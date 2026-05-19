"韓日, 원유 공동비축 협력 추진"...19일 정상회담서 합의 전망

[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 다카이치 사나에 일본 총리와 이재명 대통령이 19일 열리는 한일 정상회담에서 원유 조달과 공동 비축을 포함한 에너지 협력 체계 구축에 합의할 전망이라고 니혼게이자이신문이 보도했다.

중동 정세 불안과 공급망 리스크가 커지는 가운데, 양국이 에너지 안보를 고리로 전략적 공조를 강화하는 모습이다.

양국은 일본이 지난 4월 주도적으로 제안한 아시아 에너지 협력 구상인 '파워 아시아(Power Asia)'를 활용해 원유 조달 및 비축 협력을 추진하기로 했다. 이 구상은 석유 비축 능력이 취약한 동남아시아 국가들의 에너지 안보 체계 구축을 지원하는 것이 핵심이다.

구체적으로는 아시아 기업들이 중동 이외 지역에서 원유를 확보할 경우 일본국제협력은행(JBIC) 등을 통해 금융 지원을 제공하고, 한국과 일본이 공동으로 원유 비축 시스템 구축 및 기술 지원에 나서는 방안이 검토된다.

특히 의료물자 원료로 사용되는 나프타의 글로벌 공급 부족 우려가 커지는 상황에서, 일본과 한국은 동남아 국가들의 원유 확보를 지원함으로써 의료·산업 공급망 안정에도 기여하겠다는 구상이다.

일본과 한국 모두 자원 빈국으로 중동산 원유 의존도가 높다. 이에 따라 동남아 국가들과의 에너지 협력을 강화해 아시아 내 영향력을 확대하는 동시에, 실질적 국익 중심의 '실용 외교' 성과를 부각하려는 의도가 깔려 있다는 분석이 나온다.

이번 회담에서는 최근 베이징에서 열린 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석 간 회담 결과에 대한 의견 교환도 이뤄질 전망이다. 양국 정상은 각각 트럼프 대통령으로부터 미중 정상회담 관련 설명을 받은 것으로 전해졌다.

이와 함께 일본은 경제안보와 방위 협력 분야에서도 한국과의 연대를 확대하려 하고 있다. 일본 정부는 중국 견제를 염두에 두고 호주, 필리핀 등과 안보 협력을 강화하고 있으며, 한국 역시 이러한 협력망에 참여시키려는 구상이다. 물품·역무 상호제공협정(ACSA)과 방산 장비 이전 협정 등이 거론된다.

지난 1월 13일 일본 나라현에서 열린 정상회담을 앞두고 악수를 나누고 있는 이재명 대통령과 다카이치 사나에 총리. [사진=로이터 뉴스핌]

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