DB]

삼성전자 노사는 지난 18일 오전 10시부터 오후 6시 30분까지 2차 사후조정 회의를 열고 성과급 재원 산정 기준, 성과급 상한제 폐지, 성과급 제도화를 두고 서로의 입장을 논의했으나 협상이 결렬됐다.

노조는 초과이익성과급 산정 기준을 영업이익의 15% 수준으로 정하고 현재 연봉의 50% 수준인 성과급 상한선을 폐지해 달라고 요구했다. 사측은 영업이익 10%와 세후영업이익에서 자본비용을 뺀 경제적부가가치(EVA) 20% 중 하나를 선택하라고 제안했다. 상한선 폐지도 받아들일 수 없다는 입장이다. 다만, 업계 1위를 달성하면 영업이익의 10%를 지급하겠다는 안을 제시했다.

지난 18일에 이어 이날 회의에서는 노측을 대표해 최승호 초기업노동조합 삼성전자지부 위원장이 나선다. 사측에서는 여명구 DS(반도체) 부문 피플팀장(부사장)이 나올 예정이다.

노사가 사후조정을 다시 열지만, 의견 차이를 좁힐 시간은 촉박해지고 있다. 노조가 예고한 파업 돌입 시점이 오는 21일로 파업을 단 이틀 앞뒀기 때문이다. 만일 이날 오후 7시까지 조정안이 나오지 않을 경우 오는 20일 조정 연장 가능성도 점쳐진다.

노사 타협을 향한 정부의 압박도 거세지고 있다. 김민석 국무총리는 지난 17일 국민 경제 보호를 위해 긴급 조정권을 포함한 모든 대응 수단을 강구하겠다고 경고했다. 긴급조정권은 국가가 강제적으로 개입해 분쟁을 중단시키는 권한으로 공표일로부터 30일 동안 쟁의 행위가 금지된다.

법원이 지난 18일 삼성전자가 제기한 위법 쟁의행위 금지 가처분 신청을 일부 인용한 점도 영향을 미칠 것으로 보인다. 재판부는 노조에 안전보호시설 및 시설 손상 방지, 제품 변질 방지를 위한 인력 투입을 평상시 수준으로 유지하도록 했고 위반 시 매일 1억원의 강제이행금을 부과하도록 했다.

sdk1991@newspim.com