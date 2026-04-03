전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.06 (월)
KYD 디데이
정치 청와대·감사원

속보

더보기

[종합] 李대통령, 7일 정청래·장동혁 참여 '여야정 민생경제협의체' 전격 가동

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

중동발 경제 위기 대응, 여야 지도부 청와대 오찬
26.2조 '전쟁 추경' 신속한 국회 처리 협조 요청
2월 '장동혁 노쇼' 극복 초당적 협치 성사 주목

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 오는 7일 여야정 '민생경제협의체' 회담을 갖고 중동 전쟁으로 촉발된 경제 위기 정면 돌파에 나선다.

지난 2월 장동혁 국민의힘 대표의 불참으로 한 차례 무산됐던 회담이 중동발(發) 악재를 계기로 초당적 협치를 완성할 수 있을지 이목이 쏠리고 있다.

홍익표 청와대 정무수석은 3일 청와대 춘추관에서 브리핑을 갖고 "이 대통령은 중동 전쟁으로 인한 경제 위기와 국제 정세의 불확실성에 적극 대응하려면 국민 통합과 여야 초당적 협력이 필요하다는 인식 아래 민생경제협의체 회담을 추진하기로 했다"고 밝혔다. 

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 이재명 대통령이 2일 오후 서울 여의도 국회에서 추가경정예산안 시정연설을 하기에 앞서 열린 사전 환담에서 우원식 국회의장, 정청래 더불어민주당 대표, 장동혁 국민의힘 대표, 조국 조국혁신당 대표와 대화하고 있다. 2026.04.02 jk31@newspim.com

◆7일 청와대 오찬 회동…의제 제한 없는 전방위 토론

회담은 7일 오전 11시 30분 청와대에서 오찬을 겸해 진행된다. 참석자는 더불어민주당 측 정청래 대표와 한병도 원내대표와 국민의힘 장동혁 대표·송언석 원내대표 등 여야 투톱이 모두 참석한다. 정부 측에서는 김민석 국무총리가 배석해 실질적인 정책 집행 방안을 논의할 예정이다. 청와대는 강훈식 비서실장과 홍 수석이 자리한다.

홍 수석은 "의제는 당연히 중동 전쟁에 따른 국내 경제 위기와 국제 정세 불확실성 대응이 중요하게 다뤄질 것"이라면서도 "여야 지도부와 대통령 간의 회담인 만큼 의제에 제한은 없다"고 설명했다.

중동 전쟁으로 인한 에너지 안보를 비롯해 민생 전반에 대한 폭넓은 논의가 이뤄질 수 있다는 의미다.

무엇보다 26조 2000억원 규모의 올해 1회 추가경정예산안이 국회로 넘어가 있는 터라 이 대통령이 여야에 신속한 추경 심의를 당부할 것으로 보인다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 이재명 대통령이 2일 서울 여의도 국회 본회의장에서 중동 사태 대응 등을 위한 추가경정예산안에 대한 시정연설을 하고 있다. 2026.04.02 jk31@newspim.com

◆6·3 지방선거 계기 순차적 개헌 논의 주목

이 대통령은 전날인 2일 국회 본회의에서 추경 시정연설을 하면서 '초당적 협력'이라는 단어를 거듭 사용했다. 

이 대통령은 연설에서 "이번 추경안은 위기의 파도로부터 국민의 삶을 지켜줄 방파제이자, 위기 이후 대한민국이 도약할 발판"이라며 "위기 극복의 성패는 속도에 달려 있다. 이번 예산안이 신속하게 통과될 수 있도록 초당적인 협력을 부탁드린다"고 호소했다.

이 대통령이 시정연설 사전 환담에서 헌법개정을 언급한 만큼 개헌 논의가 이어질지도 관심사다.

이 대통령은 사전 환담 자리에서 개헌과 관련해 "이해관계가 충돌한 부분에 대해서는 합의점을 찾기가 매우 어려워서 전면적 대응은 어렵다"고 짚으며 "국가 질서의 근간이 되는 헌법은 시대 상황에 맞춰서 유연하게 정리될 필요가 있는데 우리 헌법이 너무 오래됐다"고 지적했다.

아울러 "합의될 수 있는, 국민들이 거의 이론 없이 공감하는 분야에 대해서 보편적으로, 순차적으로 좀 고쳐 나가는 것도 충분히 고려할 만하다"며 "5·18 정신의 헌법 전문 반영이라든지 또는 계엄 요건의 엄격화 문제 등은 누구도 이론이 없을 만한 부분이어서 충분히 합의될 수 있다"고 했다.

그러면서 "지금 먹고사는 문제가 이렇게 심각한데 그런 얘기를 할 수 있지만 그것은 국가 질서의 아주 근간이 되는 것이라서 가능한 시기가 자주 있는 게 아니기 때문에 이번 기회에 할 수 있는 범위 내에서 조금이라도 해 나가면 좋겠다"고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 이재명 대통령이 2일 오후 서울 여의도 국회에서 추가경정예산안 시정연설을 하기에 앞서 사전 환담에 참석해 장동혁 국민의힘 대표와 인사를 나누고 있다. 2026.04.02 jk31@newspim.com

 ◆'민생 방파제' 시급함에 공감…장동혁 대표 참석 가능성 높아

이번 회담이 원만하게 성사되려면 2월에 있던 '노쇼 트라우마'를 극복하는 게 우선이다.

이 대통령은 지난 2월 12일 설 연휴를 앞두고 정 대표와 장 대표를 청와대로 초청해 오찬 회동을 하기로 했다. 그러나 장 대표가 회동 1시간 전 갑작스럽게 불참을 통보하면서 파행했다. 장 대표는 민주당의 재판소원 허용법 등 일방 처리를 문제 삼으며 "한 손으로는 칼을 숨기고 한 손으로 악수를 청하는데 응할 수 없다"고 불참 사유를 밝혔다.

이 대통령은 중동 상황으로 인해 대내외적 환경이 급변한 것을 고려해 여야정 회동을 재추진한 것으로 보인다. 이번 회담은 이 대통령이 국회 시정연설을 한 직후 급물살을 탄 것으로 알려졌다.

홍 수석은 "중동 전쟁 등 여러 상황을 고려해 이 대통령이 제안했다"며 "그에 앞서 송 원내대표도 유사한 제안을 한 바 있다"고 회담 배경을 설명했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 이재명 대통령이 2일 오후 서울 여의도 국회에서 중동 전쟁 대응 등을 위한 추가경정예산안에 대한 시정연설을 마친 뒤 송언석 국민의힘 원내대표와 인사를 나누고 있다. 2026.04.02 jk31@newspim.com

◆송언석 "환율·물가·유가 대응 '여야정 긴급 원탁회의'" 제안   

송 원내대표는 지난달 31일 국회에서 열린 원내대책회의에서 환율과 물가, 유가 관리 상황과 대응 방안을 점검하는 여야정 긴급 원탁회의 개최를 제안했다. 송 원내대표는 "중동 리스크로 인한 경제 불안이 안정세를 되찾을 때까지 국정조사와 특검법 개정 등 일체의 정쟁을 중단하자"며 "정치권이 잠시라도 정쟁을 내려놓고 민생을 위해 여야가 힘을 합칠 수 있기를 기대해 본다"고 말했다.

이에 따라 4월 회담은 2월 회동 무산과는 다른 흐름을 보이고 있다. '중동 전쟁'이라는 거대한 파도 앞에 이 대통령뿐 아니라 여야 모두 '협치'에 대한 압박을 받고 있기 때문이다. 

홍 수석은 "여야정 민생경제협의체 구상은 지난해 있던 여야 대표들과의 회동에서 이미 어느 정도 약속이 이뤄진 바가 있다. 물론 그 이후에 잘 진행되지 않았다"면서 "앞으로 정례화할 건지 또는 어느 시기로 할지는 정해진 바 없다. 관련해서는 추후에 협의가 이뤄지고, 합의된 결과가 있다면 그때 브리핑하겠다"고 말했다.

the13ook@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
로저스 쿠팡 대표 61억 주식 보상 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 해롤드 로저스 쿠팡 한국 임시대표가 대규모 주식을 보상받았다. 약 66억 원 규모의 성과조건부 주식보상(PSU)을 받은 지 두 달 만이다. 쿠팡의 모회사인 쿠팡Inc는 3일(현지 시간) 한국 법인 임시대표를 맡고 있는 로저스 최고관리책임자(CAO)겸 법무총괄에게 클래스A 보통주 양도제한조건부주식(RSU) 21만3884주를 부여했다고 공시했다. 쿠팡의 전날 정규장 종가(18.95달러)로 계산하면 405만3012달러, 한화 61억원 상당에 달하는 주식이다. 이 주식은 오는 7월 1일부터 분기별로 4회에 걸쳐 분할 수령할 수 있으며, 주식을 받으려면 해당일까지 근속해야 하는 조건이다. 해롤드 로저스 쿠팡 임시대표. [사진=뉴스핌DB] 이 주식을 모두 수령하면 로저스 임시대표가 보유하게 되는 쿠팡 주식은 총 93만3041주로 늘어나게 된다. 그는 지난 2월에도 26만9588주의 주식을 받았다. 한편 쿠팡은 대규모 개인정보 유출 사태가 터진 직후인 지난해 12월, 쿠팡Inc 최고관리책임자(CAO) 겸 법무총괄인 해롤드 로저스를 한국법인 임시대표로 임명했다. 로저스 임시대표는 지난해 12월 30일 국회에서 열린 '쿠팡 사태 연석 청문회'에서 허위 증언을 한 혐의로 고발당한 상태다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:49
사진
이란, 미군 F-15·A-10 잇따라 격추 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 이란전쟁에 투입된 미군 F-15 전투기와 A-10 공격기가 3일(현지시간) 이란군의 공격으로 각각 격추됐다고 CBS 뉴스 등 복수의 미국 매체가 미 정부 당국자를 인용해 보도했다. CBS 및 워싱턴포스트 등 미국 언론들은 3일 미군 전투기 F-15에 이어 A-10 공격기가 이란 남서부에서 이란의 공격을 받아 추락했다고 보도했다. 미국이 지난 2월28일 이란전쟁을 시작한 이후 미군 군용기가 이란군 공격으로 격추된 것은 이번이 처음이다. 추락된 전투기의 조종사 3명 중 2명은 구조됐고, 1명은 실종 상태다. 미군은 이란 남서부 후제스탄 주 일대에 수색·구조용 헬기 HH-60G와 연료 공급을 위한 C-130 급유기를 투입해 1명을 구조했다. 이 과정에서 헬기 2대도 이란군의 공격을 받아 일부 탑승자가 부상했지만 기지로 복귀한 것으로 파악됐다. 이란은 이날 F-15 전투기에 이어 미군의 A-10 선더볼트Ⅱ 워트호그 공격기도 호르무즈 해협 인근 게슘 섬 남단에서 격추해, 기체는 바다로 떨어졌다. 단독 탑승한 조종사 1명은 구조된 것으로 전해졌다. 도널드 트럼프 대통령은 NBC와 전화 인터뷰에서 미 군용기 격추가 이란과의 협상에 영향을 끼치느냐는 질문에 "전혀 아니다"라며 "이건 전쟁이고 우리는 전쟁 중"이라고 말했다. 격추된 군용기 2대의 임무는 확인되지 않았지만 격추 장소로 미뤄볼 때 각각 이란 내 인프라와 호르무즈 해협 주변을 타격하는 작전을 수행하고 있었을 것으로 추정된다. 현지시간 2026년 2월28일 이란 공습작전 (작전명 에픽 퓨리)에 투입된 미군 전투기 [사진=미 중부사령부] 트럼프 대통령은 지난 1일 대국민 연설에서 앞으로 2~3주 동안 이란을 강하게 타격해 '석기시대'로 되돌리겠다고 발표했다. 트럼프 대통령의 대국민 연설 이후 미군은 이란 수도 테헤란 인근 대형 교량을 공습으로 파괴한 데 이어 이란이 미국의 요구조건에 맞춰 전쟁 종식에 합의하지 않을 경우 이란 내 발전소도 타격하겠다고 예고했다. 이란 관영 파르스 통신은 미국이 지난 1일 우방국 중 한 곳을 통해 48시간 동안의 휴전을 제안했지만, 이란은 이를 거부했다고 보도했다. 트럼프가 유예했던 이란 내 발전소 등 에너지 인프라 공격 기간이 오는 6일 종료된다. 이번 사태는 전쟁의 중대 고비가 될 것이란 관측이 나온다. 한편 중부사령부에 따르면 현재까지 미군 사망자는 13명, 부상자는 300명 이상으로 집계된다. 로이터·입소스 등의 여론조사에 따르면 미국 국민의 27%만 이란 전쟁을 지지하고, 60%가 조속한 개입 종료를 원하고 있는 것으로 나타났다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:17

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동