퓨쳐켐, '프로스타뷰' 인도네시아 공급계약 체결

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유럽·아시아 추가 계약 협의 중

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 퓨쳐켐이 전립선암 진단용 방사성의약품 '프로스타뷰(F-18 FC303)'의 인도네시아 공급을 위해 현지 유통사 TMI(PT. Tekno Molekular Indonesia)와 판매공급계약을 체결했다고 19일 밝혔다.

이번 계약을 통해 퓨쳐켐은 인도네시아 현지에서 프로스타뷰를 직접 제조할 수 있도록 자동합성장치용 핵심 소모품인 전용 카세트(Cassette)·전구체(Precursor)·시약 키트(Reagent Kit)를 패키지 형태로 TMI에 독점 공급한다. 완제품을 수출하는 방식이 아니라 현지 생산 기반의 공급 구조다.

TMI는 인도네시아 내 방사성의약품 및 분자진단 분야의 유통망과 수입 인프라를 보유한 전문 기업이다. 퓨쳐켐은 TMI의 현지 네트워크를 통해 주요 거점 병원을 중심으로 소모품 패키지 공급을 확대할 방침이다.

퓨처켐 로고. [사진=퓨쳐켐]

공급 체계는 방사성의약품의 특성을 고려해 설계됐다. 프로스타뷰의 원료인 F-18의 반감기는 약 110분으로, 생산 직후 신속한 투여가 필요하다. 퓨쳐켐은 이를 고려해 트라시스 자동합성장치(Trasis AIO Automatic Synthesizer) 인프라를 활용해 현지에서 즉시 제조가 가능한 패키지 공급 체계를 구축할 계획이다.

수익 구조는 소모품 반복 공급 방식이다. 별도의 현지 제조시설 투자 없이 핵심 소모품 패키지를 지속 공급해 반복 매출을 확보하는 구조로, 주요 의료기관을 중심으로 안정적인 수요에 대응한다는 계획이다.

퓨쳐켐 관계자는 "이번 계약은 프로스타뷰가 글로벌 자동합성장치 제조사인 트라시스와 협력해 해외에 진출하는 첫 번째 비즈니스 모델"이라며 "현재 동일한 방식으로 유럽 및 아시아 등 여러 국가와 추가 판매공급계약을 협의 중"이라고 밝혔다.

dconnect@newspim.com